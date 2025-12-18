Путешествие по побережью Коста-Брава с посещением мыса Креус, городов Кадакес и Розес, дома-музея Дали и лодочной прогулкой по каналам Эмпуриабрава. Вы увидите места, вдохновлявшие великих художников, и уникальные природные ландшафты.
Описание фото-прогулки
По следам Дали: от мыса Креус до «испанской Венеции»Эта экскурсия знакомит с уникальными ландшафтами и культурным наследием побережья Коста-Брава. Маршрут проходит через заповедные территории, живописные города и места, вдохновлявшие Сальвадора Дали и других художников. Мыс Креус — «край земли»Мы посетим самую восточную точку материковой Испании — мыс Кап-де-Креус с его вулканическими ландшафтами. Вы увидите скалы, подвергшиеся тысячелетней эрозии, и места, где снимались голливудские фильмы.
Художественное наследие Кадакеса
В Кадакесе вы познакомитесь с городом, который привлекал Матисса, Дерена, Лорку и Бунюэля. Особое внимание уделяется Порт-Лигату, где долгое время жил и творил Сальвадор Дали со своей музой Галой. Природные красоты и «испанская Венеция»Маршрут включает Розес с его живописными бухтами и завершается лодочной прогулкой по каналам Эмпуриабрава. При желании вы сможете самостоятельно управлять лодкой по 28-километровой сети каналов. Важная информация: Экскурсия длится от 8 до 12 часов. Стоимость дополнительного времени — от 55 € с группы за 1 час.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мыс Кап-де-Креус
- Кадакес
- Порт-Лигат
- Розес
- Эмпуриабрава
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Фотосъемка
Что не входит в цену
- Дополнительное время (от 55 € с группы за 1 час)
- Обед
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Барселоне
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия длится от 8 до 12 часов. Стоимость дополнительного времени - от 55 € с группы за 1 час
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
