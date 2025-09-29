Индивидуальная
Экотур в каталонских горах - из деревни Айгвафреда
Треккинг по горному массиву Монтсени - к водопадам, «Источнику влюблённых» и церкви 11 века
Начало: В деревне Aiguafreda
«По склону ущелья вдоль горной реки Мартинет доберёмся до водопадов, купание в которых, согласно местным легендам, приносит удачу»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€80 за человека
Индивидуальная
Монтсени: поход к водопадам и горной церкви
Начало: St. Martí de Centelles Carrer de Vun 08592
«Нас ждут тенистые подъемы, родники, небольшие водопады и романская церковь Айгвафреда де Дальт, укрытая среди гор»
Расписание: Каждый день, начало около 9:00 (по договорённости)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Средневековый город ведьм - Рупит, Тавертет и самый высокий водопад Каталон
Начало: Ваше место пребывания в Барселоне
«от средневекового Рупита до горных водопадов»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€385 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППетър29 сентября 2025Никита - просто замечательный гид! С самого начала он поразил нас быстрыми и профессиональными ответами на все вопросы ещё до
- ММаксим4 октября 2024Никита отличный гид, много и интересно рассказывает о локациях и маршруте, выбирает наилучшие пути по красоте и удобству! Однозначно рекомендую 🔥
- ООлег5 июля 2024Очень увлекательная прогулка. Интересный рассказ и замечательный человек.
- AAnna6 июня 2024Прекрасно провели время на экскурсии. Несложный, но очень живописный маршрут. Большое спасибо Никите за помощь по любым вопросам и интересный рассказ!
- IInga20 марта 2024Очень рады и благодарны за такую чудесную экскурсию!
К нашему счастью, Никита оказался не только очень знающим, мудрым и светлым гидом,
- ММарина8 ноября 2023Мы с дочкой получили огромное удовольствие - от природы, рассказа, пикника! После нескончаемой толпы в Барселоне - бальзам на душу. Все было прекрасно, спасибо Никите.
- ВВладимир1 августа 2022Выбрать эту прогулку было одним из самых правильных решений во время нашего короткого отпуска в Барселоне этим летом! Никита, на
- ЮЮля29 февраля 2020Экскурсия отличная! Потрясающие виды. Никита очень интересный рассказчик. Время пролетело незаметно. Столько полезной информации помимо темы, заявленной в экскурсии. И
- ЕЕкатерина19 ноября 2019Отличная экскурсия для любителей леса, гор, чистого воздуха и ходьбы 😉
Никита хороший рассказчик и очень позитивный человек!:)
Спасибо огромное за Ваши истории, за прогулку и прекрасную компанию!
Надеюсь ещё увидимся:)
- ssvetlana13 ноября 2019Наша экскурсия с Никитой состоялась 3 ноября. Это время с прекрасной погодой. Цель экскурсии была древняя башня монахов на горе
- ЮЮлия10 ноября 2019Огромную благодарность хотели бы выразить Никите за проведенный день и за экскурсию. Я никогда раньше на экскурсиях такого рода не
- ДДарья29 августа 2019Все прошло замечательно. Огромное спасибо Никите. Маршрут легкий, 7-й ребенок дошел свободно.
- ММария26 августа 2019Это была прекрасная экскурсия! После шумной Барселоны оказаться в таком удивительном месте - это большая удача для туриста. Никита эрудированный, интересный, очень вовлеченный в общение и увлеченный местами, о которых рассказывает. Однозначно 10 из 10. И огромное спасибо Никите!
- ААнна14 июня 2019Замечательно. Легкая прогулка по живописным горам. Никита - опытный и доброжелательный гид и хороший человек. Самые лучшие впечатления!
- ГГалина3 июня 2019Мы очень довольны, что выбрали этот тур. После шумной Барселоны попали в тихое красивое место, где жизнь течет спокойно. Никита
- ЛЛеонид1 мая 2019Понравилась экскурсия, красивая природа, интересный рассказчик. Формат экскурсии - прогулка по природному заповеднику, знакомство с флорой, фауной и историей местности.
- ЕЕлена22 апреля 2019Очень хорошая экскурсия, интересный и живописный маршрут. Никита приятный, вежливый и умный человек. Рекомендуем.
- ЮЮлия22 апреля 2019Мы очень хорошо провели время и узнали много интересного из разных областей. Было очень увлекательно познакомиться с Испанией совсем с другой стороны. Никита увлеченный рассказчик и у него в запасе много познавательных историй.
- ААлина20 апреля 2019Очень понравилась экскурсия,очень красивые виды,много общались и просто наслаждались этим местом,Спасибо огромное Никите.
- MMaria7 апреля 2019Невероятно приятно было провести время с Никитой. Немного потерялись по пути к месту встречи: внимательно смотрите направление поезда, потому что
