Мини-группа
до 1 чел.
Вкусная Барселона
Начало: Площадь Каталонии
Расписание: Ежедневно с 12:00.
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€230 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Начало: Площадь Каталонии, 21
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 19:00
3 апр в 19:00
€25 за человека
Групповая
до 15 чел.
Готический квартал, Рамблас и Музей Пабло Пикассо
Начало: Hard Rock Cafe (Адрес: Plaça de Catalunya, 21)
Расписание: воскресенье, среда 15:00
€48 за человека
Фотопрогулка
до 1 чел.
Фотопрогулка по Барселоне
Начало: Французский вокзал
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра13 февраля 2025Просто потрясающая экскурсия с невероятным экскурсоводом! Ни до, ни после я готический квартал таким прекрасным не видела. Очень познавательно, интересно и невероятно красиво. Спасибо огромное Татьяне.
- ААлександр14 января 2025Всё понравилось, прекрасный гид Дарья. Всё максимально интересно рассказала по теме нашей экскурсии и даже больше. Очень рекомендую
- ННаталья29 августа 2024Пикассо в БарселонеЭкскурсию проводила Дарья, которая оказалась просто потрясающе эрудированным человеком и профессионалом своего дела. Это было не сухое изложение фактов, а
- nnromerov9 сентября 2019Отлично, очень понравилось, гиды были великолепные!
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Музей Пикассо в Барселоне»
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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в апреле 2025
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