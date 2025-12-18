Путешествие по трем уникальным городам Каталонии: средневековому Бесалу, сюрреалистическому Фигерасу с музеем Дали и «испанской Венеции» Эмпуриабрава с лодочной прогулкой по каналам.
Описание фото-прогулки
Три лица Каталонии:
- история, искусство и каналы.
- Эта экскурсия знакомит с разнообразными гранями каталонской культуры через посещение трех уникальных городов. Маршрут объединяет средневековое наследие, сюрреалистическое искусство и современные курортные традиции.
- Средневековый Бесалу.
- Мы посетим рыцарский город Бесалу с его прекрасно сохранившимися романскими постройками. Вы увидите крепостной мост XI века через реку Флувия, архитектуру церквей Святого Петра и Святого Викентия, а также сможете прогуляться по средневековым улочкам.
- Сюрреализм Фигераса.
- В Фигерасе вы познакомитесь с наследием Сальвадора Дали, посетив театр-музей с коллекцией из около 4000 работ художника. Этот музей является одной из жемчужин сюрреалистического искусства в мире.
- Венеция по-испански.
- Завершается экскурсия в Эмпуриабрава — городе на воде с более чем 30 км. каналов. Здесь вас ждет лодочная прогулка, во время которой вы сможете попробовать себя в роли капитана. Важная информация: Экскурсия длится от 9 до 11 часов. Стоимость дополнительного времени — от 55 € с группы за 1 час.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бесалу: крепостной мост, церкви Святого Петра и Святого Викентия
- Фигерас: театр-музей Дали
- Эмпуриабрава: каналы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Фотосъемка
Что не входит в цену
- Дополнительное время (от 55 € с группы за 1 час)
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Барселоне
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия длится от 9 до 11 часов. Стоимость дополнительного времени - от 55 € с группы за 1 час
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
