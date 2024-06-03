1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Барселона: путешествие от старинных улиц до фешенебельных районов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Каталунии
«Дыхание прошлого в Старом городе»
Расписание: в будние дни в 10:00 и 19:30
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€36 за человека
Индивидуальная
2 часа
Гении и злодеи - герои Барселоны
Прогуляться по улочкам Старого города и открыть для себя историю Барселоны через судьбы её жителей
Начало: pla de la Seu
«На моей экскурсии достопримечательности Старого города предстанут перед вами не как безмолвные камни, но как свидетели важных событий»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от €85 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне»
Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 13:00
€165 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Готическая Барселона вечером
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
Начало: Площадь Каталонии
Расписание: в понедельник в 19:00, в среду в 20:00, в пятницу в 18:00
12 июня в 20:00
17 июня в 19:00
€27 за человека
Мини-группа
3 часа
Путешествие по самым интересным местам Барселоны: от классики до секретов
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Avinguda de Gaudí
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€60 за человека
Индивидуальная
4 часа
Старый город Барселоны: истории, драконы и волшебный кот
Погрузитесь в мир средневековых легенд и тайн Барселоны. Готический квартал, Лас Рамблас и многое другое ждут вас в этой уникальной прогулке
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
Познакомиться с «визитными карточками» Барселоны в игровом формате
Начало: В районе метро Drassanes
«Услышите, кто отвечает в этом старинном городе за исполнение желаний, познакомитесь с профессиями скульптора и архитектора и посетите кафе со сказочным лесом»
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Начало: На Новой площади
«Если захотите, во время прогулки мы сможем выпить кофе по-барселонски в одной из маленьких кофеен Старого города или подняться на видовую террасу, чтобы насладиться потрясающей панорамой и бокалом холодного шампанского»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
Попробовать любимый напиток каталонцев в аутентичных барах и приобщиться к местной питейной культуре
Начало: На площади Каталонии
«Мы погуляем по Старому городу, заглядывая в колоритные заведения с вермутом»
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от €99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Барселона - любовь моя и твоя
Найти ключ к сердцу города и узнать каталонцев на прогулке по Готическому кварталу и району Борн
Начало: На площади Каталунии
«Никуда не спеша, мы отправимся на прогулку по Старому городу»
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
€105 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
Познакомиться с Готическим и Еврейским кварталами через истории о любви в её самом широком смысле
Начало: На площади Каталонии
«Петляя по узким улочкам Старого города, вы зайдете в Еврейский квартал, где прикоснетесь к тайнам и алхимии средневековой Барселоны»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €94 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие времени: экскурсия «Барселона сквозь столетия»
Откройте для себя Барселону от древности до наших дней, исследуя её улицы, историю и культуру
Начало: В Старом городе
«Через секретный ход попадём в самое сердце Старого города — Готический квартал»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€94 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Барселона с нуля
Погрузиться в истории Готического квартала, изучить творения Гауди и понять, что такое Каталония
Начало: У дома Мила
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кошмары Старого города
Прогулка по местам, связанным с самыми жуткими историями прошлого
11 июня в 00:00
12 июня в 00:00
от €134 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по Старому городу
Пройтись по историческим уголкам Барселоны и получить атмосферные снимки на память
Начало: на площади Каталонии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€196 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рандеву с каталонской столицей
Прогуляться по Старому городу, оценить модернизм Гауди и заглянуть за вкуснейшими пирожными
Начало: На площади Каталонии
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коридоры времени, или Приключение в Готическом квартале
Погрузиться в пучину барселонской истории в самом старом и эффектном районе города
Начало: На площади Каталония
«Услышите, чем прославились Ворота Слепых, сфотографируетесь с ангелами Кафедрального собора и «спрячетесь» от язычников в подземных ходах одной из самых старых городских площадей»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рамбла и Готика - прогулка в самом сердце Барселоны
Оживить сногсшибательные памятники неожиданными фактами, бородатыми историями и секретными деталями
Начало: На площади Каталонии
«На легкой и вдохновляющей экскурсии по самой знаменитой улице Барселоны и культовому Готическому кварталу вы лицом к лицу встретитесь с мощью двухтысячелетней истории, отыщете символы каталонских мастеров и услышите старинные городские легенды»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€118 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Готический квартал, Раваль и Рибера
Три главы из жизни Старого города за 3 часа
Начало: На Площади Каталонии
«Средневековая готическая архитектура с каталонским жизнелюбием рождают удивительный климат, ради которого и приезжают в Старый город»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€113 за всё до 12 чел.
Квест
3 часа
«Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест
Пройтись по лабиринту улочек в Старом городе и раскрыть его секреты
Начало: Pla de la Seu
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Что скрывает старый город Барселоны: истории, легенды, тайные знаки
Погрузитесь в уникальный мир старой Барселоны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Завтра в 12:00
10 июня в 08:30
€107 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
Знаковые места и тайные уголки колоритной каталонской столицы на дружеской экскурсии
Начало: у метро Diagonal
«Наша прогулка начнётся не в Старом городе, где обычно стартуют экскурсии, а в парадном и роскошном царстве модернизма — Эшампле»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Рисовальный тур по Барселоне
Исследуйте Барселону кистью и карандашом: создайте уникальные рисунки знаменитых мест и уличных сцен вместе с экспертом
«Это могут быть фрагменты домов и улиц Старого города, набережные, живописные панорамы»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€260 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Вся Барселона на велосипеде
Прокатиться по городу в мини-группе и послушать истории о ведьмах, бизнесменах и Олимпийских играх
Начало: У собора Св. Евлалии и Св. Креста
«Мы притормозим у дворцов эпохи модерна и на узких улочках Старого города»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
€60 за человека
Мини-группа
3 часа
Коктейль «Барселона»
Открыть для себя ночную жизнь города, побывать в аутентичных барах и попробовать необычные коктейли
Начало: Около старого рынка Эль Борн
«Все бары, которые я включил в программу, находятся в Старом городе, поэтому, пересекая атмосферный район Эль Борн, вы увидите старый рынок, а также великолепную церковь 14 века, которая никого не оставит равнодушным»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30
11 июня в 20:30
19 июня в 20:30
€100 за человека
Индивидуальная
3 часа
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Обойти пешком ключевые достопримечательности исторического центра и окунуться в эпоху римлян
Начало: В центре города
«Ла Рамбла — главная пешеходная улица, разделяющая старый город и один из самых неблагоприятных районов — Раваль»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€176 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой
Через шедевры архитектуры познакомиться со столь неоднозначной личностью их творца
Начало: У входа в метро Liceu
«Она эстетична, все здания и сооружения удачно вписываются в стилистику Старого города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€154 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
«Почему каталонцы снесли замечательные крепостные стены 13 и 15 веков, окружающие Старый город»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор3 июня 2024Всё прошло отлично!
- NNadia30 мая 2024Мне все очень понравилось, интересно и познавательно рассказывал гид Тарас, большое ему спасибо! Но по времени очень мало получилось. .
- ВВалерия30 мая 2024Очень интересная экскурсия! Всем рекомендую!
- ЕЕкатерина22 мая 2024Замечательная экскурсия. Евгений интересно рассказал разные факты и легенды города. Спасибо!)
- AAliona21 мая 2024Хотим поблагодарить прекрасного гида Люсию за незабываемые впечатления. В нашем случае пришлось изменить программу по нашей просьбе. Отмечаю профессионализм гида, которая
- ИИна21 мая 2024очень интересно и с хорошим чувством юмора. Факты и интересные моменты изложены доступно и приятно. экскурсия полностью по нашим интересам. приедем еще
- AAliona20 мая 2024Большое спасибо Евгению за увлекательную прогулку по Готическому кварталу Барселоны. Время пролетело незаметно. Интересные легенды, факты раскрыли город с другой стороны. Всё содержательно и с юмором. Маршрут не слишком длинный. Рекомендуем любителям легенд и историй. Евгений прекрасный рассказчик.
- ААнастасия20 мая 2024Елена замечательный рассказчик. Было весело и интересно. Мы также получили много рекомендаций в том числе и рекомендации ресторанов. Елена, спасибо вам большое.
- ЛЛилия19 мая 2024Сегодняшняя экскурсия с Еленой прошла интересно и содержательно. Несмотря на то что мы в пятый раз в Барселоне, мы увидели много
- ООскар17 мая 2024Все было отлично, очень дружелюбный гид, идет навстречу всем пожеланиям и подстраивается под клиента
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Старый город»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Старый город" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 27 до 260. Туристы уже оставили гидам 810 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Мы предлагаем посетить экскурсию по Старому городу в Барселоне с профессиональным гидом в 2024 году. Вас ждут интересные истории и познавательные прогулки, а также выгодные цены. Закажите у нас экскурсию уже сегодня!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август