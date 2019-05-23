8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Краткий курс современного искусства для новичков и любителей — увлекательная прогулка по городу

Genia
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Genia – ваш гид
Приглашаю вас ознакомиться с кратким курсом современного искусства, совмещенным с занимательной прогулкой по Барселоне.

Если так сложилось, что вы или ваши спутники не очень любите или понимаете смысл точки, закорючки, инсталляции, видео-инсталляции и прочих перфомансов, то доверьтесь мне, и к концу экскурсии я сделаю так, чтобы скептики стали понимать и даже любить язык современного искусства.

Ну а если вы и так фанат всего нового в искусстве, будем восхищаться вместе!
163 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Современное искусство в Барселоне
Современное искусство в Барселоне

У меня две ассоциации, связанные с Барселоной. Первая — этот город полон энергией жизни, все: люди и солнце, звуки и запахи — буквально пропитаны жизнью. Вторая — Барселона визуально очень насыщенный город, в области архитектуры и изобразительного искусства последние 130 лет здесь происходят яркие, оригинальные и опережающие время события.

Что вас ожидает

  • Начнем с музея Пикассо — куда же без него. Затем пройдемся по Готике, где на расписанных граффити улицах прошли молодые годы Пабло.
  • Поднимемся на холм Монтжуик, чтобы посетить фонд-музей лучшего каталанского сюрреалиста и абстракциониста Жоана Миро (по сравнению с ним Дали просто избалованный ребенок, поверьте!).
  • Там же, в фонде-музее Миро регулярно проходят выставки современных художников, работающих в области актуального искусства.
  • В Барселоне много галерей и фондов современного искусства, в которых проходят временные выставки. В ходе этой экскурсии мы зайдем посмотреть на самое интересное из того, что происходит.

Организационные детали

  • В стоимость не включены входные билеты (Музей Пикассо – 11 или 14 евро (14 евро — когда есть дополнительная выставка), музей Миро — 7 евро).
  • Если вы будете с детьми, пожалуйста, свяжитесь со мной заранее, чтобы обговорить детали, подходящие именно детям.
Современное искусство в Барселоне
Современное искусство в Барселоне
Современное искусство в Барселоне
Современное искусство в Барселоне
Современное искусство в Барселоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Genia
Genia
Меня зовут Женя. Я - фотограф и современный художник. Живу и занимаюсь творчеством в Барселоне с 2010 года. В прошлом изучала историю и историю искусств (МГУ), работала в рекламе и журналах.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 мая 2019
Отличная прогулка-экскурсия с плавным погружением в тему искусства 20-го века, да и в целом истории Барселоны 20-го века. Евгения, задав пару вопросов, сразу сориентировалась и поняла где находятся наши знания по теме и сделала очень насыщенный и информативный экскурс. Очень здорово! Музей Пикассо, Фонд Миро, пара выставок по ходу, прогулка по старой Барселоны, кафе, где Пикассо обретал друзей и уверенность в том, что он художник. Обязательно берите эту экскурсию! Это другой вид на Барселону, который сможет открыть, только тот, кто в этом по настоящему разбирается и любит это, как Евгения.
14 мая 2019
Благодарим Евгению за отличную экскурсию и приятную компанию!
Благодаря ей мы узнали много нового о современном искусстве, научились его немного понимать и на многие современные работы стали смотреть иначе. Очень насыщенная информацией экскурсия. Для любителей современного искусства и тех, кто ищет что-то новое, источники вдохновения и личностного развития.
8 апреля 2019
Уважаемые путешественники, если вы приехали в Барселону и хотите по-настоящему проникнуться духом и смыслом творчества Пабло Пикассо и Хуана Миро, обращайтесь смело к Жене. Без рассказов Жени о личной и творческой жизни мастеров, экскурса в историю их становления, объяснения смысла "наглядного материала" у нас не осталось бы и сотой доли того восхищения, с которым мы остались после экскурсии. Мы - это семья с подростками 13 и 15 лет, внимание которых непросто удержать;). Нужно признать, что Женя с этим отлично справилась. Кроме углубленного изучения художников и их произведений, нам показали интересные места старого города, вкуснейшую старинную кондитерскую, где нам удалось попробовать чурросы (подозреваю, лучшие в городе), рассказали об интересных необычных традициях каталонцев (не буду спойлерить, но это ОЧЕНЬ запомнилось). ЖЕНЯ, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!
Анна, Настя и Марьяша
16 января 2019
Экскурсия с гидом - это новый для нас опыт, которым остались очень довольны. Путешествуем много и, как правило, интернет является проводником по музеям и достопримечательностям. В данном случае была возможность погрузиться в искусство с творческим человеком и профессионалом своего дела. Евгения обладает обширными знаниями по вопросам современного искусства как в целом, так и Каталонии и Испании в частности. Понравилось приятное, живое общение, цельная и логически продуманная экскурсия, Она включила в себя не только музеи, но остановки в значимых местах города. Рекомендуем!
Ирина
13 октября 2018
Увлекательно, ненавязчиво, с чувством юмора... В итоге, сам не заметишь, как начнешь любоваться женщинами Миро ) И здорово, что Евгения рассказывает не про жизнь и творчество художников "в вакууме", всё как-то органично вплетено в рассказ о местных традициях, событиях в мире и в городе, предпосылках...
Очень понравилась городская часть экскурсии. Думаю, самим сложновато найти такие интересные и характерные для города места. Ужасно жаль, что сил на галереи современного искусства у нас не хватило.
Рекомендую к посещению, после экскурсии Барселона воспринимается более близкой и живой.
13 июня 2017
Женя, спасибо вам за экскурсию) особенно за то, что старались раскрыть смысл)
17 февраля 2014
Барселона - несомненно, один из самых богатых европейских городов в плане развития направления современного искусства, стрит-арта и галерей. Прочитав описание экскурсии Жени на Трипстере, мы решили, что это была бы отличная возможность узнать обо всем этом из первых уст и расширить свои (надо отметить, скудные) представления.

Изначально мы забронировали только экскурсию "Современное искусство в Барселоне", но потом, уже договорившись с Женей лично, решили сходить и на вторую прогулку "Галереи актуального искусства" и ни разу не пожалели :)

Женя - очень приятный в общении человек и отличный рассказчик. Уже после очень насыщенной и интересной прогулки по музею Пикассо и Фонду Жоана Миро, мы решили, что современное искусство явно стоит внимания, а уж после вечернего похода по галереям в рамках второй экскурсии, наши мысли полностью подтвердились :)

[К слову, за один вечер мы не только обошли несколько галерей и познакомились с владельцем одной из них, который рассказал о представляемых ими художниках и выставленных работах, специально для нас открыл второй зал и подарил кучу книг, но и абсолютно незапланировано побывали на арт-аукционе:)].

С Женей очень легко общаться, она не навязывает своего мнения, но комментирует, объясняет и подсказывает. Для тех, кто интересуется искусством в целом, хочет узнать о нем больше, и составить свое собственное мнение (но основанное, при этом, на необходимом для понимания modern art знании контекста), обе Женины экскурсии - настоящая находка. Спасибо!
Ольга
23 января 2014
Большое спасибо Жене за интереснейшую экскурсию по главным местам сосредоточения современного искусства в Барселоне. После жениных рассказов создается более полное представление о Пикассо, Миро и других ярких представителях Арт модерн. Помимо известных и посещаемых музеев, Женя открыла нам доступ в маленькие галереи с богатой подборкой картин. А между посещением музеев и галерей всегда интересно послушать рассказы местного жителя о насыщенной барселонской жизни!

Экскурсии по музеям Барселоны

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Из Барселоны в театр-музей Дали и средневековую ЖиронуИз Барселоны в театр-музей Дали и средневековую ЖиронуИз Барселоны в театр-музей Дали и средневековую Жирону
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Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок ПубольДвуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок ПубольДвуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
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Понять художника, разобраться в сюрреализме и получить эстетическое удовольствие
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