Прогулки на катере в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «На катере» в Барселоне на русском языке, цены от €450.
Рыбалка в Барселоне - на тунца, кальмара, марлина
На катере
4 часа
Водная прогулка
Эксклюзивная рыбалка в Барселоне: тунец, кальмар, марлин
Исследуйте морские глубины Барселоны, поймайте крупную рыбу и насладитесь мастер-классом по приготовлению свежего улова
Начало: В морском порту
«Мы встретимся в морском порту, пересядем на катер и отправимся по маршруту в море»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €1000 за всё до 10 чел.
Прогулка на скоростном катере, рыбалка, купание в бухте и радужный Ситжес
На катере
4 часа
Водная прогулка
Прогулка на скоростном катере, рыбалка, купание в бухте и радужный Ситжес
Начало: По договоренности
«Эта экскурсия сочетает морскую прогулку на скоростном катере с знакомством с курортным городом Ситжес»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 5 чел.
Морская прогулка на катере с вином и закусками (из Барселоны)
На катере
2 часа
Водная прогулка
Морская прогулка на катере с вином и закусками (из Барселоны)
Насладиться красотой побережья Ситжеса, солёным бризом и купанием в бухте
Начало: По договорённости
«На катере проведём короткий инструктаж по безопасности»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€450 за всё до 4 чел.

Сколько стоит экскурсия по Барселоне в ноябре 2025
Сейчас в Барселоне в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 1000.
