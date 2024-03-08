Еще в девятом веке необычные горы привлекали христианских отшельников. Разрозненные скиты объединил аббат Олиба — так здесь появился монастырь бенедиктинцев. Я подробно расскажу, как живут монахи с 1025 года, и поделюсь любопытными историями. Вы услышите о том, как Святой Мартин укрывал плащом нищего, и узнаете, как Игнасио Лойло из храброго военного сделался проповедником и основателем нового ордена.
Светлый образ черной Девы
Главная реликвия монастыря — Черная Мадонна. К Богоматери приходят с просьбами все каталонцы, а её образ вдохновил многих людей. Среди них — Леонардо да Винчи: говорят, таинственная улыбка Джоконды срисована с лика Черной Мадонны — вы сами сможете приглядеться и поискать сходство.
Пение и панорама с горы
Вы посетите красивейшую базилику, где собраны капеллы известных скульпторов — и услышите историю каждой из них. Полюбуетесь витражами и побываете на троне, на который присаживаются каталонцы, чтобы справиться с болезнями и плохими мыслями. Мы послушаем звонкий хор мальчиков из престижной школы «Escolania», которая действует при монастыре. По желанию заглянем в музей исполненных чудес. А после можем «закрепить» щекочущее чувство, поднявшсь на вершину горы на фуникулере, откуда открывается незабываемый вид.
Организационные детали
Дорога до базилики оплачивается путешественниками: мы можем поехать на такси (от €120) или на вашей машине. В транспорте должно быть предусмотрено место для гида.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Испании
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2411 туристов
Меня зовут Людмила — в прошлой жизни я российский журналист, преподносящий информацию завораживающе интересно. Я влюблена в этот чудесный город и поделюсь всеми вехами его жизни. Легенды оживают в декорациях читать дальшеуменьшить
Барселоны, и каждая история пронизана интригой. Этот город перенёс множество важных событий, решений, открытий. Его любили великие безумцы — Колумб, Сальвадор Дали, Пикассо и Гауди. И я вам расскажу, за что.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
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Александр
Определенно это особое место, куда хочется вернуться и без спешки прогуляться еще раз. Рассказ Людмилы помог создать нужную атмосферу, чтобы лучше понять историю Каталонии и монастыря.
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Наталья
Удивительной красоты место с особой атмосферой. Ни в коем случае не пропустите пение хора мальчиков.
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Salome
Замечательная и познавательная экскурсия в красивое место. Горы, солнце, исполнение желаний. Доехали на машине комфортно, загадали желания, поели местных сыры. Все 👍🏻
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A
Alex
Всё было супер, Людмила подобрала маршрут который подошёл на и маленьким детям. Рекомендую с детьми.
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Игорь
Очень красивое место, удобный трансфер, множество новых впечатлений
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Н
Наталья
Очень понравилась поездка на Монсеррат с Людмилой,познавательно, интересно, получили много информации, приятная в общении девушка, старалась провести везде и побольше показать всего интересного! Советую этого гида!
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