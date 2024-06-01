1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Приготовьте свою каву на винодельне Каталонии: незабываемый опыт
Погрузитесь в мир каталонского виноделия, создайте уникальную каву и заберите домой лучший сувенир из Барселоны
Начало: На винодельне
«Также на винодельне вы можете по отличным местным ценам приобрести вино, каву, джемы, оливковое масло и другие продукты, которые можно увезти с собой в качестве каталонского сувенира»
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
от €230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
Волнующие мотоприключения и дегустация местных вин и тапаса
Начало: У станции пригородных поездов в Кастельдефельсе
«Отправимся на мотоцикле по извилистым дорожкам парка Гараф и далее к живописной долине, где расположено множество виноградников региона Пенедес»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Барселоны - в мир игристого вина и шоколада
Прикоснуться к таинству создания кавы на семейной винодельне и отведать шоколад на фабрике 19 века
Начало: ж/д станция в Сан-Садурни-д’Анойя
«Во время путешествия поговорим об истории винодельческого края, редких сортах местного винограда и основных отличиях кавы от шампанского»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Сан-Садурни д’Анойя, вино и шоколад
Откройте для себя уникальный мир кавы и шоколада в Сан-Садурни д’Анойя, исследуя историю и вкусы Испании
Начало: На площади Каталонии
«Вы посетите первую винодельню Испании»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от €156 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на старинную винодельню
Начало: Barcelona, Passage de Gracia, 35
«Расположенная всего в часа езды от Барселоны, винодельня — одно из самых известных и уважаемых винных предприятий Каталонии, да и, пожалуй, всей Испании»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винно-гастрономическое путешествие по Каталонии
Отправиться из Барселоны в Приорат, посетить частную винодельню и ресторан на обрыве
«Дорога из Барселоны на винодельню займёт около часа, после чего вас будут ждать свежесваренный кофе и круассаны»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €450 за всё до 15 чел.
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- ДДенис1 июня 2024Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах за городом. Исторические справки
- ВВладимир7 мая 2024Незабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и просто приятный компаньон. А еще
- ЕЕвгений6 мая 2024Экскурсия потрясающая! Возможность прокатиться на легендарном "Урале", ловить на себе восторженные взгляды прохожих, прикоснуться к истории знаменитого винного региона, заслушиваться
- ИИнна23 февраля 2024Прекрасно провели время!
- ЮЮлия31 мая 2023Вероника - великолепна!!!! Приятная, тактичная, профессионал своего дела - блестяще владеет информацией и очень интересно рассказывает о тонкостях виноделия. Получили
- PPavel1 мая 2023Лучшие винодельни Каталонии с дегустацией вина, кавы и обедом на виноградникахИрина, хотим поблагодарить вас за два прекрасных дня, организованные вами! Экскурсий было две — одна по Барселоне 4-х часовая (Готический
- ДДмитрий9 апреля 2023Посетили винодельню, попробовали разные виды cava, посмотрели погреба и производство, старый дом винодела. Сами сняли с осадка вино, закрыли его и наклеили этикетки. Природа, место и Вероника были прекрасны! Благодарим за прекрасный день, обязательно вернёмся.
- kkristisa18 ноября 2021Лучшие винодельни Каталонии с дегустацией вина, кавы и обедом на виноградникахОтличная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Винодельни»
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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Винодельни" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 150 до 450. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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