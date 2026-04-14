Необычные маршруты по Барселоне

Участники экскурсии смогут погрузиться в атмосферу Барселоны, посетив её готический квартал и старинные лавки. На прогулке по Королевской площади и Сан-Фелипе Нери вы узнаете о значимых событиях в истории города. Посещение винтажных магазинов позволит прикоснуться к прошлому столицы Каталонии, где можно увидеть ретро-игрушки, кружево и обувь ручной работы. Истории о знаменитых посетителях и легенды города сделают путешествие незабываемым

Описание экскурсии

Готический квартал для путешественников

Без знакомства со знаковыми местами столицы не случится полного погружения в атмосферу Барселоны. Мы пройдём по главным площадям квартала — Королевской, где народ встречал Колумба из путешествия, а также Сан-Фелипе Нери — оазису спокойствия посреди оживлённых артерий города. По пути рассмотрим величественную готику в лице Кафедрального собора, прогуляемся по бульвару Рамбла и, конечно, отыщем бывший Римский форум. Я расскажу самое важное и интересное из истории города, а также приправлю прогулку парочкой легенд.

Торговая жизнь Барселоны и винтажные лавки

Рассказ о прошлом столицы плавно переплетётся с любопытными фактами из его торговой жизни: почему Барселона опередила Мадрид в торговле, где проходил транзит рабов, правда ли обувщики были самой богатой гильдией в Средневековье. Узнавая больше о коммерческом прошлом города, вы посетите старинные лавки-сокровищницы и вековые магазины: винтажные свадебные платья, кружево, обувь ручной работы 20 века, ретро-игрушки, свечи и газовые фонари — содержимое прилавков придётся по вкусу любому, а история магазинчиков и их знаменитых посетителей не оставит вас равнодушными.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.