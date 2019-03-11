2 отзыва оставили туристы

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Ситжеса - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для пляжного отдыха и прогулок. В эти месяцы проходят яркие фестивали и карнавалы. В апреле и октябре также можно насладиться спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов. Зимой город менее оживлен, но все же привлекателен для любителей искусства и культуры.

Путешествие в Ситжес - это возможность насладиться великолепием модернистских особняков и чистейшими пляжами. Город, известный своими карнавалами и фестивалями, привлекает туристов со всего мира. Экскурсия включает посещение погребов шампанского «кава», где расскажут о процессе производства и предложат дегустацию. Ситжес также славится как гей-столица Испании, где ежегодно проходит яркий карнавал. Участники могут остаться на пляжах и вернуться в Барселону самостоятельно

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ситжес: Приморское Очарование

Очаровательный приморский городок Ситжес прошел путь от рыбацкой деревушки до излюбленного места отдыха состоятельных европейцев. Его преобразование как богемного туристического направления стало возможным благодаря выдающемуся художнику XIX века Сантьяго Руссиньолу. За его творчеством последовали многие представители культурной элиты Европы.

Музей и Искусство

Сегодня в доме Руссиньола находится музей «Cau Ferrat», который предлагает уникальную возможность увидеть работы таких мастеров, как:

Эль Греко

Пикассо

Дали

Миро

Однако лучшие экспонаты можно найти прямо на улицах города: великолепные особняки в модернистском стиле, исторические церкви и Кафедральный собор на набережной впечатляют своей красотой и разнообразием архитектурных стилей.

Экскурсии и Дегустации

Экскурсия по Ситжесу начинается с посещения погребов каталонского шампанского «кава». Здесь вам расскажут о процессе его производства, о виноделии в Испании, и вы сможете попробовать этот удивительный напиток.

Культурные Традиции

Ситжес известен как гей-столица Испании, чему в немалой степени способствует ежегодный гей-карнавалы, которые по своей красочности могут соперничать с бразильскими. Это событие привлекает множество туристов, желающих насладиться атмосферой праздника и радости.

Отдых на Пляже

После насыщенного дня в Ситжесе можно расслабиться на живописных пляжах, а затем по желанию вернуться в Барселону самостоятельно. Этот город предлагает множество возможностей для наслаждения культурным и природным разнообразием Испании.