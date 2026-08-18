Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает новую страницу истории Барселоны.
Вместе мы познакомимся с легендарными достопримечательностями, такими как Саграда-Фамилия и Готический квартал, а также откроем скрытые сокровища города, о которых
Вместе мы познакомимся с легендарными достопримечательностями, такими как Саграда-Фамилия и Готический квартал, а также откроем скрытые сокровища города, о которых
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Откроете для себя новые грани Барселоны
- 🏛 Посетите знаковые архитектурные шедевры
- 📸 Сделаете уникальные фотографии
- 📜 Узнаете интересные исторические факты
- 🎨 Оцените работы выдающихся мастеров
- 🌆 Прогуляетесь по живописным кварталам
Что можно увидеть
- Саграда-Фамилия
- Дом Амалье
- Квартал Раздора
- Ла Предрера
- Готический квартал
Описание экскурсии
Барселона: самое-самое и немножко ещё
Честно говоря, я даже немного вам завидую — ведь на прогулке вы откроете для себя столько шедевров Барселоны! Вместе мы обойдём исторический центр и окрестности, посетим колоритные кварталы и рассмотрим новаторские творения мастеров. Итак, что же вы встретите на пути?
- Без неё столицу Каталонии не представить. Причудливый вид нашей первой достопримечательности сделал её легендарным символом Барселоны — и это Саграда-Фамилия. Вы обойдёте постройку и откроете самые интересные факты о ней.
- Следующем не менее оригинальным по архитектуре зданием на нашем пути будет дом Амалье, или Шоколадный домик. Многие думают, что его также спроектировал Гауди, но это миф — ведь у стиля модерн есть и другие выдающиеся представители.
- Далее мы пройдём по очаровательному кварталу Раздора, где вы увидите ещё не одну нетипичную и весьма интересную по своей задумке постройку.
- Ла Предрера — и перед нами снова творение Гауди. Дом напоминает скалу, омываемую морскими волнами — зрелище восхищает! Я объясню, какое место она занимала «в творчестве» мастера и сделаю для вас оригинальные снимки.
- Богатым на архитектурные шедевры маршрутом мы дойдём до Готического квартала. Здесь погуляем по его историческому центру и посмотрим на средневековые постройки. В это время я расскажу, как возник квартал и чем прославился.
В программу войдёт ещё немало красивых старинных и важных достопримечательностей, а каких — узнаете на месте!
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предвидится
- Внутрь Саграды-Фамилии и других достопримечательностей мы не заходим
- По пути будет достаточно времени, чтобы сделать фото во время остановок
- Возможно провести экскурсию индивидуально: для компании 1-4 чел. — €280 или €70 за чел., если вас больше. Экскурсию можно начать в 15:00
ежедневно в 10:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Avinguda de Gaudí
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тарас — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1123 туристов
Buenos días, me llamo Taras😊👋🏻 Здравствуйте! Меня зовут Тарас. Барселону не зря называют столицей модерна. Благодаря творениям великого Антонио Гауди, Барселона приобрела удивительный облик, выделяющий её среди всех других городов мира. Моя цель
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 255 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Тарас, большое спасибо за одну из самых интересных экскурсий в моей жизни. Тарас отлично знает историю, архитектуру и культуру Барселоны, очень благодарна за невероятную экскурсию. Бонусом он делает прекрасные фотографии. спасибо!
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А
В Барселону приехала всего на пару дней, очень хотелось узнать максимально о городе за это время. Выбрала эту экскурсию. Экскурсия вау, особенно подойдет тем, у кого не так много времени
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Е
Тарас, большое спасибо за экскурсию!
Я рада, что начала свое путешествие именно с этого мероприятия. Общение с Тарасом было легким и непринужденным, а сама экскурсия - очень интересной и познавательной, узнала для себя много нового, а также получила ценные рекомендации для дальнейшего пребывания в городе)
Я рада, что начала свое путешествие именно с этого мероприятия. Общение с Тарасом было легким и непринужденным, а сама экскурсия - очень интересной и познавательной, узнала для себя много нового, а также получила ценные рекомендации для дальнейшего пребывания в городе)
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И
отличный гид! интересная экскурсия! еще и пофоткал меня 😁, что немаловажно)
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А
Отличная экскурсия для тех, кто первый раз в Барселоне! Рекомендую
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Хочу от всей души порекомендовать замечательного гида!
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