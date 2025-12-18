Автомобильная экскурсия по Ситжесу с посещением пляжей, старого города, музея Кау Феррат и архитектурных памятников модернизма.
Вы узнаете о богемной истории курорта, морских традициях и местных легендах, наслаждаясь видами с комфортом автомобиля.
Описание экскурсии
Ситжес:
- от морских пейзажей до архитектурных сокровищ.
- Эта автомобильная экскурсия знакомит с разными гранями Ситжеса — от знаменитых пляжей и старого города до архитектурных памятников модернизма. Маршрут на комфортабельном автомобиле Toyota C-HR позволяет индивидуально настроить программу согласно интересам участников.
- Морское наследие и пляжная культура.
- Прогулка по легендарным пляжам Ситжеса раскрывает историю превращения города в курорт для творческой богемы начала XX века. Вы пройдете по набережной с видом на яхты и старинные особняки, узнаете о морских традициях города.
- Архитектурные жемчужины и исторический центр.
- В старом городе вы увидите белые дома с балконами, тайные дворики и церкви, отсутствующие в туристических путеводителях. Особое внимание уделяется дворцам модернизма на улице Фрагата, включая Дом Бакарди, и их знаменитым жителям.
- Культурное наследие и местные традиции.
- Посещение музея Кау Феррат познакомит с творчеством Сантьяго Русиньоля и богемной жизнью города. У церкви Святой Варвары вы узнаете о местных праздниках и фольклорных традициях Ситжеса.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляжи Ситжеса
- Старый город (Barri Vell)
- Музей Кау Феррат
- Набережная (Passeig Maritim)
- Церковь Святой Варвары
- Дворцы модернизма на Calle de la Fragata
- Пласа Игнаси Санс
Что включено
- Сопровождение и услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входной билеты
- Парковка
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
