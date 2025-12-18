Мои заказы

Средневековый город ведьм - Рупит, Тавертет и самый высокий водопад Каталон

Путешествие к средневековому городу Рупит, построенному из вулканической лавы, с посещением самого высокого водопада Каталонии и смотровой площадки с видом на ущелье с затопленной деревней. Вы услышите легенды о ведьмах и подводных гномах.
Средневековый город ведьм - Рупит, Тавертет и самый высокий водопад Каталон
Средневековый город ведьм - Рупит, Тавертет и самый высокий водопад Каталон

Описание экскурсии

Легенды каталонских ущелий:

  • от средневекового Рупита до горных водопадов.
  • Эта экскурсия знакомит с мистическими местами Каталонии, где переплетаются геологические чудеса, средневековые легенды и природные достопримечательности. Маршрут проходит через вулканические ландшафты и исторические поселения.
  • Средневековый Рупит и его тайны.
  • Вы посетите Рупит — средневековый город, построенный из вулканической лавы на высоте 882 метра. Услышите легенды о великане, создавшем ущелье, и истории о временах инквизиции, когда в этих местах скрывались ведьмы.
  • Природные достопримечательности.
  • Маршрут включает посещение самого высокого водопада Каталонии — Сальто-де-Сальент высотой 115 метров. Вы сможете постоять на краю этого природного объекта и оценить его мощь.
  • Затопленная деревня и смотровые площадки.
  • По пути в Рупит вы заедете в городок Вик, где с площадки отеля Paradores Vic Sau открывается вид на ущелье с озером. На дне озера находится затопленная деревня, с которой связана легенда о подводных гномах. Важная информация: Экскурсия длится от 7 до 10 часов. Стоимость дополнительного времени — от 55 € с группы за 1 час.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Средневековый город Рупит
  • Водопад Сальто-де-Сальент
  • Город Вик
  • Смотровая площадка Paradores Vic Sau
  • Ущелье с затопленной деревней
Что включено
  • Услуги гида
  • Вода
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Дополнительное время (от 55 € с группы за 1 час)
  • Обед
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Барселоне
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Экскурсия длится от 7 до 10 часов. Стоимость дополнительного времени - от 55 € с группы за 1 час
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Барселоны

Похожие экскурсии из Барселоны

Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат
На машине
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат
Погрузитесь в историю Каталонии, посетив монастырь Монтсеррат. Уникальная возможность увидеть Черную Мадонну и насладиться пением хора мальчиков
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от €500 за всё до 15 чел.
Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
5 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
Погрузитесь в мир каталонского виноделия, создайте уникальную каву и заберите домой лучший сувенир из Барселоны
Начало: На винодельне
Сегодня в 11:00
20 дек в 11:00
от €360 за всё до 4 чел.
В Монтсеррат - монастырь у самого неба
5 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
В Монтсеррат - монастырь у самого неба
Погрузитесь в атмосферу тысячелетней истории и культуры, посетив монастырь Монсеррат. Откройте для себя его тайны и насладитесь великолепными видами
Начало: На площади Испании
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€230 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барселоне