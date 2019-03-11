2 отзыва оставили туристы

Экскурсия включает посещение погребов шампанского «кава», где расскажут о процессе производства и предложат дегустацию. Ситжес также славится как гей-столица Испании, где ежегодно проходит яркий карнавал. Участники могут остаться на пляжах и вернуться в Барселону самостоятельно
5 причин купить эту экскурсию
- 🏖️ Живописные пляжи Ситжеса
- 🍷 Дегустация каталонского шампанского
- 🎨 Музейные экспонаты на улицах
- 🎉 Яркие карнавалы и фестивали
- 🏛️ Архитектура в стиле модерн
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Музей Cau Ferrat
- Кафедральный собор
- Особняки в стиле модерн
Описание экскурсии
Ситжес: Приморское Очарование
Очаровательный приморский городок Ситжес прошел путь от рыбацкой деревушки до излюбленного места отдыха состоятельных европейцев. Его преобразование как богемного туристического направления стало возможным благодаря выдающемуся художнику XIX века Сантьяго Руссиньолу. За его творчеством последовали многие представители культурной элиты Европы.
Музей и Искусство
Сегодня в доме Руссиньола находится музей «Cau Ferrat», который предлагает уникальную возможность увидеть работы таких мастеров, как:
- Эль Греко
- Пикассо
- Дали
- Миро
Однако лучшие экспонаты можно найти прямо на улицах города: великолепные особняки в модернистском стиле, исторические церкви и Кафедральный собор на набережной впечатляют своей красотой и разнообразием архитектурных стилей.
Экскурсии и Дегустации
Экскурсия по Ситжесу начинается с посещения погребов каталонского шампанского «кава». Здесь вам расскажут о процессе его производства, о виноделии в Испании, и вы сможете попробовать этот удивительный напиток.
Культурные Традиции
Ситжес известен как гей-столица Испании, чему в немалой степени способствует ежегодный гей-карнавалы, которые по своей красочности могут соперничать с бразильскими. Это событие привлекает множество туристов, желающих насладиться атмосферой праздника и радости.
Отдых на Пляже
После насыщенного дня в Ситжесе можно расслабиться на живописных пляжах, а затем по желанию вернуться в Барселону самостоятельно. Этот город предлагает множество возможностей для наслаждения культурным и природным разнообразием Испании.
ежедневно в 10:00
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Что включено
- Транспорт
- Гид
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- Личные расходы
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