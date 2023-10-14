Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму

Увидеть Чёрную Мадонну, посетить сельский рынок и пообедать на старинной оливковой ферме

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Мы отправимся в духовный центр всей Каталонии — монастырь Монтсеррат на вершине священной горы.

Вы узнаете, почему сюда устремляются тысячи паломников, и полюбуетесь невероятными панорамами гор и долин.

А после совершите гастрономическое путешествие на рынок и ферму, где отведаете лучший сыр и каталонские блюда по древним рецептам.
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы отправимся за 50 км от Барселоны, чтобы увидеть священную гору Монтсеррат, на вершине которой расположен древний монастырь. На фуникулёре вы поднимитесь на самую вершину, полюбуетесь оттуда восхитительными панорамами окрестностей и узнаете, почему гора Монтсеррат так почитаема в Каталонии. В монастыре вы увидите скульптуру Чёрной Мадонны, к которой устремляются тысячи паломников со всего света, и загадаете возле неё заветное желание.

После пищи духовной вы приобщитесь к гастрономической культуре Каталонии. Мы заедем на настоящий фермерский рынок чтобы попробовать шикарный местный сыр. А затем отправимся на старинную оливковую ферму, которая ведёт свою историю с начала 16 века. Здесь вы узнаете о тонкостях производства масла и оцените традиционные блюда каталонской кухни, приготовленные по вековым рецептам.

Организационные детали

В стоимость включены трансфер и услуги гида.

Дополнительные расходы

  • Проезд на фуникулёре туда-обратно: для взрослых — €13, для детей — €6,5
  • Вход в монастырь, чтобы прикоснуться к Чёрной Мадонне — 8 евро с человека
  • Обед на ферме

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барселоны

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Ночные
Летние
Природа и пейзажи
Святые места
Выездные
Гастрономические
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Монтсеррат
С обедом
Животные

Похожие туры из Барселоны

В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
47 отзывов
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
Узнать тайны Черной Мадонны, пройтись по священной тропе и полюбоваться Каталонией с вершины горы
Passeig de Gracia
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
269 за всё до 3 чел.
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Загадать желание у Чёрной Мадонны и раскрыть секреты Гауди
на ж/д вокзале Sants Estacio
16 окт
19 окт
20 окт
21 окт
300 за всё до 5 чел.
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Познакомиться с древней святыней Каталонии в окружении причудливых скальных богатырей
на площади Испании
20 окт
23 окт
24 окт
25 окт
170 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Барселоне
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ