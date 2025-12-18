По следам Дали: от мыса Креус до «испанской Венеции»Эта экскурсия знакомит с уникальными ландшафтами и культурным наследием побережья Коста-Брава. Маршрут проходит через заповедные территории, живописные города и места, вдохновлявшие Сальвадора Дали и других художников. Мыс Креус — «край земли»Мы посетим самую восточную точку материковой Испании — мыс Кап-де-Креус с его вулканическими ландшафтами. Вы увидите скалы, подвергшиеся тысячелетней эрозии, и места, где снимались голливудские фильмы.

Художественное наследие Кадакеса

В Кадакесе вы познакомитесь с городом, который привлекал Матисса, Дерена, Лорку и Бунюэля. Особое внимание уделяется Порт-Лигату, где долгое время жил и творил Сальвадор Дали со своей музой Галой. Природные красоты и «испанская Венеция»Маршрут включает Розес с его живописными бухтами и завершается лодочной прогулкой по каналам Эмпуриабрава. При желании вы сможете самостоятельно управлять лодкой по 28-километровой сети каналов. Важная информация: Экскурсия длится от 8 до 12 часов. Стоимость дополнительного времени — от 55 € с группы за 1 час.