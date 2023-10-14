Увидеть Чёрную Мадонну, посетить сельский рынок и пообедать на старинной оливковой ферме
Вы узнаете, почему сюда устремляются тысячи паломников, и полюбуетесь невероятными панорамами гор и долин.
А после совершите гастрономическое путешествие на рынок и ферму, где отведаете лучший сыр и каталонские блюда по древним рецептам.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Мы отправимся за 50 км от Барселоны, чтобы увидеть священную гору Монтсеррат, на вершине которой расположен древний монастырь. На фуникулёре вы поднимитесь на самую вершину, полюбуетесь оттуда восхитительными панорамами окрестностей и узнаете, почему гора Монтсеррат так почитаема в Каталонии. В монастыре вы увидите скульптуру Чёрной Мадонны, к которой устремляются тысячи паломников со всего света, и загадаете возле неё заветное желание.
После пищи духовной вы приобщитесь к гастрономической культуре Каталонии. Мы заедем на настоящий фермерский рынок чтобы попробовать шикарный местный сыр. А затем отправимся на старинную оливковую ферму, которая ведёт свою историю с начала 16 века. Здесь вы узнаете о тонкостях производства масла и оцените традиционные блюда каталонской кухни, приготовленные по вековым рецептам.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер и услуги гида.
Дополнительные расходы
- Проезд на фуникулёре туда-обратно: для взрослых — €13, для детей — €6,5
- Вход в монастырь, чтобы прикоснуться к Чёрной Мадонне — 8 евро с человека
- Обед на ферме
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.