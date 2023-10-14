Наталья — ваш гид в Барселоне

Провела экскурсии для 155 туристов

Меня зовут Наталья. С 2008 года я живу в Барселоне и путешествую по Испании. Чем больше узнаю, тем сильнее люблю это место. Я ваш инсайдер из Барселоны. Человек, который сможет показать не только великолепный город с его окрестностями, но и провезти в отдалённые и труднодоступные для туриста места: легко, ненавязчиво и без суеты. Расскажу обо всех тонкостях жизни в Барселоне, Каталонии и Испании в целом. В вашем распоряжении комфортабельный автомобиль и доступ к самым незабываемым местам Испании от Валенсии до Галисии!

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