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  4. В Монсеррат — монастырь у самого неба

Насладиться видами с горы, услышать истории аббатства и попросить о сокровенном Черную Мадонну

Ludmila
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Ludmila – ваш гид
Монсеррат — действительно гора чудес, и дело не только в том, что здесь исполняются желания.

Я расскажу вам о жизни тысячелетнего монастыря, раскрою тайны капеллы и знаменитой скульптуры Богоматери.

Вы послушаете пение хора и подниметесь к самой вершине, чтобы полюбоваться пейзажем, от которого захватывает дух.
От 157 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Испании
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У этой экскурсии1 отзыв
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В Монсеррат — монастырь у самого неба
В Монсеррат — монастырь у самого неба

Что вас ожидает

Как зарождался монастырь
Еще в девятом веке необычные горы привлекали христианских отшельников. Разрозненные скиты объединил аббат Олиба — так здесь появился монастырь бенедиктинцев. Я подробно расскажу, как живут монахи с 1025 года, и поделюсь любопытными историями. Вы услышите о том, как Святой Мартин укрывал плащом нищего, и узнаете, как Игнасио Лойло из храброго военного сделался проповедником и основателем нового ордена.

Светлый образ черной Девы
Главная реликвия монастыря — Черная Мадонна. К Богоматери приходят с просьбами все каталонцы, а её образ вдохновил многих людей. Среди них — Леонардо да Винчи: говорят, таинственная улыбка Джоконды срисована с лика Черной Мадонны — вы сами сможете приглядеться и поискать сходство.

Пение и панорама с горы
Вы посетите красивейшую базилику, где собраны капеллы известных скульпторов — и услышите историю каждой из них. Полюбуетесь витражами и побываете на троне, на который присаживаются каталонцы, чтобы справиться с болезнями и плохими мыслями. Мы послушаем звонкий хор мальчиков из престижной школы «Escolania», которая действует при монастыре. По желанию заглянем в музей исполненных чудес. А после можем «закрепить» щекочущее чувство, поднявшсь на вершину горы на фуникулере, откуда открывается незабываемый вид.

Организационные детали

  • Трансфер и питание не входят в стоимость экскурсии. К базилике мы можем подъехать на машине (от 100 евро) или добраться на общественном транспорте (от 22 евро).
  • Транспортные билеты гиду оплачиваются путешественниками.
В Монсеррат — монастырь у самого неба
В Монсеррат — монастырь у самого неба
В Монсеррат — монастырь у самого неба
В Монсеррат — монастырь у самого неба
В Монсеррат — монастырь у самого неба
В Монсеррат — монастырь у самого неба
В Монсеррат — монастырь у самого неба
В Монсеррат — монастырь у самого неба

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Испании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ludmila
Ludmila
Меня зовут Людмила — в прошлой жизни я российский журналист, преподносящий информацию завораживающе интересно. Я влюблена в этот чудесный город и поделюсь всеми вехами его жизни. Легенды оживают в декорациях Барселоны, и каждая история пронизана интригой. Этот город перенес множество важных событий, решений, открытий. Его любили великие безумцы — Колумб, Сальвадор Дали, Пикассо и Гауди. И я вам расскажу, за что.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

19 сентября 2019
Большое спасибо Людмиле за великолепную экскурсию! Мы получили море удовольствия!Интересный рассказ, внимательное отношение и выполнение всех предварительных договорённостей! Испания благодаря Людмиле всё больше приоткрыла перед нами свой веер!

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