8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы пройдём по улицам Барселоны, зайдём в музей Пикассо, посмотрим на работы Жоана Миро и заглянем на самые интересные выставки.
Если так сложилось, что вы не очень понимаете смысл точек, закорючек, инсталляций и перфомансов, то доверьтесь мне. К концу экскурсии даже скептики полюбят язык современного искусства. Ну а если вы фанат всего нового, будем восхищаться вместе!
Если так сложилось, что вы не очень понимаете смысл точек, закорючек, инсталляций и перфомансов, то доверьтесь мне. К концу экскурсии даже скептики полюбят язык современного искусства. Ну а если вы фанат всего нового, будем восхищаться вместе!
Описание экскурсии
- Начнём с музея Пикассо — куда же без него. Затем пройдёмся по Готическому кварталу, где на расписанных граффити улицах прошли молодые годы Пабло.
- Поднимемся на холм Монтжуик, чтобы посетить фонд-музей лучшего каталанского сюрреалиста и абстракциониста Жоана Миро (по сравнению с ним Дали просто избалованный ребенок, поверьте!).
- Там же, в музее Миро, посмотрим выставки современных художников, работающих в области актуального искусства.
- В Барселоне много галерей и фондов современного искусства, в которых проходят временные выставки. В ходе экскурсии мы зайдём посмотреть на самые интересные.
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются входные билеты: музей Пикассо — €13 за чел., музей Миро — €18 за чел.
- Если вы будете с детьми, пожалуйста, свяжитесь со мной заранее, чтобы обговорить детали, подходящие именно детям.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 8 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 118 туристов
Меня зовут Женя. Я — историк и художница. Живу и занимаюсь творчеством в Барселоне с 2010 года. В прошлом изучала историю и историю искусств (МГУ), работала в рекламе и журналах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Уважаемые путешественники, если вы приехали в Барселону и хотите по-настоящему проникнуться духом и смыслом творчества Пабло Пикассо и Хуана Миро, обращайтесь смело к Жене. Без рассказов Жени о личной и
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А
Барселона - несомненно, один из самых богатых европейских городов в плане развития направления современного искусства, стрит-арта и галерей. Прочитав описание экскурсии Жени на Трипстере, мы решили, что это была бы
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Д
Отличная прогулка-экскурсия с плавным погружением в тему искусства 20-го века, да и в целом истории Барселоны 20-го века. Евгения, задав пару вопросов, сразу сориентировалась и поняла где находятся наши знания
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Увлекательно, ненавязчиво, с чувством юмора… В итоге, сам не заметишь, как начнешь любоваться женщинами Миро) И здорово, что Евгения рассказывает не про жизнь и творчество художников "в вакууме", всё как-то
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О
Экскурсия с гидом - это новый для нас опыт, которым остались очень довольны. Путешествуем много и, как правило, интернет является проводником по музеям и достопримечательностям. В данном случае была возможность
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Большое спасибо Жене за интереснейшую экскурсию по главным местам сосредоточения современного искусства в Барселоне. После жениных рассказов создается более полное представление о Пикассо, Миро и других ярких представителях Арт модерн.
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