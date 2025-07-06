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Экскурсия в поместье семейства Дали в Кадакесе

Дали был гениален и велик! Велик уже хотя бы потому, что гениально умел рисовать. Пожалуй, как не многие умели это делать и до него, и во время, и после. Он
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очень хотел понимать этот мир: людей, природу, сущность всего вокруг.

Отсюда его постоянная тяга к науке, к учёным мужам, к прогрессу и всему самому новому и передовому, что попадало в его поле зрения.

Он хотел управлять своим миром по собственному усмотрению — как ему и только ему будет угодно! Он и только он должен быть распорядителем бала! Дирижёром оркестра! Командующим парадом! Только он!

5
1 отзыв
Экскурсия в поместье семейства Дали в Кадакесе
Экскурсия в поместье семейства Дали в Кадакесе
Экскурсия в поместье семейства Дали в Кадакесе
Ближайшие даты:
19
июл23
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июл29
июл
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Величие Сальвадора Дали

Сальвадор Дали был не просто гением, он был велик! Его мастерство в рисовании было поистине уникальным, и немногие могли сравниться с ним ни до, ни во время, ни после его жизни. Дали стремился понять окружающий его мир — людей, природу, сущность всего, что его окружало. Эта постоянная жажда знаний привела его к науке, учёным и всему новому, что попадало в его поле зрения.

Стремление к свободе

Он мечтал управлять своим миром так, как ему было угодно. Дали хотел быть распорядителем бала, дирижёром оркестра, командующим парадом — он хотел быть единственным, кто определяет свою судьбу!

Творчество как путь к счастью

Зачем же он создавал свои произведения искусства? Чтобы быть богатым и свободным, чтобы наслаждаться жизнью! Для Дали жить значило ярко, неповторимо и красиво. Он стремился не только к личному счастью, но и хотел поделиться этим наслаждением со своей любимой женщиной.

Неповторимая связь

Их отношения были поистине уникальными, словно Кастор и Полидейк. Когда один из них покидал этот мир, жизнь другого теряла смысл. Так видится мне жизнь этого великого гения, трудолюбивого человека и умницы, по имени Сальвадор Дали.

Заключение

Я с удовольствием расскажу вам больше о его жизни и творчестве. До встречи!

Согласно календарю.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Театр-музей Дали в Фигерасе
  • Поместье в Порт-Льигате
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Питание
  • Сувениры
  • Чаевые
  • Билеты в музеи
Место начала и завершения?
Отель туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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П
6 июл 2025
Очень рекомендую, великолепная экскурсия, активная и позитивная👍 Большое спасибо Валерию 🙏🤘🔥

Входит в следующие категории Барселоны

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