8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Современное искусство в Барселоне

Краткий курс для новичков и любителей - на увлекательной прогулке по городу и музеям
Мы пройдём по улицам Барселоны, зайдём в музей Пикассо, посмотрим на работы Жоана Миро и заглянем на самые интересные выставки.

Если так сложилось, что вы не очень понимаете смысл точек, закорючек, инсталляций и перфомансов, то доверьтесь мне. К концу экскурсии даже скептики полюбят язык современного искусства. Ну а если вы фанат всего нового, будем восхищаться вместе!
5
12 отзывов
Современное искусство в Барселоне
Современное искусство в Барселоне
Современное искусство в Барселоне

Описание экскурсии

  • Начнём с музея Пикассо — куда же без него. Затем пройдёмся по Готическому кварталу, где на расписанных граффити улицах прошли молодые годы Пабло.
  • Поднимемся на холм Монтжуик, чтобы посетить фонд-музей лучшего каталанского сюрреалиста и абстракциониста Жоана Миро (по сравнению с ним Дали просто избалованный ребенок, поверьте!).
  • Там же, в музее Миро, посмотрим выставки современных художников, работающих в области актуального искусства.
  • В Барселоне много галерей и фондов современного искусства, в которых проходят временные выставки. В ходе экскурсии мы зайдём посмотреть на самые интересные.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются входные билеты: музей Пикассо — €13 за чел., музей Миро — €18 за чел.
  • Если вы будете с детьми, пожалуйста, свяжитесь со мной заранее, чтобы обговорить детали, подходящие именно детям.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя
Женя — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 8 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 118 туристов
Меня зовут Женя. Я — историк и художница. Живу и занимаюсь творчеством в Барселоне с 2010 года. В прошлом изучала историю и историю искусств (МГУ), работала в рекламе и журналах.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
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3
2
1
Анна
Уважаемые путешественники, если вы приехали в Барселону и хотите по-настоящему проникнуться духом и смыслом творчества Пабло Пикассо и Хуана Миро, обращайтесь смело к Жене. Без рассказов Жени о личной и
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творческой жизни мастеров, экскурса в историю их становления, объяснения смысла "наглядного материала" у нас не осталось бы и сотой доли того восхищения, с которым мы остались после экскурсии. Мы - это семья с подростками 13 и 15 лет, внимание которых непросто удержать;). Нужно признать, что Женя с этим отлично справилась. Кроме углубленного изучения художников и их произведений, нам показали интересные места старого города, вкуснейшую старинную кондитерскую, где нам удалось попробовать чурросы (подозреваю, лучшие в городе), рассказали об интересных необычных традициях каталонцев (не буду спойлерить, но это ОЧЕНЬ запомнилось). ЖЕНЯ, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!
Анна, Настя и Марьяша

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А
Барселона - несомненно, один из самых богатых европейских городов в плане развития направления современного искусства, стрит-арта и галерей. Прочитав описание экскурсии Жени на Трипстере, мы решили, что это была бы
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отличная возможность узнать обо всем этом из первых уст и расширить свои (надо отметить, скудные) представления.

Изначально мы забронировали только экскурсию "Современное искусство в Барселоне", но потом, уже договорившись с Женей лично, решили сходить и на вторую прогулку "Галереи актуального искусства" и ни разу не пожалели:)

Женя - очень приятный в общении человек и отличный рассказчик. Уже после очень насыщенной и интересной прогулки по музею Пикассо и Фонду Жоана Миро, мы решили, что современное искусство явно стоит внимания, а уж после вечернего похода по галереям в рамках второй экскурсии, наши мысли полностью подтвердились:)

[К слову, за один вечер мы не только обошли несколько галерей и познакомились с владельцем одной из них, который рассказал о представляемых ими художниках и выставленных работах, специально для нас открыл второй зал и подарил кучу книг, но и абсолютно незапланировано побывали на арт-аукционе:)].

С Женей очень легко общаться, она не навязывает своего мнения, но комментирует, объясняет и подсказывает. Для тех, кто интересуется искусством в целом, хочет узнать о нем больше, и составить свое собственное мнение (но основанное, при этом, на необходимом для понимания modern art знании контекста), обе Женины экскурсии - настоящая находка. Спасибо!

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Д
Отличная прогулка-экскурсия с плавным погружением в тему искусства 20-го века, да и в целом истории Барселоны 20-го века. Евгения, задав пару вопросов, сразу сориентировалась и поняла где находятся наши знания
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по теме и сделала очень насыщенный и информативный экскурс. Очень здорово! Музей Пикассо, Фонд Миро, пара выставок по ходу, прогулка по старой Барселоны, кафе, где Пикассо обретал друзей и уверенность в том, что он художник. Обязательно берите эту экскурсию! Это другой вид на Барселону, который сможет открыть, только тот, кто в этом по настоящему разбирается и любит это, как Евгения.

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Ирина
Увлекательно, ненавязчиво, с чувством юмора… В итоге, сам не заметишь, как начнешь любоваться женщинами Миро) И здорово, что Евгения рассказывает не про жизнь и творчество художников "в вакууме", всё как-то
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органично вплетено в рассказ о местных традициях, событиях в мире и в городе, предпосылках… Очень понравилась городская часть экскурсии. Думаю, самим сложновато найти такие интересные и характерные для города места. Ужасно жаль, что сил на галереи современного искусства у нас не хватило.
Рекомендую к посещению, после экскурсии Барселона воспринимается более близкой и живой.

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О
Экскурсия с гидом - это новый для нас опыт, которым остались очень довольны. Путешествуем много и, как правило, интернет является проводником по музеям и достопримечательностям. В данном случае была возможность
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погрузиться в искусство с творческим человеком и профессионалом своего дела. Евгения обладает обширными знаниями по вопросам современного искусства как в целом, так и Каталонии и Испании в частности. Понравилось приятное, живое общение, цельная и логически продуманная экскурсия, Она включила в себя не только музеи, но остановки в значимых местах города. Рекомендуем!

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Ольга
Большое спасибо Жене за интереснейшую экскурсию по главным местам сосредоточения современного искусства в Барселоне. После жениных рассказов создается более полное представление о Пикассо, Миро и других ярких представителях Арт модерн.
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Помимо известных и посещаемых музеев, Женя открыла нам доступ в маленькие галереи с богатой подборкой картин. А между посещением музеев и галерей всегда интересно послушать рассказы местного жителя о насыщенной барселонской жизни!

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