Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Знаете, где находится самый большой в мире парик из натуральных волос? Там же, где дождливый кадиллак и кровать любовницы Наполеона III — в театре-музее Сальвадора Дали на родине великого мистификатора в городе Фигерас. Предлагаем вам совершить незабываемое путешествие в это удивительное место.

Описание экскурсии Тайны театра-музея Сальвадора Дали в Фигерасе Мы прогуляемся по единственному в мире театру-музею, где экспонаты не застывшие произведения искусства, а видоизменяющиеся арт-объекты, говорящие с посетителями на понятном только им языке. Вы увидите неповторимый портрет-интерьер, где губы являются диваном, нос камином, а глаза копиями набросков импрессионистов. Научитесь читать скрытый смысл образов на картинах художника и поймёте, что стали участником грандиозного сюрреалистического действа. Вы узнаете, почему для собственного музея Дали выбрал заброшенное здание муниципального театра, кому наотрез запретил появляться в нём и как навёл там шороху уже после своей смерти. На экскурсии вы увидите церковь, в которой крестили Сальвадора Дали, муниципальный театр, где прошла его первая выставка, и площадь Гала с инсталляциями, посвященными науке, философии и искусству. Также вас ждет крупнейшая в мире сюрреалистическая композиция и могила самого художника. Вы познакомитесь с его ранними работами, экспериментами с голографией и стереоскопией, а также картинами ядерно-мистического периода творчества. В завершение вы увидите работы, созданные на основе параноидально-критического метода, скульптуры, коллажи, движущиеся механические объекты и коллекцию ювелирных изделий, созданных по эскизам Сальвадора Дали.

