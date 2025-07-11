Т Татьяна От экскурсии по Готическому кварталу, которую провел Валерий Ф., осталось самое благоприятное впечатление. Человек, влюбленный в Барселону, прекрасно знающий ее историю, владеющий идеальным литературным русским языком, смог рассказать и показать очень много нового, интересного, завлекательного, необычного даже людям, уже в пятый раз посещающим столицу Каталонии. Время пролетело незаметно!

