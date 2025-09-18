78 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта индивидуальная экскурсия по Барселоне откроет для вас самые интересные исторические места и легенды города.Вы увидите Королевский дворец, колонны Храма Августа и Кафедральный собор, а также прогуляетесь по старинным узким

Описание экскурсии

7 тысяч шагов по Барселоне

Почему семь тысяч? Примерно столько вы пройдете по древней Барселоне во время нашей прогулки. Я проведу вас по самым туристическим местам и уголкам, незаслуженно забытым туристами и гидами. Вы узнаете, как и чем жил средневековый город, Барселона эпохи модерна и наших дней. Я расскажу о каталонских традициях и суевериях, многие из которых актуальны сейчас. Вы окунетесь в лабиринт из узких улочек и старинных зданий и поймете, что именно делает Барселону неповторимой и вызывает желание возвращаться снова.

Знаковые и секретные места

Вы увидите главную площадь Барселоны, знаменитую улицу Рамбла и кафе XIX века, в котором проходили первые выставки Пабло Пикассо. Я расскажу легенды о Святом Кристофоре и улице Регомир, Кафедральном соборе и династии Беренгеров. Вы посмотрите на Королевский Дворец и узнаете любопытные факты о методах испанской инквизиции. Я покажу старейшую кондитерскую Барселоны, работающую поныне, и колонны храма Августа, самое древнее сооружение в городе. Завершится прогулка на легендарном рынке Бокерия, где вы сможете купить вкусные сувениры, перекусить и выпить кофе.