Добро пожаловать в сердце Барселоны! Готовы окунуться в историю и атмосферу средневековья? Я предлагаю вам увлекательную прогулку по самым старым районам города — Готическому кварталу и району Борн.



Это два очаровательных района исторического центра Барселоны, которые обязательно стоит посетить каждому туристу.



Они предлагают уникальную атмосферу старой Европы, сочетающую в себе средневековую архитектуру, узкие улочки, мощеные площади и современную жизнь.