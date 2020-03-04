37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

  4. Барселона на велосипеде: от готики до современности

Проследить путь города и почувствовать его пульс на дружеской экскурсии с ветерком

Александр
Задать вопрос
Александр – ваш гид
От римлян до Средневековья и от модерна до 21 века — за 3 часа! Со мной вы погрузитесь в прошлое и настоящее столицы Каталонии, поймете, чем она дышит: проедете через старинный Борн и по готическим улочкам, через неизведанные районы для местных с лучшими пляжами и творческие пространства.
25 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На велосипеде
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Триумфальная Арка
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии37 отзывов
4.86
Барселона на велосипеде: от готики до современности
Барселона на велосипеде: от готики до современности

Что вас ожидает

Легенды и атмосфера средневековых улочек
Велопрогулка логично начнется с более раннего периода в «биографии» Барселоны. С ветерком исследуя район Борн и готические улицы, вы уловите дух Средневековья: постоите под сводами церкви Санта-Мария-дель-Мар и увидите, как живут ремесленники 21 века в экстерьерах далекого прошлого. Здесь, например, можно заглянуть в бутик, где продают изделия из кожи. На остановках я буду рассказывать самые интересные факты и легенды Старого города.

Современные районы и жизнь по-барселонски
Следом мы попадем в портовую Барселонету, район с лучшими рыбными ресторанами вдоль побережья, и полюбуемся морем на двух пляжах. И оттуда отправимся в любимый местными и не оккупированный туристами Сан-Марти. Вы увидите, как бывшие заводы превращаются в творческие пространства, и проедете через парк Диагональ Мар почти на границе Барселоны. На примере Сен-Марти поговорим о том, кто предпочитает здесь жить, и о повседневности современных каталонцев. А еще проедем через рынок, где можно перекусить местными угощениями. Завершится экскурсия в живописном парке Цитадели.

Кому подойдет экскурсия

Взрослым и детям от 14-15 лет, которые уверенно чувствуют себя на велосипеде. При этом велопрогулка проходит в легком темпе по ровным дорогам.

Организационные детали

  • Аренда велосипедов оплачивается дополнительно (7€ с человека)
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате для вашей компании 1-6 человек (стоимость 45€ за 1 человека или 35€ с человека, если вас больше)
Барселона на велосипеде: от готики до современности
Барселона на велосипеде: от готики до современности
Барселона на велосипеде: от готики до современности
Барселона на велосипеде: от готики до современности
Барселона на велосипеде: от готики до современности
Барселона на велосипеде: от готики до современности
Барселона на велосипеде: от готики до современности
Барселона на велосипеде: от готики до современности
Барселона на велосипеде: от готики до современности
Барселона на велосипеде: от готики до современности
Барселона на велосипеде: от готики до современности
Барселона на велосипеде: от готики до современности

Экскурсия проводится в понедельник в 13:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура Триумфальная Арка.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Александр
Александр
Меня зовут Александр. Я преподавал культурологию в университете, особенно меня интересовала европейская культура и европейский образ жизни. Затем я увлекся фотографией и переехал в самый красивый город мира — Барселону. Она очаровала меня своей историей и настоящим. Тем, как на людей влияет культура и место проживания вплоть до мелочей — еда, музыка, архитектура. И чем дольше я жил в Барселоне, тем больше секретов она мне открывала. Хочу поделиться ими с гостями этого города, влюбить их в Барселону, как влюблен в нее я. Также я дам полезные рекомендации: где в Барселоне можно вкусно и недорого поесть и что еще посмотреть вне экскурсии!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
Проехались сегодня с Александром на велосипедах. Опоздали на несколько минут, нас дождались. Экскурсия прошла в формате дружеской беседы. Остались очень довольны. Спасибо Алексею
2 марта 2020
Друзья, однозначно порекомендую данную экскурсию для того, чтобы Барселона заиграла другими красками.Город прекрасно оборудован для катания на велосипедах!
Лучший способ освоиться в чужом городе - прокатиться с человеком, который знает город изнутри.
После нашего путешествия у меня осталось такое впечатление, что я знаю Александра сто лет.
Ожидания оправдались. Я прекрасно провела время и с уверенностью могу сказать:"Барселона, я люблю тебя!"
25 февраля 2020
Спасибо за шикарные впечатления)))
24 февраля 2020
Я говорю не о человеческих качествах, а профессиональных. Гид - откровенный дилетант. Не тратьте время и деньги, дешевле взять велик в прокат и составить себе свой маршрут.
21 февраля 2020
Очень интересная экскурсия, на велосипедах по Барселоне очень удобно ездить, и за 3 часа езды можно посмотреть намного больше чем пешком.
28 января 2020
Очень понравилась экскурсия с Александром! На велосипеде успеваешь объехать больше достопримечательностей и познакомиться с городом. Для тех, кто впервые в Барселоне, самое оно! Также Александр подскажет места, где можно вкусно поесть, или насладиться теплым, уютным вечером за чашечкой вкусного кофе;)
Рекомендую!
6 января 2020
Экскурсия позволит Вам ознакомиться с разными районами города ,увидеть город глазами живущего в этом городе человека, знакомым с разными уголками Барселоны, куда не приведут туристические маршруты.Так же можно быстро освоиться с велодвижением в городе ,и дальше передвигаться самостоятельно.Александр знает много отличных заведений, где можно отлично поесть ,и охотно делиться своими знаниями)отлично экскурсия,рекомендую
25 декабря 2019
Утром проснулась, забронировала и через пару часов уже замечательно прокатилась на велосипеде, попутно слушая и созерцая город. И это все несмотря на то, что происходило все 25.12, когда многое в Барселоне вообще не работает!
Все очень понравилось: приятная прогулка, приятный экскурсовод, который построил маршрут исходя из того, что уже видела, и что ещё хотелось бы посмотреть и услышать.
Рекомендую!!!
13 декабря 2019
Очень крутооо) всем советуем !! Самый классный способ увидеть город это пролгулка на велосипеде. Было очень интересно и получили много положительных эмоций. Александр очень интересно рассказывает и дал много советов по перебываю в Барселоне
12 декабря 2019
Очень интересно, насыщенно и с ветерком ))) Спасибо Александру! ))
Ещё 27 отзывов

Александр проводит ещё 1 экскурсию

Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI векаТуда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI векаТуда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
16 за человека
2 часа
22 отзыва
Прогулка по городу античному, средневековому и современному под увлекательные истории о нём
Чтобы понять, почему Барселона выглядит именно так, а не иначе, — стоит начать знакомство с момента её основания. Мы пройдём от сохранившихся фрагментов римской эпохи до современных зданий. Таким образом, архитектура и мои рассказы помогут сложить в вашей голове правильное представление о городе и разобрать основные вехи его истории по полочкам.

Экскурсии по Барселоне на велосипеде

Велокалейдоскоп в БарселонеВелокалейдоскоп в БарселонеВелокалейдоскоп в Барселоне
От 79 за экскурсию
3.5 часа
9 отзывов
Исследовать город в удобном формате, открывая его истории и характер
На велосипедах вы за 3 с небольшим часа увидите то, что не обойти пешком за 2 дня! Рассекая по одному из самых велосипедных городов Европы, вы проедете мимо знаменитых домов и Саграда Фамилии, через квартал раздора, по парку Сьютаделья и вдоль моря. На память о таком знакомстве с Барселоной у вас останутся ее нескучные сюжеты и фото с лучших ракурсов.
Монтжуик на электровелосипедеМонтжуик на электровелосипедеМонтжуик на электровелосипеде
От 60 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Прокатиться по самым интересным местам горного парка и услышать о них любопытные факты
Вы исследуете Монтжуик необычным способом — на электровелосипеде, который поможет легко преодолеть любые подъемы. Я расскажу легенду о Геракле, основателе Барселоны, и роковой судьбе крепости на вершине горы. А еще покажу тайные тропинки и лучшие виды на окружающие ландшафты.
Каталонский модерн на велосипедеКаталонский модерн на велосипедеКаталонский модерн на велосипеде
От 65 за экскурсию
3 часа
6 отзывов
Проехать по главным улицам города и увидеть великие шедевры модерна
Велосипедная прогулка — лучший способ перенестись в модернистскую Барселону начала XX века, узнать о вкусах, быте горожан и их любимых архитекторах. Вы увидите почти все местные работы великого Гауди, покатаетесь по величественному проспекту Пассео де Грасия, посмотрите на «Дом-Дракон» и «Дом с шипами» и почувствуете приятную пасторальную атмосферу живописного района Грасия.
По Барселоне на велосипеде: море, парки, спортПо Барселоне на велосипеде: море, парки, спортПо Барселоне на велосипеде: море, парки, спорт
199 за экскурсию
4.5 часов
7 отзывов
Насладиться поездкой и увидеть весь город за 4 часа
Главное преимущество велотура, помимо того, что это просто здорово, скорость: за пару часов мы с вами посмотрим буквально весь город, что пешком заняло бы не меньше пары дней. Барселона — один из лучших в Европе городов для велопрогулок. Почти каждая улица снабжена велодорожкой, в городе работают сотни точек аренды, на велосипедах ездят и сами горожане.
Вело-пешеходный тур: живая Барселона за 4 часаВело-пешеходный тур: живая Барселона за 4 часаВело-пешеходный тур: живая Барселона за 4 часа
35 за человека
4 часа
2 отзыва
Дружеская обзорная экскурсия — научиться ориентироваться в городе и узнать о его современной жизни
Весело, легко и увлекательно вы прокатитесь по самым восхитительным местам Барселоны, побродите по историческим улочкам и насытитесь атмосферой Средневековья. С меня — проверенный маршрут, нескучные рассказы о столице обособленной Каталонии и море рекомендаций, как недорого и продуктивно провести время самостоятельно!
15 историй Барселоны: прогулка на велосипеде и электросамокате15 историй Барселоны: прогулка на велосипеде и электросамокате15 историй Барселоны: прогулка на велосипеде и электросамокате
37 за человека
3 часа
Поразиться каталонской предприимчивости и под другим углом рассмотреть достопримечательности города
Буржуазная, деловая, промышленная — такой предстанет перед вами Барселона на нашей прогулке. Вы услышите удивительные истории о людях, чьи бизнес-идеи навсегда изменили жизнь и облик города, по-новому взглянете на Гауди и собор Саграда Фамилия и откроете такую Барселону, о которой вы еще не знали.

Выбирайте и другие экскурсии в Барселоне

Бары и ночная жизньНеобычные маршрутыГаудиГрупповыеМода и винтажКвестыЗа городомФотосессииМузеи и искусствоНа автомобилеНа велосипедеРынок БокерияГастрономическиеВ другой городПешкомСаграда ФамилияОбзорныеГотический кварталСо скидкойМонтсерратТибидабоВсеМастер-классыИстория и архитектураДля детейКрыши и панорамыМузей ДалиПарк ГуэльНа автобусеИндивидуальные