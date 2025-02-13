Музей Пикассо в Барселоне – экскурсии в Барселоне

Найдено 4 экскурсии в категории «Музей Пикассо в Барселоне» в Барселоне на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Вкусная Барселона
Пешая
4 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Вкусная Барселона
Начало: Площадь Каталонии
Расписание: Ежедневно с 12:00.
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€230 за человека
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Пешая
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Начало: Площадь Каталонии, 21
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 19:00
3 апр в 19:00
€25 за человека
Готический квартал, Рамблас и Музей Пабло Пикассо
Пешая
3 часа
6 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Готический квартал, Рамблас и Музей Пабло Пикассо
Начало: Hard Rock Cafe (Адрес: Plaça de Catalunya, 21)
Расписание: воскресенье, среда 15:00
€48 за человека
Фотопрогулка по Барселоне
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 1 чел.
Фотопрогулка по Барселоне
Начало: Французский вокзал
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    13 февраля 2025
    Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
    Просто потрясающая экскурсия с невероятным экскурсоводом! Ни до, ни после я готический квартал таким прекрасным не видела. Очень познавательно, интересно и невероятно красиво. Спасибо огромное Татьяне.
  • А
    Александр
    14 января 2025
    Вкусная Барселона
    Всё понравилось, прекрасный гид Дарья. Всё максимально интересно рассказала по теме нашей экскурсии и даже больше. Очень рекомендую
  • Н
    Наталья
    29 августа 2024
    Пикассо в Барселоне
    Экскурсию проводила Дарья, которая оказалась просто потрясающе эрудированным человеком и профессионалом своего дела. Это было не сухое изложение фактов, а
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    интересные истории. Время с ней пролетело быстро и очень интересно! Я была с дочерью 14 лет: она тоже осталась в полном восторге от Дарьи и её Экскурсии! Спасибо огромное! Мы брали экскурсию ещё у другого гида в Барселоне, но порекомендовать могу только Дарью! От души благодарна за проведенную экскурсию!

  • n
    nromerov
    9 сентября 2019
    Готический квартал, Рамблас и Музей Пабло Пикассо
    Отлично, очень понравилось, гиды были великолепные!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Музей Пикассо в Барселоне»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  6. Парк Гуэль
  7. Рынок Бокерия
  8. Королевская площадь
  9. Дворец Гуэль
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в апреле 2025
Сейчас в Барселоне в категории "Музей Пикассо в Барселоне" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 230. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Музей Пикассо в Барселоне», 9 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь