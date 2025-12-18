Путешествие к средневековому городу Рупит, построенному из вулканической лавы, с посещением самого высокого водопада Каталонии и смотровой площадки с видом на ущелье с затопленной деревней. Вы услышите легенды о ведьмах и подводных гномах.
Описание экскурсии
Легенды каталонских ущелий:
- от средневекового Рупита до горных водопадов.
- Эта экскурсия знакомит с мистическими местами Каталонии, где переплетаются геологические чудеса, средневековые легенды и природные достопримечательности. Маршрут проходит через вулканические ландшафты и исторические поселения.
- Средневековый Рупит и его тайны.
- Вы посетите Рупит — средневековый город, построенный из вулканической лавы на высоте 882 метра. Услышите легенды о великане, создавшем ущелье, и истории о временах инквизиции, когда в этих местах скрывались ведьмы.
- Природные достопримечательности.
- Маршрут включает посещение самого высокого водопада Каталонии — Сальто-де-Сальент высотой 115 метров. Вы сможете постоять на краю этого природного объекта и оценить его мощь.
- Затопленная деревня и смотровые площадки.
- По пути в Рупит вы заедете в городок Вик, где с площадки отеля Paradores Vic Sau открывается вид на ущелье с озером. На дне озера находится затопленная деревня, с которой связана легенда о подводных гномах. Важная информация: Экскурсия длится от 7 до 10 часов. Стоимость дополнительного времени — от 55 € с группы за 1 час.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Средневековый город Рупит
- Водопад Сальто-де-Сальент
- Город Вик
- Смотровая площадка Paradores Vic Sau
- Ущелье с затопленной деревней
Что включено
- Услуги гида
- Вода
- Трансфер
Что не входит в цену
- Дополнительное время (от 55 € с группы за 1 час)
- Обед
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Барселоне
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия длится от 7 до 10 часов. Стоимость дополнительного времени - от 55 € с группы за 1 час
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
