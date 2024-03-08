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В Монтсеррат - монастырь у самого неба

Погрузитесь в атмосферу тысячелетней истории и культуры, посетив монастырь Монсеррат. Откройте для себя его тайны и насладитесь великолепными видами
Монсеррат не просто гора, это место, где история и природа переплетаются в удивительный узор.

На этой экскурсии вы познакомитесь с жизнью монастыря, который веками привлекал паломников со всего мира.

Узнайте истории, окружающие
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Черную Мадонну, и позвольте себе быть вдохновленным её таинственной красотой.

Послушайте завораживающее пение хора и поднимитесь на вершину горы, чтобы в полной мере оценить масштабы и красоту окружающих пейзажей.

Эта экскурсия предлагает не только познание истории, но и возможность встретиться лицом к лицу с величием природы

5
32 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗻 Уникальные горные пейзажи
  • 🏛 История тысячелетнего монастыря
  • 🖼 Загадочная Черная Мадонна
  • 🎶 Пение хора мальчиков
  • 🚠 Восхождение на вершину на фуникулере
В Монтсеррат - монастырь у самого неба
В Монтсеррат - монастырь у самого неба
В Монтсеррат - монастырь у самого неба

Что можно увидеть

  • Монастырь бенедиктинцев
  • Черная Мадонна
  • Базилика
  • Капеллы известных скульпторов
  • Трон для исцеления
  • Школа «Escolania»
  • Музей исполненных чудес
  • Вершина горы

Описание экскурсии

Как зарождался монастырь

Еще в девятом веке необычные горы привлекали христианских отшельников. Разрозненные скиты объединил аббат Олиба — так здесь появился монастырь бенедиктинцев. Я подробно расскажу, как живут монахи с 1025 года, и поделюсь любопытными историями. Вы услышите о том, как Святой Мартин укрывал плащом нищего, и узнаете, как Игнасио Лойло из храброго военного сделался проповедником и основателем нового ордена.

Светлый образ черной Девы

Главная реликвия монастыря — Черная Мадонна. К Богоматери приходят с просьбами все каталонцы, а её образ вдохновил многих людей. Среди них — Леонардо да Винчи: говорят, таинственная улыбка Джоконды срисована с лика Черной Мадонны — вы сами сможете приглядеться и поискать сходство.

Пение и панорама с горы

Вы посетите красивейшую базилику, где собраны капеллы известных скульпторов — и услышите историю каждой из них. Полюбуетесь витражами и побываете на троне, на который присаживаются каталонцы, чтобы справиться с болезнями и плохими мыслями. Мы послушаем звонкий хор мальчиков из престижной школы «Escolania», которая действует при монастыре. По желанию заглянем в музей исполненных чудес. А после можем «закрепить» щекочущее чувство, поднявшсь на вершину горы на фуникулере, откуда открывается незабываемый вид.

Организационные детали

Дорога до базилики оплачивается путешественниками: мы можем поехать на такси (от €120) или на вашей машине. В транспорте должно быть предусмотрено место для гида.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Испании
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2411 туристов
Меня зовут Людмила — в прошлой жизни я российский журналист, преподносящий информацию завораживающе интересно. Я влюблена в этот чудесный город и поделюсь всеми вехами его жизни. Легенды оживают в декорациях
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Барселоны, и каждая история пронизана интригой. Этот город перенёс множество важных событий, решений, открытий. Его любили великие безумцы — Колумб, Сальвадор Дали, Пикассо и Гауди. И я вам расскажу, за что.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
2
3
2
1
Александр
Определенно это особое место, куда хочется вернуться и без спешки прогуляться еще раз. Рассказ Людмилы помог создать нужную атмосферу, чтобы лучше понять историю Каталонии и монастыря.
Определенно это особое место, куда хочется вернуться и без спешки прогуляться еще раз. Рассказ Людмилы помог
Определенно это особое место, куда хочется вернуться и без спешки прогуляться еще раз. Рассказ Людмилы помог
Определенно это особое место, куда хочется вернуться и без спешки прогуляться еще раз. Рассказ Людмилы помог
Определенно это особое место, куда хочется вернуться и без спешки прогуляться еще раз. Рассказ Людмилы помог
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Наталья
Удивительной красоты место с особой атмосферой. Ни в коем случае не пропустите пение хора мальчиков.
Удивительной красоты место с особой атмосферой. Ни в коем случае не пропустите пение хора мальчиков.
Удивительной красоты место с особой атмосферой. Ни в коем случае не пропустите пение хора мальчиков.
Удивительной красоты место с особой атмосферой. Ни в коем случае не пропустите пение хора мальчиков.
Удивительной красоты место с особой атмосферой. Ни в коем случае не пропустите пение хора мальчиков.
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Salome
Замечательная и познавательная экскурсия в красивое место. Горы, солнце, исполнение желаний. Доехали на машине комфортно, загадали желания, поели местных сыры. Все 👍🏻
Замечательная и познавательная экскурсия в красивое место. Горы, солнце, исполнение желаний. Доехали на машине комфортно, загадали
Замечательная и познавательная экскурсия в красивое место. Горы, солнце, исполнение желаний. Доехали на машине комфортно, загадали
Замечательная и познавательная экскурсия в красивое место. Горы, солнце, исполнение желаний. Доехали на машине комфортно, загадали
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A
Всё было супер, Людмила подобрала маршрут который подошёл на и маленьким детям. Рекомендую с детьми.
Всё было супер, Людмила подобрала маршрут который подошёл на и маленьким детям. Рекомендую с детьми.
Всё было супер, Людмила подобрала маршрут который подошёл на и маленьким детям. Рекомендую с детьми.
Всё было супер, Людмила подобрала маршрут который подошёл на и маленьким детям. Рекомендую с детьми.
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Игорь
Очень красивое место, удобный трансфер, множество новых впечатлений
Очень красивое место, удобный трансфер, множество новых впечатлений
Очень красивое место, удобный трансфер, множество новых впечатлений
Очень красивое место, удобный трансфер, множество новых впечатлений
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Н
Очень понравилась поездка на Монсеррат с Людмилой,познавательно, интересно, получили много информации, приятная в общении девушка, старалась провести везде и побольше показать всего интересного! Советую этого гида!
Очень понравилась поездка на Монсеррат с Людмилой,познавательно, интересно, получили много информации, приятная в общении девушка, старалась
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Входит в следующие категории Барселоны

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