Добро пожаловать в сердце Барселоны! Готовы окунуться в историю и атмосферу средневековья? Я предлагаю вам увлекательную прогулку по самым старым районам города — Готическому кварталу и району Борн.
Это два очаровательных района исторического центра Барселоны, которые обязательно стоит посетить каждому туристу.
Они предлагают уникальную атмосферу старой Европы, сочетающую в себе средневековую архитектуру, узкие улочки, мощеные площади и современную жизнь.
Это два очаровательных района исторического центра Барселоны, которые обязательно стоит посетить каждому туристу.
Они предлагают уникальную атмосферу старой Европы, сочетающую в себе средневековую архитектуру, узкие улочки, мощеные площади и современную жизнь.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииГотический квартал (Barri Gòtic)• Площадь Сан-Жауме (Plaça Sant Jaume): Начнем нашу прогулку с самого сердца города. Здесь расположены Ратуша и здание правительства Каталонии.
- Кафедральный собор (Catedral de Barcelona): Великолепный готический собор с впечатляющим фасадом и внутренним двором.
- Еврейский квартал (El Call): Узкие улочки, старинные дома и синагога перенесут вас в средневековье.
- Площадь Короля (Plaça del Rei): Бывшая королевская резиденция, окруженная готическими дворцами.
- Мост епископа (Pont del Bisbe): Романтический мост, соединяющий два здания и ставший одним из символов Барселоны. Район Борн (El Born)• Церковь Санта-Мария-дель-Мар (Santa Maria del Mar): Готическая церковь, построенная моряками, с великолепным интерьером.
- Музей Пикассо (Museu Picasso): Посвящен одному из величайших художников XX века.
- Рынок Борн (Mercat del Born): Исторический рынок, превращенный в культурный центр с выставками и мероприятиями.
- Улица Монт кадэ (Carrer Montcada): Здесь расположены несколько музеев, в том числе Музей европейского искусства.
Время может быть рассмотрено в индивидуальном порядке.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение и услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости с организатором
Завершение: По договорённости с организатором. Вы можете обсудить его в заказе до предоплаты
Когда и сколько длится?
Когда: Время может быть рассмотрено в индивидуальном порядке.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
-
19%
Индивидуальная
до 3 чел.
Готический квартал Барселоны: историческое погружение с экспертом
Исследуйте душу Барселоны: узкие улочки, исторические памятники и секреты Готического квартала в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Каталонии
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
€60
€74 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории и легенды Готического квартала
Окунуться в атмосферу, культуру и быт старой Барселоны
Начало: У Кафедрального собора
15 ноя в 15:00
16 ноя в 08:00
от €91 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственные лабиринты Готического квартала
Прогулка по знаменитым местам одного из самых красивых районов Барселоны
Начало: Площадь Каталонии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
€180 за всё до 4 чел.