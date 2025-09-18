78 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Барселоны, где каждый шаг рассказывает историю. От средневековых улиц до современных достопримечательностей
Эта индивидуальная экскурсия по Барселоне откроет для вас самые интересные исторические места и легенды города.
Вы увидите Королевский дворец, колонны Храма Августа и Кафедральный собор, а также прогуляетесь по старинным узким читать дальшеуменьшить
улочкам. Узнаете о каталонских традициях, суевериях и методах испанской инквизиции. Завершится экскурсия на рынке Бокерия, где сможете купить свежие и вкусные сувениры. Погружение в атмосферу средневековой и современной Барселоны гарантирует незабываемые впечатления
👑 Уникальная возможность увидеть Королевский дворец
🏛️ Посещение колонн Храма Августа
⛪ Знакомство с Кафедральным собором
🛤️ Прогулка по старинным узким улочкам
📜 Узнаете о каталонских традициях и легендах
🕵️ Интересные факты о методах испанской инквизиции
🍴 Завершение на легендарном рынке Бокерия
Что можно увидеть
Королевский дворец
Колонны Храма Августа
Кафедральный собор
Главная площадь Барселоны
Улица Рамбла
Кафе XIX века
Улица Регомир
Старейшая кондитерская
Рынок Бокерия
Описание экскурсии
7 тысяч шагов по Барселоне
Почему семь тысяч? Примерно столько вы пройдете по древней Барселоне во время нашей прогулки. Я проведу вас по самым туристическим местам и уголкам, незаслуженно забытым туристами и гидами. Вы узнаете, как и чем жил средневековый город, Барселона эпохи модерна и наших дней. Я расскажу о каталонских традициях и суевериях, многие из которых актуальны сейчас. Вы окунетесь в лабиринт из узких улочек и старинных зданий и поймете, что именно делает Барселону неповторимой и вызывает желание возвращаться снова.
Знаковые и секретные места
Вы увидите главную площадь Барселоны, знаменитую улицу Рамбла и кафе XIX века, в котором проходили первые выставки Пабло Пикассо. Я расскажу легенды о Святом Кристофоре и улице Регомир, Кафедральном соборе и династии Беренгеров. Вы посмотрите на Королевский Дворец и узнаете любопытные факты о методах испанской инквизиции. Я покажу старейшую кондитерскую Барселоны, работающую поныне, и колонны храма Августа, самое древнее сооружение в городе. Завершится прогулка на легендарном рынке Бокерия, где вы сможете купить вкусные сувениры, перекусить и выпить кофе.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Каталунии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1790 туристов
Я провожу экскурсии по Барселоне и Каталунии с 2016 года, хотя стараюсь называть их не экскурсиями, а прогулками. Не будет сухих фактов и дат (только по вашему желанию). Я покажу вам Барселону такой, в какую влюбился сам: древнюю и современную, тихую и шумную. Вам понравится!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 92 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
88
4
3
3
–
2
–
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1
Н
Надя
Хотим выразить благодарность экскурсоводу за прекрасную работу. Его рассказ был живым, увлекательным, с интересными фактами и примерами, что делало экскурсию динамичной и захватывающей. Отдельно хочется отметить гибкость – экскурсовод чутко реагировал на вопросы и наши интересы, умел подстраиваться под темп, создавая комфортную атмосферу. Благодаря этому время пролетело незаметно, а впечатлений осталось много! Большое спасибо!
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Федор
Рекомендую!
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О
Ольга
Огромное спасибо за прекрасно проведенное время и интереснейшую информацию! Отдельное спасибо за порекомендованый ресторан:)
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Алла
Прекрасная экскурсия по любимой Барселоне! Кирилл - отличный рассказчик, легкий в общении, с чувством юмора. Много лет живет в Барселоне и искренне любит ее, это чувствуется! Чудесно провели время и получили удовольствие, а также открыли для себя Старый квартал с новой стороны. Волшебные узкие улочки, тайные достопримечательности и городские легенды! Highly recommended!
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Ирина
Прошлой осенью мы с мужем первый раз побывали в Барселоне и буквально влюбились в этот город. Но многое осталось для нас загадкой. Планируя поездку в этом году, решили, что нам читать дальшеуменьшить
просто необходим человек, благодаря которому этот город станет для нас ещё понятнее и ближе. Записались на экскурсию к Кириллу и получили невероятное удовольствие от совместной прогулки по Готическому кварталу и удивительных историй, которые он нам рассказал. Ещё очень понравилось, что Кирилл всем раздал небольшие передатчики с наушником. Это очень удобно - ты всегда слышишь, о чем рассказывает экскурсовод и, в то же время, можешь немного задержаться, чтобы сделать фотографии или что-то получше рассмотреть. Кирилл замечательный рассказчик и очень обаятельный человек! Рядом с ним приятно, легко и интересно. Время экскурсии пролетело незаметно. Рекомендую!
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Г
Георгий
Кирилл! Спасибо огромное! Всем, кто будет читать отзыв - Экскурсия очень приятная и вместе с тем познавательная! Маршрут легкий, Кирил с любовью и прекрасными знаниями поведает Вам о Барселоне, от ее читать дальшеуменьшить
зарождения до современных легенд и при этом Вы ни одного мгновения не будете ощущать себя на уроке или лекции! Живое общение, живой город, живая история! Если Вы думаете, какую выбрать экскурсию - смело идите сюда! Еще огромный плюс Кириллу - в отличие от всех, кого я видел вокруг и был на других экскурсиях, Кирилл пользуется аудио гарнитурой, и это несказанно удобно! Вам не нужно пытаться подсунуть голову, чтобы что то услышать, вы можете чуть отстать или зайти немного вперёд. Вам все равно все будет прекрасно слышно и вы не упустите ничего! Это качественно повышает комфорт и уровень экскурсии. Я впервые в Барселоне и уверен, что вот такое маленькое путешествие как нельзя лучше подойдет для "новичков", для первого знакомства! Кирилл, еще раз спасибо!
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