2 отзыва оставили туристы

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Ситжес и погреба шампанского

5
2 отзыва
Novovira
Novovira – Гид из Барселоны
Путешествие в самую дорогую и популярную часть испанского побережья.

Вы познакомитесь с Ситжесом, одним из самых популярных молодежных курортов мира.

Здесь круглый год проходят парады, карнавалы и фестивали.

Город-музей Ситжес привлекает туристов великолепными особняками в стиле модерн, чистейшими пляжами и романтичными узкими улочками.

Вы также побываете в семейной винодельне, где узнаете о непростом ремесле виноделия, посмотрите виноградные угодья, побываете на дегустации.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €55 за человека

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Ситжес и погреба шампанского
Ситжес и погреба шампанского
Очаровательный приморский городок Ситжес не избежал судьбы многих испанских рыбацких деревушек и превратился в излюбленное место отдыха зажиточных европейцев.
Открытие Ситжеса как богемного туристического направления связано с именем выдающегося художника XIX века Сантьяго Руссиньола, за которым сюда потянулся весь европейский бомонд. Сегодня в его доме расположился музей 🖼 «Cau Ferrat», где выставлены работы Эль Греко, Пикассо, Дали, Миро. И все же лучшие экспонаты выставлены на улицах города: особняки в модернистском стиле, церкви, Кафедральный собор на набережной. В этом легко убедиться во время экскурсии 🧭 по городу. Экскурсия ⛳ начинается посещением погребов каталонского шампанского «кава» с рассказом о его производстве, о виноделии в Испании и небольшой дегустацией.
Сегодня за Ситжесом закрепилась слава гей-столицы Испании, чему в немалой степени способствует ежегодный гей-карнавал, не уступающий по красочности бразильскому.
Желающие могут остаться на пляжах Ситжеса и вернуться в Барселону самостоятельно.
Для тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Барселоне за 48 часов до экскурсии. Иначе бронь аннулируется.
Данная экскурсия осуществляется при наборе минимум 4 человек.
Что входит
  • Транспорт
  • Гид
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 plaza Catalunya
Ситжес и погреба шампанского
Ситжес и погреба шампанского
Ситжес и погреба шампанского
Ситжес и погреба шампанского

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Novovira
Novovira
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2 отзыва оставили туристы

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