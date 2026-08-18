Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает новую страницу истории Барселоны.Вместе мы познакомимся с легендарными достопримечательностями, такими как Саграда-Фамилия и Готический квартал, а также откроем скрытые сокровища города, о которых

мало кто знает. Эта экскурсия предназначена для тех, кто хочет увидеть Барселону под новым углом, насладиться её красотой и узнать множество интересных фактов. Приглашаем вас в путешествие, которое останется в вашей памяти навсегда

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Описание экскурсии

Барселона: самое-самое и немножко ещё

Честно говоря, я даже немного вам завидую — ведь на прогулке вы откроете для себя столько шедевров Барселоны! Вместе мы обойдём исторический центр и окрестности, посетим колоритные кварталы и рассмотрим новаторские творения мастеров. Итак, что же вы встретите на пути?

Без неё столицу Каталонии не представить. Причудливый вид нашей первой достопримечательности сделал её легендарным символом Барселоны — и это Саграда-Фамилия . Вы обойдёте постройку и откроете самые интересные факты о ней.

. Вы обойдёте постройку и откроете самые интересные факты о ней. Следующем не менее оригинальным по архитектуре зданием на нашем пути будет дом Амалье , или Шоколадный домик . Многие думают, что его также спроектировал Гауди, но это миф — ведь у стиля модерн есть и другие выдающиеся представители.

, или . Многие думают, что его также спроектировал Гауди, но это миф — ведь у стиля модерн есть и другие выдающиеся представители. Далее мы пройдём по очаровательному кварталу Раздора , где вы увидите ещё не одну нетипичную и весьма интересную по своей задумке постройку.

, где вы увидите ещё не одну нетипичную и весьма интересную по своей задумке постройку. Ла Предрера — и перед нами снова творение Гауди. Дом напоминает скалу, омываемую морскими волнами — зрелище восхищает! Я объясню, какое место она занимала «в творчестве» мастера и сделаю для вас оригинальные снимки.

— и перед нами снова творение Гауди. Дом напоминает скалу, омываемую морскими волнами — зрелище восхищает! Я объясню, какое место она занимала «в творчестве» мастера и сделаю для вас оригинальные снимки. Богатым на архитектурные шедевры маршрутом мы дойдём до Готического квартала. Здесь погуляем по его историческому центру и посмотрим на средневековые постройки. В это время я расскажу, как возник квартал и чем прославился.

В программу войдёт ещё немало красивых старинных и важных достопримечательностей, а каких — узнаете на месте!

Организационные детали