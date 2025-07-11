Мои заказы

Тряхнём стариной! Путешествие в Старый город

Старый город включает в себя три самых старых района, квартала города: Готический квартал, Эль-Раваль и Ла Рибера.

Эти три ярких сокровища, объединенные в единый историко-архитектурный ансамбль памятников великого исторического прошлого города, привлекают к себе внимание путешественников со всего мира!
5
3 отзыва
Описание экскурсии

От заселения полуострова племенами иберов и кельтов, через времена Римской империи, минуя варваров и готов, погружаемся в пору зарождения, расцвета и упадка времён Средневековья. А по дороге знакомимся со всеми главными вехами и символами тех времён. Нашему взору предстанут:
  • Руины главного символа Римского города – колонны Храма Августа, построенного во второй половине I века нашей эры;
  • Римское кладбище, он же Город мёртвых, I-III веков нашей эры;
  • Крепостные стены III- IV веков нашей эры (руины);
  • Кафедральный собор;
  • Королевский дворец;
  • Здания Мэрии и Правительства Каталунии, построенные в XIII-XVI веках;
  • Еврейский квартал;
  • Госпиталь Святого креста, построенный в XIV веке для борьбы с эпидемиями чёрной чумы, ставший, кроме всего прочего, последним прибежищем великого Гауди;
  • Знаменитая пешеходная улица Рамбла;
  • Народная церковь XIV века Санта Мария дэль Мар;
  • Средневековая улица, застроенная дворцами, где проживали знатные фамилии того времени – улица Монткада;
  • Улица del Anisadeta – самая короткая улица Барселоны, и самая узкая улица города – Mosca;
  • И многое другое, хранящееся в главных исторических квартала города!

По вторникам и субботам в 10:00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Каталунии
Завершение: Площадь ангела
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и субботам в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
Татьяна
11 июл 2025
От экскурсии по Готическому кварталу, которую провел Валерий Ф., осталось самое благоприятное впечатление. Человек, влюбленный в Барселону, прекрасно знающий ее историю, владеющий идеальным литературным русским языком, смог рассказать и показать очень много нового, интересного, завлекательного, необычного даже людям, уже в пятый раз посещающим столицу Каталонии. Время пролетело незаметно!
Ш
Шеховцова
11 июл 2025
O
Olga
5 фев 2025
Спасибо за экскурсию! Узнала и увидела много нового, несмотря на то, что это был мой второй приезд в Барселону. Отдельная благодарность за рекомендации ресторанов: удалось побывать в одном из них, очень вкусно.

Входит в следующие категории Барселоны

