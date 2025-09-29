читать дальше

была, выбирала интуитивно и не жалею ни капли об этом. Я городской житель, очень люблю природу. Если не получается выбираться в лес, то хотя бы парк - для меня огромная отдушина. А здесь целый заповедник. Нам очень повезло с погодой. Чудесный воздух, не смотря на тот факт, что уже начинается очень - пока это царство Зелени. Были вдвоем с мамой (она тоже в восторге). Имеем опыт пеших прогулок, поэтому в принципе трудности с подъемами и на расстоянии не испытывали (подготовились, оделись соответственно). Если Вы хотите познакомится с природой другой страны - очень рекомендую, Вам именно к Никите. Конечно все зависит от сезона, но в каждом сезоне свои интересные растения, а Никита покажет Вам фотографии других времен года этого места - это волшебство. Можно увидеть много редких растений (ну по крайней мере для нас они были редкими). И главный центровой момент - гид (вы погружаетесь в царство природы и Вас сопровождает множество интересных фактов). Вас не будут грузить академическими знаниями, с вами будет добрый друг, который расскажет об этом парке как о фактически "родном" месте. Вы можете задать вопросы, поделиться своим садоводческим опытом. И, это очень заботливый друг - в середине прогулки Вас ждет собранный с заботой пикник, сочетающий в себе цвета, вкусы и ароматы той страны, которую Вы посетили. Это дарит особенные эмоции.

Добирались на общественном транспорте (достаточно легко, благодаря подробным инструкциям Никиты).

Всем рекомендуем. Надеемся вскоре нам предоставится возможность посетить более длинный маршрут.