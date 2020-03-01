Необычные маршруты по Барселоне

  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

  4. Винтажная Барселона

Прогуляться по улочкам Готического квартала, услышать их историю и заглянуть в антикварные лавки

Неля
Задать вопрос
Неля – ваш гид
Вы познакомитесь не только с внешней стороной Барселоны — соборами, площадями, главными улицами, но и заглянете в вековые лавки-сокровищницы, хранящие осязаемое прошлое столицы Каталонии.

Я расскажу богатую историю портового города, а вы рассмотрите её следы в ветхих лавках торговцев.
60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на Новой площади (Plaça Hova), напротив Кафедрального собора Барселоны
Забронировать экскурсию
Винтажная Барселона
Винтажная Барселона

Что вас ожидает

Готический квартал для путешественников
Без знакомства со знаковыми местами столицы не случится полного погружения в атмосферу Барселоны. Мы пройдём по главным площадям квартала — Королевской, где народ встречал Колумба из путешествия, а также Сан-Фелипе Нери — оазису спокойствия посреди оживлённых артерий города. По пути рассмотрим величественную готику в лице Кафедрального собора, прогуляемся по бульвару Рамбла и, конечно, отыщем бывший Римский форум. Я расскажу самое важное и интересное из истории города, а также приправлю прогулку парочкой легенд.

Торговая жизнь Барселоны и винтажные лавки
Рассказ о прошлом столицы плавно переплетётся с любопытными фактами из его торговой жизни: почему Барселона опередила Мадрид в торговле, где проходил транзит рабов, правда ли обувщики были самой богатой гильдией в Средневековье. Узнавая больше о коммерческом прошлом города, вы посетите старинные лавки-сокровищницы и вековые магазины: винтажные свадебные платья, кружево, обувь ручной работы 20 века, ретро-игрушки, свечи и газовые фонари — содержимое прилавков придётся по вкусу любому, а история магазинчиков и их знаменитых посетителей не оставит вас равнодушными.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Винтажная Барселона
Винтажная Барселона
Винтажная Барселона
Винтажная Барселона
Винтажная Барселона
Винтажная Барселона
Винтажная Барселона
Винтажная Барселона
Винтажная Барселона
Винтажная Барселона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Новой площади (Plaça Hova), напротив Кафедрального собора Барселоны.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Неля
Неля
По образованию я — филолог. Телеведущая, журналист, сценарист в прошлом, сегодня житель одного из чудеснейших городов на свете. Барселона — это люди, море, творчество, еда и любовь. Я продолжаю открывать ее для себя и с удовольствием поделюсь с вами.
Напишите мне

Необычные маршруты по Барселоне

Прогулка-квест по Барселоне с Христофором КолумбомПрогулка-квест по Барселоне с Христофором КолумбомПрогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
180 за экскурсию
2 часа
Интерактивная историческая экскурсия по Старому и Новому порту в компании великого мореплавателя
В команде с легендарным первооткрывателем вы совершите путешествие по просторам Барселоны 15-20 вв. Выполняя нетривиальные задания, узнаете, как история меняет мифы, людей и береговую линию, проследите путь морского города со времен Средневековья до Олимпиады`92 и постигнете метаморфозы, которые не раз происходили с его портовыми районами.
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в БарселонеМастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в БарселонеМастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
От 40 за экскурсию
3 часа
15 отзывов
Нарисовать картину и узнать самое интересное об испанском изобразительном искусстве
Неважно, рисуете вы или нет: на моём мастер-классе вы сами создадите картину по мотивам произведения известного художника! Откроете тонкости масляной живописи и погрузитесь в необычный мир кубизма. Я расскажу об испанском искусстве, а после мастер-класса бережно упакую холст, чтобы вы забрали на память о Барселоне собственный шедевр.
Ваш идеальный день в БарселонеВаш идеальный день в БарселонеВаш идеальный день в Барселоне
150 за экскурсию
4 часа
1 отзыв
Экскурсия-конструктор: места вашей мечты, захватывающие истории и город глазами местных
Эта экскурсия — неограниченная свобода: вы приобретаете время, и я планирую маршрут по вашим интересам. Так вы увидите ту Барселону, которую ждете: шедевры Гауди или средневековые стены Готического квартала, горы Тибидабо или Монтжуик, пляжи или аутентичные кафе. В любом случае прогулка наполнится увлекательными рассказами, поможет понять и полюбить город!
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутриРупит и душевная Каталония: взгляд изнутриРупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
От 45 за экскурсию
3 часа
Открыть один из самых красивых уголков региона, где сохранились традиции, быт и архитектура 16 века
В 100 км от Барселоны, высоко-высоко в горах притаился необыкновенный городок, к которому ведет лишь крутой серпантин. Здесь вы откроете обаяние каталонской старины, посетите ремесленные мастерские и деревенские лавки, познакомитесь с интересными людьми. А в местном Гран-Каньоне с водопадами, озерами и орлиными гнездами устроим пикник с вином и тапасами.
Хроники преступной БарселоныХроники преступной БарселоныХроники преступной Барселоны
13 за человека
2 часа
7 отзывов
Услышать щекочущие душу и нервы истории, подойти к «Дому вампирши» и увидеть мистический Раваль
Мы погрузимся в мир ужаса и разврата, гуляя узкими улочками, на которых раньше происходили коварные убийства. Я расскажу историю мучительницы нескольких десятков детей и покажу дом, в котором она жила и творила свои чёрные дела.
Авторский тур по Старой Барселоне — всё о любви!Авторский тур по Старой Барселоне — всё о любви!Авторский тур по Старой Барселоне — всё о любви!
От 70 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Познакомиться с Готическим и Еврейским кварталами через истории о любви в её самом широком смысле
На экскурсии вы обнаружите, что горячая каталонская кровь и любовь к своему городу проявились во всем: в архитектурных элементах, памятниках и даже граффити. Через средневековые драмы и мифы о драконах, легенды улицы пороков и алхимию, страсть к футболу и «тапасам» я расскажу вдохновляющую историю Любви и Барселоны.

Выбирайте и другие экскурсии в Барселоне

Бары и ночная жизньНеобычные маршрутыТрансферыГаудиГрупповыеМода и винтажКвестыЗа городомФотосессииМузеи и искусствоНа автомобилеНа велосипедеРынок БокерияГастрономическиеВ другой городПешкомСаграда ФамилияОбзорныеГотический кварталСо скидкойМонтсерратНа мотоциклеТибидабоВсеМастер-классыИстория и архитектураДля детейКрыши и панорамыМузей ДалиПарк ГуэльНа автобусеИндивидуальные