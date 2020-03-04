37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Легенды и атмосфера средневековых улочек

Велопрогулка логично начнется с более раннего периода в «биографии» Барселоны. С ветерком исследуя район Борн и готические улицы, вы уловите дух Средневековья: постоите под сводами церкви Санта-Мария-дель-Мар и увидите, как живут ремесленники 21 века в экстерьерах далекого прошлого. Здесь, например, можно заглянуть в бутик, где продают изделия из кожи. На остановках я буду рассказывать самые интересные факты и легенды Старого города.

Современные районы и жизнь по-барселонски

Следом мы попадем в портовую Барселонету, район с лучшими рыбными ресторанами вдоль побережья, и полюбуемся морем на двух пляжах. И оттуда отправимся в любимый местными и не оккупированный туристами Сан-Марти. Вы увидите, как бывшие заводы превращаются в творческие пространства, и проедете через парк Диагональ Мар почти на границе Барселоны. На примере Сен-Марти поговорим о том, кто предпочитает здесь жить, и о повседневности современных каталонцев. А еще проедем через рынок, где можно перекусить местными угощениями. Завершится экскурсия в живописном парке Цитадели.

Кому подойдет экскурсия

Взрослым и детям от 14-15 лет, которые уверенно чувствуют себя на велосипеде. При этом велопрогулка проходит в легком темпе по ровным дорогам.