Мои заказы

Ситжес: пляжи, дворцы и тайны старого города

Автомобильная экскурсия по Ситжесу с посещением пляжей, старого города, музея Кау Феррат и архитектурных памятников модернизма.

Вы узнаете о богемной истории курорта, морских традициях и местных легендах, наслаждаясь видами с комфортом автомобиля.
Ситжес: пляжи, дворцы и тайны старого города

Описание экскурсии

Ситжес:

  • от морских пейзажей до архитектурных сокровищ.
  • Эта автомобильная экскурсия знакомит с разными гранями Ситжеса — от знаменитых пляжей и старого города до архитектурных памятников модернизма. Маршрут на комфортабельном автомобиле Toyota C-HR позволяет индивидуально настроить программу согласно интересам участников.
  • Морское наследие и пляжная культура.
  • Прогулка по легендарным пляжам Ситжеса раскрывает историю превращения города в курорт для творческой богемы начала XX века. Вы пройдете по набережной с видом на яхты и старинные особняки, узнаете о морских традициях города.
  • Архитектурные жемчужины и исторический центр.
  • В старом городе вы увидите белые дома с балконами, тайные дворики и церкви, отсутствующие в туристических путеводителях. Особое внимание уделяется дворцам модернизма на улице Фрагата, включая Дом Бакарди, и их знаменитым жителям.
  • Культурное наследие и местные традиции.
  • Посещение музея Кау Феррат познакомит с творчеством Сантьяго Русиньоля и богемной жизнью города. У церкви Святой Варвары вы узнаете о местных праздниках и фольклорных традициях Ситжеса.

Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пляжи Ситжеса
  • Старый город (Barri Vell)
  • Музей Кау Феррат
  • Набережная (Passeig Maritim)
  • Церковь Святой Варвары
  • Дворцы модернизма на Calle de la Fragata
  • Пласа Игнаси Санс
Что включено
  • Сопровождение и услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входной билеты
  • Парковка
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Барселоны

Похожие экскурсии из Барселоны

Невероятный Ситжес, или Испанский Сен-Тропе
Пешая
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Невероятный Ситжес, или Испанский Сен-Тропе
Погрузиться в жизнь курортной столицы каталонской богемы
Начало: На ближайшей к вам жд станции Барселоны или на пер...
Завтра в 10:30
20 дек в 10:30
€150 за всё до 4 чел.
Легенды старой Барселоны. Готика и Борн
Пешая
3 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды старой Барселоны. Готика и Борн
Путешествие в сердце средневековой Барселоны: откройте тайны Готики и Борна, насладитесь историей и атмосферой города
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 11:00
21 дек в 08:00
€220 за всё до 5 чел.
Истории старой Барселоны
Пешая
2 часа
136 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Истории старой Барселоны
Пройти по узким улочкам и проследить историю города от римлян до католических королей
Начало: На Passeig de Gracia
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
€140 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барселоне