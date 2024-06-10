Описание экскурсии

Расположенная всего в часа езды от Барселоны, винодельня — одно из самых известных и уважаемых винных предприятий Каталонии, да и, пожалуй, всей Испании. История винодельни насчитывает более 130 лет, в течение которых вышел не один десяток наименований вина, в том числе знаменитое Mas la Plana, в 1970 году «побившее» раскрученное французское «Шато Латур» на Парижской винной олимпиаде. Мы отправимся в старинный городок к западу от города. Вы увидите настоящие каталонские виноградники раскинувшиеся под лучами щедрого южного солнца. Посещение винодельни начинается с просмотра короткого фильма об истории семьи и винодельни. Затем мы погуляем по самим живописным виноградникам, познакомимся с разными сортами винограда и всеми стадиями процесса выращивания, а также увидим фамильное поместье семьи. Затем вас пригласят на поездку по угодьям на туристическом поезде и провезут по разным стадиям процесса производства вина — от выращивания винограда и сбора до переработки, выдерживания в бочках и розлива в бутылки. Далее предоставляется свободное время на виноградниках, в течение которого можно погулять по угодьям и попробовать виноград прямо с куста. Экскурсия продолжается в погребах винодельни, где можно увидеть, как выдерживается и хранится вино. Заключительный и конечно же самый важный пункт программы — знакомство с вином в дегустационном зале. Можно попробовать от 2 до 5 видов вина, и вкуснейшие сыры, пальчики оближешь Стоимость дегустации варьируется. Все вина можно приобрести в местном магазинчике. Здесь же при желании можно приобрести вкуснейшее оливковое масло местного производства. Важная информация: Внимание! В зависимости от ваших предпочтений мы можем выбрать винодельню, которая специализируется на вине и также ту, которая специализируется на игристом вине или шампанском.