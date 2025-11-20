Водная прогулка
Эксклюзивная рыбалка в Барселоне: тунец, кальмар, марлин
Исследуйте морские глубины Барселоны, поймайте крупную рыбу и насладитесь мастер-классом по приготовлению свежего улова
Начало: В морском порту
«Мы встретимся в морском порту, пересядем на катер и отправимся по маршруту в море»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €1000 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Прогулка на скоростном катере, рыбалка, купание в бухте и радужный Ситжес
Начало: По договоренности
«Эта экскурсия сочетает морскую прогулку на скоростном катере с знакомством с курортным городом Ситжес»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Морская прогулка на катере с вином и закусками (из Барселоны)
Насладиться красотой побережья Ситжеса, солёным бризом и купанием в бухте
Начало: По договорённости
«На катере проведём короткий инструктаж по безопасности»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€450 за всё до 4 чел.
