2 отзыва оставили туристы

Очаровательный приморский городок Ситжес не избежал судьбы многих испанских рыбацких деревушек и превратился в излюбленное место отдыха зажиточных европейцев.

Открытие Ситжеса как богемного туристического направления связано с именем выдающегося художника XIX века Сантьяго Руссиньола, за которым сюда потянулся весь европейский бомонд. Сегодня в его доме расположился музей 🖼 «Cau Ferrat», где выставлены работы Эль Греко, Пикассо, Дали, Миро. И все же лучшие экспонаты выставлены на улицах города: особняки в модернистском стиле, церкви, Кафедральный собор на набережной. В этом легко убедиться во время экскурсии 🧭 по городу. Экскурсия ⛳ начинается посещением погребов каталонского шампанского «кава» с рассказом о его производстве, о виноделии в Испании и небольшой дегустацией.

Сегодня за Ситжесом закрепилась слава гей-столицы Испании, чему в немалой степени способствует ежегодный гей-карнавал, не уступающий по красочности бразильскому.

Желающие могут остаться на пляжах Ситжеса и вернуться в Барселону самостоятельно.

Для тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Барселоне за 48 часов до экскурсии. Иначе бронь аннулируется.

Данная экскурсия осуществляется при наборе минимум 4 человек.