Старый город включает в себя три самых старых района, квартала города: Готический квартал, Эль-Раваль и Ла Рибера.
Эти три ярких сокровища, объединенные в единый историко-архитектурный ансамбль памятников великого исторического прошлого города, привлекают к себе внимание путешественников со всего мира!
Эти три ярких сокровища, объединенные в единый историко-архитектурный ансамбль памятников великого исторического прошлого города, привлекают к себе внимание путешественников со всего мира!
Описание экскурсииОт заселения полуострова племенами иберов и кельтов, через времена Римской империи, минуя варваров и готов, погружаемся в пору зарождения, расцвета и упадка времён Средневековья. А по дороге знакомимся со всеми главными вехами и символами тех времён. Нашему взору предстанут:
- Руины главного символа Римского города – колонны Храма Августа, построенного во второй половине I века нашей эры;
- Римское кладбище, он же Город мёртвых, I-III веков нашей эры;
- Крепостные стены III- IV веков нашей эры (руины);
- Кафедральный собор;
- Королевский дворец;
- Здания Мэрии и Правительства Каталунии, построенные в XIII-XVI веках;
- Еврейский квартал;
- Госпиталь Святого креста, построенный в XIV веке для борьбы с эпидемиями чёрной чумы, ставший, кроме всего прочего, последним прибежищем великого Гауди;
- Знаменитая пешеходная улица Рамбла;
- Народная церковь XIV века Санта Мария дэль Мар;
- Средневековая улица, застроенная дворцами, где проживали знатные фамилии того времени – улица Монткада;
- Улица del Anisadeta – самая короткая улица Барселоны, и самая узкая улица города – Mosca;
- И многое другое, хранящееся в главных исторических квартала города!
По вторникам и субботам в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Руины колонны Храма Августа
- Римское кладбище, он же Город мёртвых
- Крепостные стены III - IV веков Н.Э. (руины)
- Кафедральный собор
- Королевский дворец
- Здания Мэрии и Правительства Каталунии
- Еврейский квартал
- Госпиталь Святого креста
- Знаменитая пешеходная улица Рамбла
- Народная церковь XIV века Санта Мария дэль Мар
- Средневековая улица Монткада
- Улицы del Anisadeta, Mosca и др
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Каталунии
Завершение: Площадь ангела
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и субботам в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
11 июл 2025
От экскурсии по Готическому кварталу, которую провел Валерий Ф., осталось самое благоприятное впечатление. Человек, влюбленный в Барселону, прекрасно знающий ее историю, владеющий идеальным литературным русским языком, смог рассказать и показать очень много нового, интересного, завлекательного, необычного даже людям, уже в пятый раз посещающим столицу Каталонии. Время пролетело незаметно!
Ш
Шеховцова
11 июл 2025
От экскурсии по Готическому кварталу, которую провел Валерий Ф., осталось самое благоприятное впечатление. Человек, влюбленный в Барселону, прекрасно знающий ее историю, владеющий идеальным литературным русским языком, смог рассказать и показать очень много нового, интересного, завлекательного, необычного даже людям, уже в пятый раз посещающим столицу Каталонии. Время пролетело незаметно!
O
Olga
5 фев 2025
Спасибо за экскурсию! Узнала и увидела много нового, несмотря на то, что это был мой второй приезд в Барселону. Отдельная благодарность за рекомендации ресторанов: удалось побывать в одном из них, очень вкусно.
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
до 6 чел.
Старый город Барселоны: истории, драконы и волшебный кот
Погрузитесь в мир средневековых легенд и тайн Барселоны. Готический квартал, Лас Рамблас и многое другое ждут вас в этой уникальной прогулке
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
21 ноя в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Прогулка по старинным вермутериям
Увлекательное путешествие по старинным вермутериям Барселоны, где каждый глоток расскажет историю. Откройте для себя уникальные вкусы и ароматы
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €110 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды Старой Барселоны
Путешествие в сердце средневековой Барселоны: откройте тайны Готики и Борна, насладитесь историей и атмосферой города
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
€220 за всё до 5 чел.