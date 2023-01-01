Старый город Барселоны: готический квартал, раваль, борн

Старый город Барселоны

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Старый город Барселоны: готический квартал, раваль, борн
Старый город Барселоны: готический квартал, раваль, борн
Старый город Барселоны: готический квартал, раваль, борн
Старый город Барселоны: готический квартал, раваль, борн
Старый город Барселоны: готический квартал, раваль, борн
Старый город Барселоны: готический квартал, раваль, борн

Что вас ожидает 🤩

  • Кафедральный собор
  • Рынок Бокерия
  • Римские колонны
  • Церковь Санта Мария дель Мар
  • Рамбла
  • Площадь кородя
  • Пл. св. Иакова
  • Рынок Борн и т. д
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Средневековая готическая архитектура с каталонским жизнелюбием рождают удивительный климат, ради которого и приезжают в Барселону. На прогулке по трем кварталам вы познакомитесь с историей старинных построек, услышите легенды о таинственных захоронениях и реликвиях, а также побываете на месте, где встречали Колумба после экспедиции. За бокалом вермута поговорим о местной культуре и привычках. А на рынках Бокерия и Санта-Катарина вас захватит атмосфера гастрономического рая, созданного влюбленными в еду испанцами.

В программе:

  • Кафедральный собор — дух и сердце Готического квартала.
  • Возле кафедрального собора Св. Евлалии — одного из самых ярких готических храмов мира — вы узнаете об истории строительства, длившегося несколько веков; разглядите почерк мастеров из разных эпох, а также обнаружите испанские и французские мотивы в архитектуре постройки. Услышите предания о захоронениях знатных аристократов, легенды о покровительнице города и оцените впечатляющее собрание реликвий, среди которых орденская цепь Золотого руна и трон короля Арагона.
  • Еврейский квартал и королевские площади.
  • В еврейском квартале вы увидите старейшую синагогу Европы и познакомитесь с историей самой богатой и влиятельной общины Испании в 13 веке. Поговорим о еврейских ремесленниках, торговцах и финасистах, а также о значении квартала как важного культурного центра Каталонии. Кроме того, вы посетите аристократичную Королевскую площадь, где рассмотрите классические здания, красивые фонтаны и фонари, созданные по проекту Гауди. А выйдя на Площадь Короля, окажетесь на том самом месте, где Изабелла и Фердинанд встречали Колумба после его великой экспедиции, и прикоснетесь к архитектурному наследию позднеготической эпохи.
  • Эксцентричный Раваль.
  • На границе между Готическим кварталом и Равалем вы пройдете по знаменитой улице Рамбла и узнаете, из каких отрезков образован оживленный бульвар. Увидите место встречи фанатов футбольного клуба Барселоны, множество старинных зданий и тематических музеев. Сможете сфотографироваться с живыми скульптурами и услышите о традициях цветочных магазинов. На прогулке по кварталу мы расскажем, почему его считают одним из самых неоднозначных и опасных мест города. А рынок Бокерия погрузит вас в атмосферу гастрономического рая и станет наглядной иллюстрацией к одной из главных испанских страстей.
  • Средневековые лабиринты Риберы.
  • Продолжая знакомство с гастрономией Барселоны, вы отправитесь к рынку Санта-Катерина, где оцените оригинальность архитектурного решения и сможете продегустировать знаменитые испанские деликатесы. В квартале Ла Рибера нельзя обойти стороной изящную церковь Санта Мария дель Мар — мы расскажем о принципах гармонии и простоты, заложенных в оформление фасада и интерьера храма, и познакомим с примечательной историей его строительства.
  • После экскурсии мы поделимся с вами полезными лайфхаками — порекомендуем места, куда можно пойти самостоятельно, где вкусно поесть, как передвигаться по городу и в какие места лучше не ходить одному.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Питание
  • Сувениры
  • Чаевые
  • Билеты в различные музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Avinguda del Portal de l’Àngel, 42 ПОД ГРАДУСНИКОМ
Завершение: Columbus
Когда и сколько длится?
Когда: Пн, ср, пт в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • В случае, если записался только один участник, длительность экскурсии составит 2 часа.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды

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