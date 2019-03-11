2 отзыва оставили туристы

Ситжес и погреба шампанского

Увлекательное путешествие в Ситжес с посещением погребов шампанского. Узнайте о виноделии и насладитесь красотой побережья
Путешествие в Ситжес - это возможность насладиться великолепием модернистских особняков и чистейшими пляжами. Город, известный своими карнавалами и фестивалями, привлекает туристов со всего мира.

Экскурсия включает посещение погребов шампанского «кава», где расскажут о процессе производства и предложат дегустацию. Ситжес также славится как гей-столица Испании, где ежегодно проходит яркий карнавал. Участники могут остаться на пляжах и вернуться в Барселону самостоятельно
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏖️ Живописные пляжи Ситжеса
  • 🍷 Дегустация каталонского шампанского
  • 🎨 Музейные экспонаты на улицах
  • 🎉 Яркие карнавалы и фестивали
  • 🏛️ Архитектура в стиле модерн

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Ситжеса - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для пляжного отдыха и прогулок. В эти месяцы проходят яркие фестивали и карнавалы. В апреле и октябре также можно насладиться спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов. Зимой город менее оживлен, но все же привлекателен для любителей искусства и культуры.
Сейчас август — это идеальное время.
Ситжес и погреба шампанского
Ситжес и погреба шампанского
Ситжес и погреба шампанского

Что можно увидеть

  • Музей Cau Ferrat
  • Кафедральный собор
  • Особняки в стиле модерн

Описание экскурсии

Ситжес: Приморское Очарование

Очаровательный приморский городок Ситжес прошел путь от рыбацкой деревушки до излюбленного места отдыха состоятельных европейцев. Его преобразование как богемного туристического направления стало возможным благодаря выдающемуся художнику XIX века Сантьяго Руссиньолу. За его творчеством последовали многие представители культурной элиты Европы.

Музей и Искусство

Сегодня в доме Руссиньола находится музей «Cau Ferrat», который предлагает уникальную возможность увидеть работы таких мастеров, как:

  • Эль Греко
  • Пикассо
  • Дали
  • Миро

Однако лучшие экспонаты можно найти прямо на улицах города: великолепные особняки в модернистском стиле, исторические церкви и Кафедральный собор на набережной впечатляют своей красотой и разнообразием архитектурных стилей.

Экскурсии и Дегустации

Экскурсия по Ситжесу начинается с посещения погребов каталонского шампанского «кава». Здесь вам расскажут о процессе его производства, о виноделии в Испании, и вы сможете попробовать этот удивительный напиток.

Культурные Традиции

Ситжес известен как гей-столица Испании, чему в немалой степени способствует ежегодный гей-карнавалы, которые по своей красочности могут соперничать с бразильскими. Это событие привлекает множество туристов, желающих насладиться атмосферой праздника и радости.

Отдых на Пляже

После насыщенного дня в Ситжесе можно расслабиться на живописных пляжах, а затем по желанию вернуться в Барселону самостоятельно. Этот город предлагает множество возможностей для наслаждения культурным и природным разнообразием Испании.

ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Гид
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Завершение: Гид оставит вас в вашем отеле или в любом другом удобном для вас месте в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Очень понравился формат, а такде уровень знаний и подход гида Жени.
Получили с друзьями огромное удовольствие!

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