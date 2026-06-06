Каждая галерея — особенная. Где-то работы висят свободно — и пустые стены усиливают ощущение присутствия. Где-то выставка — это история с чётким ритмом. А где-то смешаны разные стили — и контраст помогает увидеть новые детали. Я расскажу о художниках и их идеях, а ещё о том, как пространство влияет на восприятие искусства.
Описание экскурсии
Мы побываем в 3-5 частных галереях Барселоны, в каждой из которых — особая атмосфера. Например:
- в Pigment Gallery выбирают художников c узнаваемым почерком. Пространство оставляют почти пустым, чтобы каждая работа звучала отдельно
- в Marc Domènech приглашают авторов с сильной школой и ясной эстетикой. Их аккуратно ставят в диалог — минимализм рядом с экспрессией, чтобы пространство подчёркивало разницу между голосами
- в Senda любят смелых и экспериментальных художников. Свет внутри так, что он становится частью работы, помогая показать текстуры, тени и процесс
- в RocioSantaCruz выбирают тех, кто работает с памятью и историей. Вокруг них строят маршрут: пространство превращают в последовательность эпизодов, где каждая работа продолжает мысль предыдущей
Я расскажу о художниках, идеях выставок и архитектуре галерей, поделюсь интересными фактами и наблюдениями о современном искусстве.
Кому будет особенно интересно
Любителям современного искусства.
Организационные детали
- Вход в галереи бесплатный
- Пройдём пешком 2–3 км
- После можем зайти в винный бар. Попробуем местное вино и сыр (оплачивается дополнительно и по желанию), обсудим увиденное и почувствуем Барселону по-настоящему — неторопливо, с удовольствием и вкусом
во вторник, среду, четверг и пятницу в 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45 и 17:00, в субботу в 11:00, 11:15, 11:30, 11:45 и 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Universitat
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45 и 17:00, в субботу в 11:00, 11:15, 11:30, 11:45 и 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Показываю Барселону без спешки — так, как люблю её сама. Зову пройтись и увидеть город по-новому. Провожу арт-прогулки по каталонскому модерну, где рассказываю особенную историю Барселоны и её жителей 19 века, по частным галереям — говорим о современном искусстве, а также по местным тапасным с оранжевым вином.
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