Экскурсии на винодельни и виноградники в Барселоне

Найдено 6 экскурсий в категории «Винодельни» в Барселоне на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Приготовьте свою каву на винодельне Каталонии: незабываемый опыт
Погрузитесь в мир каталонского виноделия, создайте уникальную каву и заберите домой лучший сувенир из Барселоны
Начало: На винодельне
«Также на винодельне вы можете по отличным местным ценам приобрести вино, каву, джемы, оливковое масло и другие продукты, которые можно увезти с собой в качестве каталонского сувенира»
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
от 230 за всё до 4 чел.
На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
Волнующие мотоприключения и дегустация местных вин и тапаса
Начало: У станции пригородных поездов в Кастельдефельсе
«Отправимся на мотоцикле по извилистым дорожкам парка Гараф и далее к живописной долине, где расположено множество виноградников региона Пенедес»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 2 чел.
Из Барселоны - в мир игристого вина и шоколада
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
Из Барселоны - в мир игристого вина и шоколада
Прикоснуться к таинству создания кавы на семейной винодельне и отведать шоколад на фабрике 19 века
Начало: ж/д станция в Сан-Садурни-д’Анойя
«Во время путешествия поговорим об истории винодельческого края, редких сортах местного винограда и основных отличиях кавы от шампанского»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.
На поезде из Барселоны - в столицу кавы и шоколада
🚉 На поезде
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Сан-Садурни д’Анойя, вино и шоколад
Откройте для себя уникальный мир кавы и шоколада в Сан-Садурни д’Анойя, исследуя историю и вкусы Испании
Начало: На площади Каталонии
«Вы посетите первую винодельню Испании»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 156 за всё до 10 чел.
Путешествие на старинную винодельню
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на старинную винодельню
Начало: Barcelona, Passage de Gracia, 35
«Расположенная всего в часа езды от Барселоны, винодельня — одно из самых известных и уважаемых винных предприятий Каталонии, да и, пожалуй, всей Испании»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
260 за всё до 3 чел.
Винно-гастрономическое путешествие по Каталонии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Винно-гастрономическое путешествие по Каталонии
Отправиться из Барселоны в Приорат, посетить частную винодельню и ресторан на обрыве
«Дорога из Барселоны на винодельню займёт около часа, после чего вас будут ждать свежесваренный кофе и круассаны»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 450 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
    Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах за городом. Исторические справки
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    и любопытные детали от Антона об особенностях местных виноделен и сортов винограда. Прекрасные виды, цветочные ароматы и, конечно, само вино, которое очень удачно дополняет происходящее. А еще улыбки, восхищенные взгляды и удивлённые лица прохожих. И, пусть все они обращены, прежде всего, на мотоцикл, тоже чувствуешь себя немного звездой:-) Таким запомнился нам этот удивительный и незабываемый день с Антоном и его Уралом! Спасибо, отличная была поездка!

    Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулахНеординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулахНеординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулахНеординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах
  • В
    Владимир
    7 мая 2024
    На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
    Незабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и просто приятный компаньон. А еще
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    увлеченный фотограф. Наши впечатления остались в прекрасных профессиональных снимках. Погода была прохладной, но нам было очень комфортно - Антон заботливо захватил с собой ветровки. Всем, кто хочет нового яркого опыта путешествий - однозначно рекомендую!

    Незабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и простоНезабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и простоНезабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и простоНезабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и просто
  • Е
    Евгений
    6 мая 2024
    На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
    Экскурсия потрясающая! Возможность прокатиться на легендарном "Урале", ловить на себе восторженные взгляды прохожих, прикоснуться к истории знаменитого винного региона, заслушиваться
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    классным гидом, любоваться головокружительными видами, испробовать местное вино и угоститься локальными продуктами - всё это делает поездку поистине эксклюзивной и запоминающейся на всю жизнь. Большое количество лайков и реакций на посты и сторис обеспечены на все сто!;)

  • И
    Инна
    23 февраля 2024
    Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
    Прекрасно провели время!
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2023
    Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
    Вероника - великолепна!!!! Приятная, тактичная, профессионал своего дела - блестяще владеет информацией и очень интересно рассказывает о тонкостях виноделия. Получили
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    не забываемое удовольствие, проведя целый день с Вероникой. Чудесная экскурсия, полный восторг!!!! Очень рекомендуем!!! Желаем Веронике процветания, удачи и открытия новых горизонтов в ее работе ❤️❤️❤️

  • P
    Pavel
    1 мая 2023
    Лучшие винодельни Каталонии с дегустацией вина, кавы и обедом на виноградниках
    Ирина, хотим поблагодарить вас за два прекрасных дня, организованные вами! Экскурсий было две — одна по Барселоне 4-х часовая (Готический
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    квартал, обзорная по барселоне с посещением террас) + мы заказали экскурсию на винодельни. В первый день мы посетили две винодельни, и это были именно аутентичные, оригинальные, места со своей историей и стилем. Про шикарные дегустации и вина писать глупо, потому что их надо пробовать! Прекрасно провели время на пешеходной экскурсии по центру! Спасибо!

  • Д
    Дмитрий
    9 апреля 2023
    Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
    Посетили винодельню, попробовали разные виды cava, посмотрели погреба и производство, старый дом винодела. Сами сняли с осадка вино, закрыли его и наклеили этикетки. Природа, место и Вероника были прекрасны! Благодарим за прекрасный день, обязательно вернёмся.
    Посетили винодельню, попробовали разные виды cava, посмотрели погреба и производство, старый дом винодела. Сами сняли сПосетили винодельню, попробовали разные виды cava, посмотрели погреба и производство, старый дом винодела. Сами сняли сПосетили винодельню, попробовали разные виды cava, посмотрели погреба и производство, старый дом винодела. Сами сняли с
  • k
    kristisa
    18 ноября 2021
    Лучшие винодельни Каталонии с дегустацией вина, кавы и обедом на виноградниках
    Отличная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Винодельни»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
  2. На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
  3. Из Барселоны - в мир игристого вина и шоколада
  4. На поезде из Барселоны - в столицу кавы и шоколада
  5. Путешествие на старинную винодельню
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Винодельни" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 150 до 450. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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