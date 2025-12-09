Знаете, где находится самый большой в мире парик из натуральных волос? Там же, где дождливый кадиллак и кровать любовницы Наполеона III — в театре-музее Сальвадора Дали на родине великого мистификатора в городе Фигерас. Предлагаем вам совершить незабываемое путешествие в это удивительное место.
Описание экскурсииТайны театра-музея Сальвадора Дали в Фигерасе Мы прогуляемся по единственному в мире театру-музею, где экспонаты не застывшие произведения искусства, а видоизменяющиеся арт-объекты, говорящие с посетителями на понятном только им языке. Вы увидите неповторимый портрет-интерьер, где губы являются диваном, нос камином, а глаза копиями набросков импрессионистов. Научитесь читать скрытый смысл образов на картинах художника и поймёте, что стали участником грандиозного сюрреалистического действа. Вы узнаете, почему для собственного музея Дали выбрал заброшенное здание муниципального театра, кому наотрез запретил появляться в нём и как навёл там шороху уже после своей смерти. На экскурсии вы увидите церковь, в которой крестили Сальвадора Дали, муниципальный театр, где прошла его первая выставка, и площадь Гала с инсталляциями, посвященными науке, философии и искусству. Также вас ждет крупнейшая в мире сюрреалистическая композиция и могила самого художника. Вы познакомитесь с его ранними работами, экспериментами с голографией и стереоскопией, а также картинами ядерно-мистического периода творчества. В завершение вы увидите работы, созданные на основе параноидально-критического метода, скульптуры, коллажи, движущиеся механические объекты и коллекцию ювелирных изделий, созданных по эскизам Сальвадора Дали.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театр-музей Сальвадора Дали
- Церковь, в которой крестили Сальвадора Дали
- Площадь Гала
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты на поезд
- Bходные билеты в музей
Место начала и завершения?
Барселона, вокзал Sants
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Сальвадор Дали и средневековая Жирона
Узнайте о жизни и творчестве Сальвадора Дали, посетив его театр-музей в Фигерасе, а затем прогуляйтесь по историческим улочкам Жироны
Начало: Passeig de Gracia
Завтра в 11:30
10 дек в 00:30
€439 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны Сальвадора Дали в театре-музее Фигераса
Увлекательное путешествие в сюрреалистичный мир гения - из Барселоны
Начало: У места вашего проживания
10 дек в 10:00
11 дек в 10:00
€467 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Двуугольник Дали: музей и замок
Исследуйте мир Дали в Каталонии! Театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь откроют тайны гения и его музы. Уникальная экскурсия для ценителей искусства
Начало: В районе метро Passeig de Gracia
Завтра в 23:30
10 дек в 08:30
€399 за всё до 3 чел.