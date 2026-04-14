Необычные маршруты по Барселоне

Познакомьтесь с историей Барселоны через её знаковые места и старинные лавки. Откройте для себя богатую культуру и уникальные магазины
Участники экскурсии смогут погрузиться в атмосферу Барселоны, посетив её готический квартал и старинные лавки.
На прогулке по Королевской площади и Сан-Фелипе Нери вы узнаете о значимых событиях в истории города.
Посещение винтажных магазинов позволит прикоснуться к прошлому столицы Каталонии, где можно увидеть ретро-игрушки, кружево и обувь ручной работы. Истории о знаменитых посетителях и легенды города сделают путешествие незабываемым
Без знакомства со знаковыми местами столицы не случится полного погружения в атмосферу Барселоны. Мы пройдём по главным площадям квартала — Королевской, где народ встречал Колумба из путешествия, а также Сан-Фелипе Нери — оазису спокойствия посреди оживлённых артерий города. По пути рассмотрим величественную готику в лице Кафедрального собора, прогуляемся по бульвару Рамбла и, конечно, отыщем бывший Римский форум. Я расскажу самое важное и интересное из истории города, а также приправлю прогулку парочкой легенд.
Торговая жизнь Барселоны и винтажные лавки
Рассказ о прошлом столицы плавно переплетётся с любопытными фактами из его торговой жизни: почему Барселона опередила Мадрид в торговле, где проходил транзит рабов, правда ли обувщики были самой богатой гильдией в Средневековье. Узнавая больше о коммерческом прошлом города, вы посетите старинные лавки-сокровищницы и вековые магазины: винтажные свадебные платья, кружево, обувь ручной работы 20 века, ретро-игрушки, свечи и газовые фонари — содержимое прилавков придётся по вкусу любому, а история магазинчиков и их знаменитых посетителей не оставит вас равнодушными.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предвидится.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Новой площади (Plaça Hova), напротив Кафедрального собора Барселоны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Неля — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 534 туристов
По образованию я — филолог. Телеведущая, журналист, сценарист в прошлом, сегодня житель одного из чудеснейших городов на свете. Барселона — это люди, море, творчество, еда и любовь. Я продолжаю открывать её для себя и с удовольствием поделюсь с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Nataliia
Отличная познавательная прогулка в приятной компании экскурсовода. Спасибо большое за впечатления!!!!
Неля
Ответ организатора:
Спасибо!
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Диана
От всей души рекомендуем! Экскурсия по Готическому кварталу была лёгкой, интересной и очень атмосферной — без перегрузки фактами, но с множеством увлекательных историй.
Гид помогла нам сориентироваться в городе, подсказала классные читать дальшеуменьшить
места для шопинга, перекуса и вечернего отдыха. Отдельное спасибо за гибкость — из-за дождя пришлось менять время, и всё прошло идеально!
Это был наш первый день в Барселоне, и он стал по-настоящему тёплым и запоминающимся — во многом благодаря гиду. Рекомендуем всем!
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Мария
Мы остались в полном восторге от экскурсии с Нэлей! Это не просто гид, а настоящий кладезь знаний и интересных фактов. Мы погрузились в историю старого города, узнали множество легенд и читать дальшеуменьшить
были поражены тем, как Нэля умело сочетает серьезные исторические события с легким юмором. Каждое его слово было пропитано любовью к Барселоне, и это чувствовалось в каждом рассказе.
Мы унесли с собой не только массу новых знаний, но и прекрасные виды на город, которые долго будут греть наши сердца. Огромное спасибо Нэле за это незабываемое времяпрепровождение! Мы настоятельно рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет узнать Барселону с уникальной стороны, и определенно забронируем еще одну экскурсию с Нэлей в будущем!
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С
София
Брали экскурсию на 3 взрослых. Нэлля отличный рассказчик, ее речь льется как ручей, приятно слушать. За 2,5 часа получили большой и интересный обьем информации, которой не найдешь на просторах интернета. Очень понравилось, рекомендуем.
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Sergei
Спасибо Наиле за экскурсию. Барселона продолжает удивлять и восхищать, а в компании знающего человека это вдвойне интереснее.
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П
Полина
Все было прекрасно, хотя дождь пытался нам помешать. Очень милые магазинчики и приятных рассказчик)