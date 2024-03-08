Монсеррат не просто гора, это место, где история и природа переплетаются в удивительный узор.На этой экскурсии вы познакомитесь с жизнью монастыря, который веками привлекал паломников со всего мира.Узнайте истории, окружающие

Черную Мадонну, и позвольте себе быть вдохновленным её таинственной красотой. Послушайте завораживающее пение хора и поднимитесь на вершину горы, чтобы в полной мере оценить масштабы и красоту окружающих пейзажей. Эта экскурсия предлагает не только познание истории, но и возможность встретиться лицом к лицу с величием природы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Как зарождался монастырь

Еще в девятом веке необычные горы привлекали христианских отшельников. Разрозненные скиты объединил аббат Олиба — так здесь появился монастырь бенедиктинцев. Я подробно расскажу, как живут монахи с 1025 года, и поделюсь любопытными историями. Вы услышите о том, как Святой Мартин укрывал плащом нищего, и узнаете, как Игнасио Лойло из храброго военного сделался проповедником и основателем нового ордена.

Светлый образ черной Девы

Главная реликвия монастыря — Черная Мадонна. К Богоматери приходят с просьбами все каталонцы, а её образ вдохновил многих людей. Среди них — Леонардо да Винчи: говорят, таинственная улыбка Джоконды срисована с лика Черной Мадонны — вы сами сможете приглядеться и поискать сходство.

Пение и панорама с горы

Вы посетите красивейшую базилику, где собраны капеллы известных скульпторов — и услышите историю каждой из них. Полюбуетесь витражами и побываете на троне, на который присаживаются каталонцы, чтобы справиться с болезнями и плохими мыслями. Мы послушаем звонкий хор мальчиков из престижной школы «Escolania», которая действует при монастыре. По желанию заглянем в музей исполненных чудес. А после можем «закрепить» щекочущее чувство, поднявшсь на вершину горы на фуникулере, откуда открывается незабываемый вид.

Организационные детали

Дорога до базилики оплачивается путешественниками: мы можем поехать на такси (от €120) или на вашей машине. В транспорте должно быть предусмотрено место для гида.