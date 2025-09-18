78 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Легенды старинной и современной Барселоны

Погрузитесь в атмосферу Барселоны, где каждый шаг рассказывает историю. От средневековых улиц до современных достопримечательностей
Эта индивидуальная экскурсия по Барселоне откроет для вас самые интересные исторические места и легенды города.

Вы увидите Королевский дворец, колонны Храма Августа и Кафедральный собор, а также прогуляетесь по старинным узким
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улочкам. Узнаете о каталонских традициях, суевериях и методах испанской инквизиции. Завершится экскурсия на рынке Бокерия, где сможете купить свежие и вкусные сувениры. Погружение в атмосферу средневековой и современной Барселоны гарантирует незабываемые впечатления

4.9
92 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 👑 Уникальная возможность увидеть Королевский дворец
  • 🏛️ Посещение колонн Храма Августа
  • ⛪ Знакомство с Кафедральным собором
  • 🛤️ Прогулка по старинным узким улочкам
  • 📜 Узнаете о каталонских традициях и легендах
  • 🕵️ Интересные факты о методах испанской инквизиции
  • 🍴 Завершение на легендарном рынке Бокерия
Легенды старинной и современной Барселоны
Легенды старинной и современной Барселоны
Легенды старинной и современной Барселоны

Что можно увидеть

  • Королевский дворец
  • Колонны Храма Августа
  • Кафедральный собор
  • Главная площадь Барселоны
  • Улица Рамбла
  • Кафе XIX века
  • Улица Регомир
  • Старейшая кондитерская
  • Рынок Бокерия

Описание экскурсии

7 тысяч шагов по Барселоне

Почему семь тысяч? Примерно столько вы пройдете по древней Барселоне во время нашей прогулки. Я проведу вас по самым туристическим местам и уголкам, незаслуженно забытым туристами и гидами. Вы узнаете, как и чем жил средневековый город, Барселона эпохи модерна и наших дней. Я расскажу о каталонских традициях и суевериях, многие из которых актуальны сейчас. Вы окунетесь в лабиринт из узких улочек и старинных зданий и поймете, что именно делает Барселону неповторимой и вызывает желание возвращаться снова.

Знаковые и секретные места

Вы увидите главную площадь Барселоны, знаменитую улицу Рамбла и кафе XIX века, в котором проходили первые выставки Пабло Пикассо. Я расскажу легенды о Святом Кристофоре и улице Регомир, Кафедральном соборе и династии Беренгеров. Вы посмотрите на Королевский Дворец и узнаете любопытные факты о методах испанской инквизиции. Я покажу старейшую кондитерскую Барселоны, работающую поныне, и колонны храма Августа, самое древнее сооружение в городе. Завершится прогулка на легендарном рынке Бокерия, где вы сможете купить вкусные сувениры, перекусить и выпить кофе.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Каталунии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1790 туристов
Я провожу экскурсии по Барселоне и Каталунии с 2016 года, хотя стараюсь называть их не экскурсиями, а прогулками. Не будет сухих фактов и дат (только по вашему желанию). Я покажу вам Барселону такой, в какую влюбился сам: древнюю и современную, тихую и шумную. Вам понравится!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 92 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
88
4
3
3
2
1
1
Н
Хотим выразить благодарность экскурсоводу за прекрасную работу. Его рассказ был живым, увлекательным, с интересными фактами и примерами, что делало экскурсию динамичной и захватывающей. Отдельно хочется отметить гибкость – экскурсовод чутко реагировал на вопросы и наши интересы, умел подстраиваться под темп, создавая комфортную атмосферу. Благодаря этому время пролетело незаметно, а впечатлений осталось много! Большое спасибо!
Хотим выразить благодарность экскурсоводу за прекрасную работу. Его рассказ был живым, увлекательным, с интересными фактами и
Хотим выразить благодарность экскурсоводу за прекрасную работу. Его рассказ был живым, увлекательным, с интересными фактами и
Хотим выразить благодарность экскурсоводу за прекрасную работу. Его рассказ был живым, увлекательным, с интересными фактами и
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Федор
Рекомендую!
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О
Огромное спасибо за прекрасно проведенное время и интереснейшую информацию! Отдельное спасибо за порекомендованый ресторан:)
Огромное спасибо за прекрасно проведенное время и интереснейшую информацию! Отдельное спасибо за порекомендованый ресторан:)
Огромное спасибо за прекрасно проведенное время и интереснейшую информацию! Отдельное спасибо за порекомендованый ресторан:)
Огромное спасибо за прекрасно проведенное время и интереснейшую информацию! Отдельное спасибо за порекомендованый ресторан:)
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Алла
Прекрасная экскурсия по любимой Барселоне! Кирилл - отличный рассказчик, легкий в общении, с чувством юмора. Много лет живет в Барселоне и искренне любит ее, это чувствуется! Чудесно провели время и получили удовольствие, а также открыли для себя Старый квартал с новой стороны. Волшебные узкие улочки, тайные достопримечательности и городские легенды! Highly recommended!
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Ирина
Прошлой осенью мы с мужем первый раз побывали в Барселоне и буквально влюбились в этот город. Но многое осталось для нас загадкой. Планируя поездку в этом году, решили, что нам
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просто необходим человек, благодаря которому этот город станет для нас ещё понятнее и ближе. Записались на экскурсию к Кириллу и получили невероятное удовольствие от совместной прогулки по Готическому кварталу и удивительных историй, которые он нам рассказал. Ещё очень понравилось, что Кирилл всем раздал небольшие передатчики с наушником. Это очень удобно - ты всегда слышишь, о чем рассказывает экскурсовод и, в то же время, можешь немного задержаться, чтобы сделать фотографии или что-то получше рассмотреть.
Кирилл замечательный рассказчик и очень обаятельный человек! Рядом с ним приятно, легко и интересно. Время экскурсии пролетело незаметно. Рекомендую!

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Г
Кирилл! Спасибо огромное!
Всем, кто будет читать отзыв - Экскурсия очень приятная и вместе с тем познавательная! Маршрут легкий, Кирил с любовью и прекрасными знаниями поведает Вам о Барселоне, от ее
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зарождения до современных легенд и при этом Вы ни одного мгновения не будете ощущать себя на уроке или лекции!
Живое общение, живой город, живая история!
Если Вы думаете, какую выбрать экскурсию - смело идите сюда! Еще огромный плюс Кириллу - в отличие от всех, кого я видел вокруг и был на других экскурсиях, Кирилл пользуется аудио гарнитурой, и это несказанно удобно! Вам не нужно пытаться подсунуть голову, чтобы что то услышать, вы можете чуть отстать или зайти немного вперёд. Вам все равно все будет прекрасно слышно и вы не упустите ничего! Это качественно повышает комфорт и уровень экскурсии. Я впервые в Барселоне и уверен, что вот такое маленькое путешествие как нельзя лучше подойдет для "новичков", для первого знакомства!
Кирилл, еще раз спасибо!

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