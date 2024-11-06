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маршрут очень грамотно состтавлен по времени и пути,несмотря на перепады высоты нам каким то чудесным образом не приходилось лезть в гору))), посоещение закоулочков /улочек,которые сам бы вряд ли нашлись и еще она отличный фотограф -память об этом месте.