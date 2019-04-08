8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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отличная возможность узнать обо всем этом из первых уст и расширить свои (надо отметить, скудные) представления.



Изначально мы забронировали только экскурсию "Современное искусство в Барселоне", но потом, уже договорившись с Женей лично, решили сходить и на вторую прогулку "Галереи актуального искусства" и ни разу не пожалели:)



Женя - очень приятный в общении человек и отличный рассказчик. Уже после очень насыщенной и интересной прогулки по музею Пикассо и Фонду Жоана Миро, мы решили, что современное искусство явно стоит внимания, а уж после вечернего похода по галереям в рамках второй экскурсии, наши мысли полностью подтвердились:)



[К слову, за один вечер мы не только обошли несколько галерей и познакомились с владельцем одной из них, который рассказал о представляемых ими художниках и выставленных работах, специально для нас открыл второй зал и подарил кучу книг, но и абсолютно незапланировано побывали на арт-аукционе:)].



С Женей очень легко общаться, она не навязывает своего мнения, но комментирует, объясняет и подсказывает. Для тех, кто интересуется искусством в целом, хочет узнать о нем больше, и составить свое собственное мнение (но основанное, при этом, на необходимом для понимания modern art знании контекста), обе Женины экскурсии - настоящая находка. Спасибо!