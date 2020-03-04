78 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погулять по культовым городским местам и заглянуть в секретные уголки

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
Вы увидите Королевский дворец, колонны Храма Августа, Кафедральный собор и окунетесь в переплетение старинных узких улочек.

Я расскажу о каталонских традициях, суевериях, легендах, методах испанской инквизиции и сравню средневековый город с современным.

Завершится прогулка на легендарном рынке Бокерия, где вы сможете купить все самое свежее и вкусное.
13 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Каталунии
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У этой экскурсии78 отзывов
4.96
Легенды старинной и современной Барселоны
Легенды старинной и современной Барселоны

Что вас ожидает

7 тысяч шагов по Барселоне
Почему семь тысяч? Примерно столько вы пройдете по древней Барселоне во время нашей прогулки. Я проведу вас по самым туристическим местам и уголкам, незаслуженно забытым туристами и гидами. Вы узнаете, как и чем жил средневековый город, Барселона эпохи модерна и наших дней. Я расскажу о каталонских традициях и суевериях, многие из которых актуальны сейчас. Вы окунетесь в лабиринт из узких улочек и старинных зданий и поймете, что именно делает Барселону неповторимой и вызывает желание возвращаться снова.

Знаковые и секретные места
Вы увидите главную площадь Барселоны, знаменитую улицу Рамбла и кафе XIX века, в котором проходили первые выставки Пабло Пикассо. Я расскажу легенды о Святом Кристофоре и улице Регомир, Кафедральном соборе и династии Беренгеров. Вы посмотрите на Королевский Дворец и узнаете любопытные факты о методах испанской инквизиции. Я покажу старейшую кондитерскую Барселоны, работающую поныне, и колонны храма Августа, самое древнее сооружение в городе. Завершится прогулка на легендарном рынке Бокерия, где вы сможете купить вкусные сувениры, перекусить и выпить кофе.

Организационные детали

Экскурсию также можно заказать в индивидуальном формате.

Легенды старинной и современной Барселоны
Легенды старинной и современной Барселоны
Легенды старинной и современной Барселоны
Легенды старинной и современной Барселоны
Легенды старинной и современной Барселоны
Легенды старинной и современной Барселоны
Легенды старинной и современной Барселоны
Легенды старинной и современной Барселоны
Легенды старинной и современной Барселоны
Легенды старинной и современной Барселоны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Каталунии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Кирилл
Кирилл
Я провожу экскурсии по Барселоне и Каталунии уже 4 года, хотя стараюсь называть их не экскурсиями, а прогулками. Я не буду засыпать вас сухими фактами и датами (только по вашему желанию). Я покажу вам Барселону такой, в какую влюбился сам: древнюю и современную, тихую и шумную. Вам понравится!
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78 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
Отличная экскурсия и отличный гид. Были с дочкой 6 лет, ей тоже было очень интересно!
5 февраля 2020
Прекрасная экскурсия. Всем рекомендую.
27 января 2020
Отличная экскурсия. Гуляя сами по Барселоне, мы бы никогда не узнали столько интересных подробностей и вообще гуляя по тем же улицам до этого, мы не видели того, на что обращал внимание Кирилл. Очень понравилось, что была возможность что-то рассмотреть подольше,немного отстать, не бежав за гидом, боясь не услышать что то интересное. У всех были наушники, никто не толпился возле гида, атмосфера дружелюбная, на все вопросы получены ответы. Отработанный сервис на 5 звезд. Большое спасибо.
24 января 2020
Потрясающая прогулка в дружеской обстановке.. Спасибо большое Кириллу, что он так увлекательно провёл для нас экскурсию. Было очень удобно, что у каждого есть наушник, даже если ты отвлекаешься на съёмку, то всё равно не упускаешь ничего из сказанного. От души всем рекомендую )))
20 января 2020
Очень понравилась экскурсия! Было весело, интересно, познавательно. Мы в Барселоне 4 раз, но благодаря Кириллу, узнали и увидели много нового. Очень рекомендуем. Кирилл, ещё раз большое спасибо😊
18 января 2020
Прекрасный гид, талантливый рассказчик и приятный человек. Было ощущение, что приехала в гости к друзьям. При этом информация по маршруту была неизбыточной и к месту. Приятная трехчасовая прогулка, рекомендую.
18 января 2020
Мы в восторге от экскурсий Кирилла, были на всех трёх: барселонской городской и двух выездных: Монтсеррат и в музей Дали. Маленькая группа, автомобиль (это если выездная), наушники. Ощущение, что проводится персональная, а не групповая экскурсия. Очень комфортно, информативно, отвечает на любой вопрос и очень много рассказывает сам. Рекомендую!!!!
10 января 2020
Вы хотите выпить чашечку кофе в легендарном кафе «4 cats” и узнать его необычный жизненный путь?
Вы хотите увидеть самый старый дом Барселоны?
Посетить дворики старой части города и узнать их историю?
У Вас есть время и желание выйти за рамки стандартного маршрута и погрузиться в жизнь готического квартала ?
Тогда вам точно на экскурсию к Кириллу!
24 ноября 2019
Экскурсия с Кириллом проходит как прогулка с друзьями по красивому городу и интересной беседой. Очень порадовало, что Кирилл позаботился, чтобы мы все могли услышать его рассказ и раздал нам наушники. Даже если остановливаешься для фотографирования или рассматриваешь достопримечательности, гида всё равно хорошо слышно. Кирилл рассказал не только о старом городе, но и ответил на вопросы о современной жизни каталонцев. Экскурсия и интересная, и познавательная, и комфортная. Спасибо большое Кириллу .
13 ноября 2019
Сегодня были на экскурсии «легенды старинной и современной Барселоны «экскурсию вёл Кирилл! Очень грамотный гид,рассказал все интересно и доступно! Мы задавали очень много вопросов и на все вопросы был дан ответ!)) экскурсия прошла на позитиве, все наши пожелания были услышаны! Очень много зависит от гида ! Не толко знания ,но ещё и человеческое отношение! Очень приятно было общаться,слушать! Спасибо,Кириллу за чудесную экскурсию!!!приедем ещё
Раз и будем рекомендовать своим знакомым! СПАСИБО!
Ещё 68 отзывов

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