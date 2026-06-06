Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45 и 17:00, в субботу в 11:00, 11:15, 11:30, 11:45 и 12:00

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала