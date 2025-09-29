Мои заказы

Экскурсии на водопады из Барселоны

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады» в Барселоне на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Экотур в каталонских горах - из деревни Айгвафреда
Пешая
4 часа
48 отзывов
Индивидуальная
Экотур в каталонских горах - из деревни Айгвафреда
Треккинг по горному массиву Монтсени - к водопадам, «Источнику влюблённых» и церкви 11 века
Начало: В деревне Aiguafreda
«По склону ущелья вдоль горной реки Мартинет доберёмся до водопадов, купание в которых, согласно местным легендам, приносит удачу»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€80 за человека
Монтсени: поход к водопадам и горной церкви
Пешая
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
Монтсени: поход к водопадам и горной церкви
Начало: St. Martí de Centelles Carrer de Vun 08592
«Нас ждут тенистые подъемы, родники, небольшие водопады и романская церковь Айгвафреда де Дальт, укрытая среди гор»
Расписание: Каждый день, начало около 9:00 (по договорённости)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за человека
Средневековый город ведьм - Рупит, Тавертет и самый высокий водопад Каталон
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Средневековый город ведьм - Рупит, Тавертет и самый высокий водопад Каталон
Начало: Ваше место пребывания в Барселоне
«от средневекового Рупита до горных водопадов»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€385 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Петър
    29 сентября 2025
    Экотур в каталонских горах - из деревни Айгвафреда
    Никита - просто замечательный гид! С самого начала он поразил нас быстрыми и профессиональными ответами на все вопросы ещё до
    экскурсии и после бронирования. Встретил прямо на станции, провёл по уютному городку Aiguafreda и показал скрытые жемчужины местных гор, о которых знают далеко не все, рассказал подробно про местную флору и фауну. Атмосфера была лёгкой и дружеской, пикник у древней церкви - вкусный и сытный, а виды вокруг просто захватывали дух! Мы уехали с кучей впечатлений и чувством, что открыли для себя что-то особенное. Однозначно рекомендуем!

  • М
    Максим
    4 октября 2024
    Экотур в каталонских горах - из деревни Айгвафреда
    Никита отличный гид, много и интересно рассказывает о локациях и маршруте, выбирает наилучшие пути по красоте и удобству! Однозначно рекомендую 🔥
  • О
    Олег
    5 июля 2024
    Экотур в каталонских горах - из деревни Айгвафреда
    Очень увлекательная прогулка. Интересный рассказ и замечательный человек.
  • A
    Anna
    6 июня 2024
    Экотур в каталонских горах - из деревни Айгвафреда
    Прекрасно провели время на экскурсии. Несложный, но очень живописный маршрут. Большое спасибо Никите за помощь по любым вопросам и интересный рассказ!
  • I
    Inga
    20 марта 2024
    Экотур в каталонских горах - из деревни Айгвафреда
    Очень рады и благодарны за такую чудесную экскурсию!
    К нашему счастью, Никита оказался не только очень знающим, мудрым и светлым гидом,
    а также был открыт поменять тур, прислушавшись к нашему желанию посетить Дольмены.
    Всем сердцем рекомендуем экскурсию по Дольменам с Никитой! Вы наполнитесь не только целебной энергией этих фантастических мест, но и сердечным счастьем, познакомившись с таким добродушным человеком.
    К сожалению эту экскурсию вы не найдёте на Трипстере, поэтому обратитесь с запросом к администрации сайта. Они помогут.
    Порадуйте своё сердце!:)

  • М
    Марина
    8 ноября 2023
    Экотур в каталонских горах - из деревни Айгвафреда
    Мы с дочкой получили огромное удовольствие - от природы, рассказа, пикника! После нескончаемой толпы в Барселоне - бальзам на душу. Все было прекрасно, спасибо Никите.
  • В
    Владимир
    1 августа 2022
    Экотур в каталонских горах - из деревни Айгвафреда
    Выбрать эту прогулку было одним из самых правильных решений во время нашего короткого отпуска в Барселоне этим летом! Никита, на
    мой взгляд, не только профессиональный гид, а еще и бесконечно эрудированный человек, который охотно делится опытом и знаниями. За несколько часов я практически получил несколько новых образований: по географии, по истории, по страноведению и немножко по ботанике средиземноморского региона:)
    Сама прогулка превзошла все наши ожидания! Даже несмотря на сильный зной, в лесу было комфортно. Обязательно иметь при себе фотоаппарат, потому что виды на окрестности открываются просто потрясающие.
    Горячо рекомендую этот экотур всем и каждому!

  • Ю
    Юля
    29 февраля 2020
    Экотур в каталонских горах - из деревни Айгвафреда
    Экскурсия отличная! Потрясающие виды. Никита очень интересный рассказчик. Время пролетело незаметно. Столько полезной информации помимо темы, заявленной в экскурсии. И
    куда сходить с детьми, и где поесть, и какой рынок посетить. Знает ответ на любой вопрос! Для тех кто хочет увидеть Каталонию с новой для себя стороны однозначно рекомендую!!

  • Е
    Екатерина
    19 ноября 2019
    Экотур в каталонских горах - из деревни Айгвафреда
    Отличная экскурсия для любителей леса, гор, чистого воздуха и ходьбы 😉
    Никита хороший рассказчик и очень позитивный человек!:)
    Спасибо огромное за Ваши истории, за прогулку и прекрасную компанию!
    Надеюсь ещё увидимся:)
  • s
    svetlana
    13 ноября 2019
    Экотур в каталонских горах - из деревни Айгвафреда
    Наша экскурсия с Никитой состоялась 3 ноября. Это время с прекрасной погодой. Цель экскурсии была древняя башня монахов на горе
    Тагаманент. Зч пути вверх, привал, спуск. Всю дорогу Никита интересно рассказывал о природе вокруг, растениях, истории этого края. Обеспечил меня палками для ходьбы, рюкзаком,водой, приготовил вкусную еду для привала - местные сыр, хамон, овощи, фрукты, хлеб. После 2-х дней плотных экскурсий в Барселоне, выезд на природу оказался очень полезным, чтобы посмотреть природу страны и впечатлится. Восхождение было не особо трудным . Справится любой человек, для которого ходить пешком не трудно. Рекомендую всем

  • Ю
    Юлия
    10 ноября 2019
    Экотур в каталонских горах - из деревни Айгвафреда
    Огромную благодарность хотели бы выразить Никите за проведенный день и за экскурсию. Я никогда раньше на экскурсиях такого рода не
    была, выбирала интуитивно и не жалею ни капли об этом. Я городской житель, очень люблю природу. Если не получается выбираться в лес, то хотя бы парк - для меня огромная отдушина. А здесь целый заповедник. Нам очень повезло с погодой. Чудесный воздух, не смотря на тот факт, что уже начинается очень - пока это царство Зелени. Были вдвоем с мамой (она тоже в восторге). Имеем опыт пеших прогулок, поэтому в принципе трудности с подъемами и на расстоянии не испытывали (подготовились, оделись соответственно). Если Вы хотите познакомится с природой другой страны - очень рекомендую, Вам именно к Никите. Конечно все зависит от сезона, но в каждом сезоне свои интересные растения, а Никита покажет Вам фотографии других времен года этого места - это волшебство. Можно увидеть много редких растений (ну по крайней мере для нас они были редкими). И главный центровой момент - гид (вы погружаетесь в царство природы и Вас сопровождает множество интересных фактов). Вас не будут грузить академическими знаниями, с вами будет добрый друг, который расскажет об этом парке как о фактически "родном" месте. Вы можете задать вопросы, поделиться своим садоводческим опытом. И, это очень заботливый друг - в середине прогулки Вас ждет собранный с заботой пикник, сочетающий в себе цвета, вкусы и ароматы той страны, которую Вы посетили. Это дарит особенные эмоции.
    Добирались на общественном транспорте (достаточно легко, благодаря подробным инструкциям Никиты).
    Всем рекомендуем. Надеемся вскоре нам предоставится возможность посетить более длинный маршрут.

  • Д
    Дарья
    29 августа 2019
    Экотур в каталонских горах - из деревни Айгвафреда
    Все прошло замечательно. Огромное спасибо Никите. Маршрут легкий, 7-й ребенок дошел свободно.
  • М
    Мария
    26 августа 2019
    Экотур в каталонских горах - из деревни Айгвафреда
    Это была прекрасная экскурсия! После шумной Барселоны оказаться в таком удивительном месте - это большая удача для туриста. Никита эрудированный, интересный, очень вовлеченный в общение и увлеченный местами, о которых рассказывает. Однозначно 10 из 10. И огромное спасибо Никите!
  • А
    Анна
    14 июня 2019
    Экотур в каталонских горах - из деревни Айгвафреда
    Замечательно. Легкая прогулка по живописным горам. Никита - опытный и доброжелательный гид и хороший человек. Самые лучшие впечатления!
  • Г
    Галина
    3 июня 2019
    Экотур в каталонских горах - из деревни Айгвафреда
    Мы очень довольны, что выбрали этот тур. После шумной Барселоны попали в тихое красивое место, где жизнь течет спокойно. Никита
    очень интересный человек и собеседник. Он познакомил нас с жизнью каталонских сельских жителей. Мы отдохнули душой, а физически, наоборот, поработали. Экотур подходит для всех людей. Детям, думаю, тоже будет интересно.

  • Л
    Леонид
    1 мая 2019
    Экотур в каталонских горах - из деревни Айгвафреда
    Понравилась экскурсия, красивая природа, интересный рассказчик. Формат экскурсии - прогулка по природному заповеднику, знакомство с флорой, фауной и историей местности.
    Маршрут для неподготовленных городских жителей физически не сложный. Приятный пикник и незабываемые пейзажи. Никита внимательный, вежливый и предупредительный. Подробно разъяснил как добраться, учел, что муж вегетарианец. В Барселоне воспользовались его советом и посетили красивый парк, за что, отдельное спасибо. День, проведенный в каталонских горах, запомнился ярким и наполненным свободой и простором. Рекомендуем.

  • Е
    Елена
    22 апреля 2019
    Экотур в каталонских горах - из деревни Айгвафреда
    Очень хорошая экскурсия, интересный и живописный маршрут. Никита приятный, вежливый и умный человек. Рекомендуем.
  • Ю
    Юлия
    22 апреля 2019
    Экотур в каталонских горах - из деревни Айгвафреда
    Мы очень хорошо провели время и узнали много интересного из разных областей. Было очень увлекательно познакомиться с Испанией совсем с другой стороны. Никита увлеченный рассказчик и у него в запасе много познавательных историй.
  • А
    Алина
    20 апреля 2019
    Экотур в каталонских горах - из деревни Айгвафреда
    Очень понравилась экскурсия,очень красивые виды,много общались и просто наслаждались этим местом,Спасибо огромное Никите.
  • M
    Maria
    7 апреля 2019
    Экотур в каталонских горах - из деревни Айгвафреда
    Невероятно приятно было провести время с Никитой. Немного потерялись по пути к месту встречи: внимательно смотрите направление поезда, потому что
    приезжают в оба направления примерно в одно время.
    Всю прогулку Никита просто осыпал нас интересными фактами, необычными историями о быте деревушки, которую он с любовью уже называет "наша деревня". Провел по лесным дорожкам, показал водопады и прекрасные виды на горы и местные достопримечательности.
    После экскурсии хочется пересмотреть свою жизнь и что-нибудь в ней поменять, как сделал когда-то Никита. Спасибо большое за экскурсию, проведенный день, вкуснющий хамон и новые вещи для обмозгования:)

