Мы отправимся в духовный центр всей Каталонии — монастырь Монтсеррат на вершине священной горы. Вы узнаете, почему сюда устремляются тысячи паломников, и полюбуетесь невероятными панорамами гор и долин. А после совершите гастрономическое путешествие на рынок и ферму, где отведаете лучший сыр и каталонские блюда по древним рецептам.

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Описание

Что вас ожидает

Мы отправимся за 50 км от Барселоны, чтобы увидеть священную гору Монтсеррат, на вершине которой расположен древний монастырь. На фуникулёре вы поднимитесь на самую вершину, полюбуетесь оттуда восхитительными панорамами окрестностей и узнаете, почему гора Монтсеррат так почитаема в Каталонии. В монастыре вы увидите скульптуру Чёрной Мадонны, к которой устремляются тысячи паломников со всего света, и загадаете возле неё заветное желание.

После пищи духовной вы приобщитесь к гастрономической культуре Каталонии. Мы заедем на настоящий фермерский рынок чтобы попробовать шикарный местный сыр. А затем отправимся на старинную оливковую ферму, которая ведёт свою историю с начала 16 века. Здесь вы узнаете о тонкостях производства масла и оцените традиционные блюда каталонской кухни, приготовленные по вековым рецептам.

Организационные детали

В стоимость включены трансфер и услуги гида.

Дополнительные расходы