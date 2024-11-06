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Индивидуальная
до 6 чел.
В Ситжес на машине времени - из Барселоны
Откройте для себя Ситжес с его карнавалами и винами. Прогулка по пляжам и улочкам, замок и уникальное вино ждут вас в этом удивительном месте
«как рыбацкая деревушка сначала стала средневековым городком, затем городом искусств, а после — столицей гламура и виноделия»
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбалка в Барселоне - на тунца, кальмара, марлина
Исследуйте морские глубины Барселоны, поймайте крупную рыбу и насладитесь мастер-классом по приготовлению свежего улова
Начало: В морском порту
«Гид-рыболов объяснит все способы на примерах»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €1200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка на скоростном катере, рыбалка, купание в бухте и радужный Ситжес
Начало: По договоренности
«На катере BARRACUDA 585 DC с мотором Yamaha 175 л/с вы сможете прокатиться на скорости до 45 узлов, заняться рыбалкой с профессиональным снаряжением и искупаться в тихой бухте с прозрачной водой»
Расписание: По договоренности
€250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Прекрасная экскурсия по Ситжесу! Юля прекрасный рассказчик. Все понравилось, рекомендую!
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А
Юлия-великолепный гид. Отправились исследовать Сиджес под дождём. Он ни сколько не помешал нам заглянуть практически в каждый уголок этого прекрасного
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Чудесный необычный городок на красивом морском побережье,когда уже уствл от многолюдия и грандиозной красоты Барселоны.
Юлия прекрасный рассказчик,без перегруза историческими датами,
Юлия прекрасный рассказчик,без перегруза историческими датами,
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Всего 3 отзыва в Барселоне в категории "Рыбалка"
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Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Рыбалка»
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Сейчас в Барселоне в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 1200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Барселоне 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026