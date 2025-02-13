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интересные истории. Время с ней пролетело быстро и очень интересно! Я была с дочерью 14 лет: она тоже осталась в полном восторге от Дарьи и её Экскурсии! Спасибо огромное! Мы брали экскурсию ещё у другого гида в Барселоне, но порекомендовать могу только Дарью! От души благодарна за проведенную экскурсию!