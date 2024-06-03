Экскурсии по Старому городу в Барселоне

Найдено 28 экскурсий в категории «Старый город» в Барселоне на русском языке, цены от €27. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Барселона от готики до фешенебельных площадей
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
32 отзыва
Барселона: путешествие от старинных улиц до фешенебельных районов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Каталунии
«Дыхание прошлого в Старом городе»
Расписание: в будние дни в 10:00 и 19:30
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
36 за человека
Гении и злодеи - герои Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Гении и злодеи - герои Барселоны
Прогуляться по улочкам Старого города и открыть для себя историю Барселоны через судьбы её жителей
Начало: pla de la Seu
«На моей экскурсии достопримечательности Старого города предстанут перед вами не как безмолвные камни, но как свидетели важных событий»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 85 за всё до 10 чел.
Ваш идеальный день в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне»
Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 13:00
165 за всё до 6 чел.
Готическая Барселона вечером
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
289 отзывов
Готическая Барселона вечером
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
Начало: Площадь Каталонии
Расписание: в понедельник в 19:00, в среду в 20:00, в пятницу в 18:00
12 июня в 20:00
17 июня в 19:00
27 за человека
По самым интересным местам Барселоны
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
191 отзыв
Путешествие по самым интересным местам Барселоны: от классики до секретов
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Avinguda de Gaudí
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60 за человека
Старый город, или Тысяча драконов и один кот
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
47 отзывов
Старый город Барселоны: истории, драконы и волшебный кот
Погрузитесь в мир средневековых легенд и тайн Барселоны. Готический квартал, Лас Рамблас и многое другое ждут вас в этой уникальной прогулке
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
Познакомиться с «визитными карточками» Барселоны в игровом формате
Начало: В районе метро Drassanes
«Услышите, кто отвечает в этом старинном городе за исполнение желаний, познакомитесь с профессиями скульптора и архитектора и посетите кафе со сказочным лесом»
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Начало: На Новой площади
«Если захотите, во время прогулки мы сможем выпить кофе по-барселонски в одной из маленьких кофеен Старого города или подняться на видовую террасу, чтобы насладиться потрясающей панорамой и бокалом холодного шампанского»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
110 за всё до 6 чел.
Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
Попробовать любимый напиток каталонцев в аутентичных барах и приобщиться к местной питейной культуре
Начало: На площади Каталонии
«Мы погуляем по Старому городу, заглядывая в колоритные заведения с вермутом»
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от 99 за всё до 4 чел.
Барселона - любовь моя и твоя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Барселона - любовь моя и твоя
Найти ключ к сердцу города и узнать каталонцев на прогулке по Готическому кварталу и району Борн
Начало: На площади Каталунии
«Никуда не спеша, мы отправимся на прогулку по Старому городу»
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
105 за всё до 6 чел.
Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
Познакомиться с Готическим и Еврейским кварталами через истории о любви в её самом широком смысле
Начало: На площади Каталонии
«Петляя по узким улочкам Старого города, вы зайдете в Еврейский квартал, где прикоснетесь к тайнам и алхимии средневековой Барселоны»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 94 за всё до 6 чел.
Барселона сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Путешествие времени: экскурсия «Барселона сквозь столетия»
Откройте для себя Барселону от древности до наших дней, исследуя её улицы, историю и культуру
Начало: В Старом городе
«Через секретный ход попадём в самое сердце Старого города — Готический квартал»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
94 за всё до 10 чел.
Барселона с нуля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Барселона с нуля
Погрузиться в истории Готического квартала, изучить творения Гауди и понять, что такое Каталония
Начало: У дома Мила
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
120 за всё до 5 чел.
Кошмары Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Кошмары Старого города
Прогулка по местам, связанным с самыми жуткими историями прошлого
11 июня в 00:00
12 июня в 00:00
от 134 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по Старому городу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по Старому городу
Пройтись по историческим уголкам Барселоны и получить атмосферные снимки на память
Начало: на площади Каталонии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
196 за всё до 5 чел.
Рандеву с каталонской столицей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Рандеву с каталонской столицей
Прогуляться по Старому городу, оценить модернизм Гауди и заглянуть за вкуснейшими пирожными
Начало: На площади Каталонии
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
160 за всё до 8 чел.
Коридоры времени, или Приключение в Готическом квартале
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Коридоры времени, или Приключение в Готическом квартале
Погрузиться в пучину барселонской истории в самом старом и эффектном районе города
Начало: На площади Каталония
«Услышите, чем прославились Ворота Слепых, сфотографируетесь с ангелами Кафедрального собора и «спрячетесь» от язычников в подземных ходах одной из самых старых городских площадей»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
135 за всё до 6 чел.
Рамбла и Готика - прогулка в самом сердце Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Рамбла и Готика - прогулка в самом сердце Барселоны
Оживить сногсшибательные памятники неожиданными фактами, бородатыми историями и секретными деталями
Начало: На площади Каталонии
«На легкой и вдохновляющей экскурсии по самой знаменитой улице Барселоны и культовому Готическому кварталу вы лицом к лицу встретитесь с мощью двухтысячелетней истории, отыщете символы каталонских мастеров и услышите старинные городские легенды»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
118 за всё до 6 чел.
Готический квартал, Раваль и Рибера
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Готический квартал, Раваль и Рибера
Три главы из жизни Старого города за 3 часа
Начало: На Площади Каталонии
«Средневековая готическая архитектура с каталонским жизнелюбием рождают удивительный климат, ради которого и приезжают в Старый город»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
113 за всё до 12 чел.
«Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
12 отзывов
«Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест
Пройтись по лабиринту улочек в Старом городе и раскрыть его секреты
Начало: Pla de la Seu
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
150 за всё до 8 чел.
Что скрывает старый город: истории, легенды, тайные знаки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Что скрывает старый город Барселоны: истории, легенды, тайные знаки
Погрузитесь в уникальный мир старой Барселоны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Завтра в 12:00
10 июня в 08:30
107 за всё до 4 чел.
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
Знаковые места и тайные уголки колоритной каталонской столицы на дружеской экскурсии
Начало: у метро Diagonal
«Наша прогулка начнётся не в Старом городе, где обычно стартуют экскурсии, а в парадном и роскошном царстве модернизма — Эшампле»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
110 за всё до 4 чел.
Рисовальный тур по Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Рисовальный тур по Барселоне
Исследуйте Барселону кистью и карандашом: создайте уникальные рисунки знаменитых мест и уличных сцен вместе с экспертом
«Это могут быть фрагменты домов и улиц Старого города, набережные, живописные панорамы»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
260 за всё до 5 чел.
Вся Барселона на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
Вся Барселона на велосипеде
Прокатиться по городу в мини-группе и послушать истории о ведьмах, бизнесменах и Олимпийских играх
Начало: У собора Св. Евлалии и Св. Креста
«Мы притормозим у дворцов эпохи модерна и на узких улочках Старого города»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
60 за человека
Коктейль «Барселона»
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Коктейль «Барселона»
Открыть для себя ночную жизнь города, побывать в аутентичных барах и попробовать необычные коктейли
Начало: Около старого рынка Эль Борн
«Все бары, которые я включил в программу, находятся в Старом городе, поэтому, пересекая атмосферный район Эль Борн, вы увидите старый рынок, а также великолепную церковь 14 века, которая никого не оставит равнодушным»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30
11 июня в 20:30
19 июня в 20:30
100 за человека
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Лучшее в Барселоне: обзорная экскурсия
Обойти пешком ключевые достопримечательности исторического центра и окунуться в эпоху римлян
Начало: В центре города
«Ла Рамбла — главная пешеходная улица, разделяющая старый город и один из самых неблагоприятных районов — Раваль»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
176 за всё до 8 чел.
Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой
Через шедевры архитектуры познакомиться со столь неоднозначной личностью их творца
Начало: У входа в метро Liceu
«Она эстетична, все здания и сооружения удачно вписываются в стилистику Старого города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
154 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Барселоне на автомобиле
За 1 день влюбиться в город и захотеть возвращаться в него снова и снова
«Почему каталонцы снесли замечательные крепостные стены 13 и 15 веков, окружающие Старый город»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    3 июня 2024
    По самым интересным местам Барселоны
    Всё прошло отлично!
  • N
    Nadia
    30 мая 2024
    По самым интересным местам Барселоны
    Мне все очень понравилось, интересно и познавательно рассказывал гид Тарас, большое ему спасибо! Но по времени очень мало получилось. .
    читать дальше

    в смысле должна была экскурсия 3 часа, а продолжалась 2. Не знаю почему? Может потому, что еще 2 х людей с нами не было, которые должны были быть. .

  • В
    Валерия
    30 мая 2024
    Готическая Барселона вечером
    Очень интересная экскурсия! Всем рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    22 мая 2024
    Готическая Барселона вечером
    Замечательная экскурсия. Евгений интересно рассказал разные факты и легенды города. Спасибо!)
    Замечательная экскурсия. Евгений интересно рассказал разные факты и легенды города. Спасибо!)Замечательная экскурсия. Евгений интересно рассказал разные факты и легенды города. Спасибо!)Замечательная экскурсия. Евгений интересно рассказал разные факты и легенды города. Спасибо!)
  • A
    Aliona
    21 мая 2024
    Гении и злодеи - герои Барселоны
    Хотим поблагодарить прекрасного гида Люсию за незабываемые впечатления. В нашем случае пришлось изменить программу по нашей просьбе. Отмечаю профессионализм гида, которая
    читать дальше

    с легкостью поменяла направление и тему. Показала нам места недоступные для туристов, раскрыла секреты величайших людей Барселоны, дала подсказки по следующим объектам нашего путешествия . Мы с мужем остались под впечатлением от проведенного времени. Искренне рекомендуем любую предложенную ее программу.

  • И
    Ина
    21 мая 2024
    Ваш идеальный день в Барселоне
    очень интересно и с хорошим чувством юмора. Факты и интересные моменты изложены доступно и приятно. экскурсия полностью по нашим интересам. приедем еще
  • A
    Aliona
    20 мая 2024
    Готическая Барселона вечером
    Большое спасибо Евгению за увлекательную прогулку по Готическому кварталу Барселоны. Время пролетело незаметно. Интересные легенды, факты раскрыли город с другой стороны. Всё содержательно и с юмором. Маршрут не слишком длинный. Рекомендуем любителям легенд и историй. Евгений прекрасный рассказчик.
  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Ваш идеальный день в Барселоне
    Елена замечательный рассказчик. Было весело и интересно. Мы также получили много рекомендаций в том числе и рекомендации ресторанов. Елена, спасибо вам большое.
  • Л
    Лилия
    19 мая 2024
    Коридоры времени, или Приключение в Готическом квартале
    Сегодняшняя экскурсия с Еленой прошла интересно и содержательно. Несмотря на то что мы в пятый раз в Барселоне, мы увидели много
    читать дальше

    новых не туристических уголков Барселоны и узнали очень интересные местные легенды. От Елены мы услышали не только про исторические факты, но и про современные нюансы жизни в Каталонии. У Елены есть несколько экскурсий по Барселоне и когда мы еще раз приедем в этот удивительный и гостеприимный город, мы обязательно с большим удовольствием обратимся к ней.

  • О
    Оскар
    17 мая 2024
    «Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
    Все было отлично, очень дружелюбный гид, идет навстречу всем пожеланиям и подстраивается под клиента

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
  1. Барселона от готики до фешенебельных площадей
  2. Гении и злодеи - герои Барселоны
  3. Ваш идеальный день в Барселоне
  4. Готическая Барселона вечером
  5. По самым интересным местам Барселоны
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Старый город" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 27 до 260. Туристы уже оставили гидам 810 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Мы предлагаем посетить экскурсию по Старому городу в Барселоне с профессиональным гидом в 2024 году. Вас ждут интересные истории и познавательные прогулки, а также выгодные цены. Закажите у нас экскурсию уже сегодня!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам