Не любите скучные городские экскурсии? Хотите что-то новенькое, романтичное и интересное? Тогда эта необычная экскурсия для вас!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что вас ожидает:
- Старинный городок в провинции
- Винодельню
Описание экскурсии
Расположенная всего в часа езды от Барселоны, винодельня — одно из самых известных и уважаемых винных предприятий Каталонии, да и, пожалуй, всей Испании. История винодельни насчитывает более 130 лет, в течение которых вышел не один десяток наименований вина, в том числе знаменитое Mas la Plana, в 1970 году «побившее» раскрученное французское «Шато Латур» на Парижской винной олимпиаде. Мы отправимся в старинный городок к западу от города. Вы увидите настоящие каталонские виноградники раскинувшиеся под лучами щедрого южного солнца. Посещение винодельни начинается с просмотра короткого фильма об истории семьи и винодельни. Затем мы погуляем по самим живописным виноградникам, познакомимся с разными сортами винограда и всеми стадиями процесса выращивания, а также увидим фамильное поместье семьи. Затем вас пригласят на поездку по угодьям на туристическом поезде и провезут по разным стадиям процесса производства вина — от выращивания винограда и сбора до переработки, выдерживания в бочках и розлива в бутылки. Далее предоставляется свободное время на виноградниках, в течение которого можно погулять по угодьям и попробовать виноград прямо с куста. Экскурсия продолжается в погребах винодельни, где можно увидеть, как выдерживается и хранится вино. Заключительный и конечно же самый важный пункт программы — знакомство с вином в дегустационном зале. Можно попробовать от 2 до 5 видов вина, и вкуснейшие сыры, пальчики оближешь Стоимость дегустации варьируется. Все вина можно приобрести в местном магазинчике. Здесь же при желании можно приобрести вкуснейшее оливковое масло местного производства. Важная информация: Внимание! В зависимости от ваших предпочтений мы можем выбрать винодельню, которая специализируется на вине и также ту, которая специализируется на игристом вине или шампанском.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старинный городок в провинции
- Винодельню
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Отдельно мы выбираем саму дегустацию на винодельне. от 18 евро/чел. в зависимости от видов вина, с закусками или без, сыры, тапас и тд
- Не включен билет на поезд туда и обратно. +20 евро на человека. Мы можем выбрать поезд или автомобильный трансфер
Место начала и завершения?
Barcelona, Passage de Gracia, 35
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- В зависимости от ваших предпочтений мы можем выбрать винодельню
- Которая специализируется на вине и также ту
- Которая специализируется на игристом вине или шампанском
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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