читать дальше новых не туристических уголков Барселоны и узнали очень интересные местные легенды. От Елены мы услышали не только про исторические факты, но и про современные нюансы жизни в Каталонии. У Елены есть несколько экскурсий по Барселоне и когда мы еще раз приедем в этот удивительный и гостеприимный город, мы обязательно с большим удовольствием обратимся к ней.

Сегодняшняя экскурсия с Еленой прошла интересно и содержательно. Несмотря на то что мы в пятый раз в Барселоне, мы увидели много