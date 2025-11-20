Найдено 3 экскурсии в категории « На катере » в Барселоне на русском языке, цены от €450. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности На катере 4 часа Водная прогулка Эксклюзивная рыбалка в Барселоне: тунец, кальмар, марлин Исследуйте морские глубины Барселоны, поймайте крупную рыбу и насладитесь мастер-классом по приготовлению свежего улова Начало: В морском порту «Мы встретимся в морском порту, пересядем на катер и отправимся по маршруту в море» от €1000 за всё до 10 чел. На катере 4 часа Водная прогулка Прогулка на скоростном катере, рыбалка, купание в бухте и радужный Ситжес Начало: По договоренности «Эта экскурсия сочетает морскую прогулку на скоростном катере с знакомством с курортным городом Ситжес» Расписание: По договоренности €450 за всё до 5 чел. На катере 2 часа Водная прогулка Морская прогулка на катере с вином и закусками (из Барселоны) Насладиться красотой побережья Ситжеса, солёным бризом и купанием в бухте Начало: По договорённости «На катере проведём короткий инструктаж по безопасности» €450 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Барселоны

