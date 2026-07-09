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Застывшее Средневековье: из Барселоны - в Рупит, Бесалу и Эль-Фар

Погрузитесь в атмосферу Средневековья, посетив уникальные городки Рупит, Бесалу и Эль-Фар. Узнайте их историю и насладитесь местной кухней
В часе езды от Барселоны начинается предгорье Пиренеев, где скрываются деревушки и городки с аутентичной атмосферой Средневековья.

Путешествие включает посещение Бесалу с его романским мостом 11 века, обед в местном ресторане, святилище Эль-Фар на высоте 1123 м и сказочный городок Рупит на базальтовой скале. Экскурсия на комфортабельном минивэне, трансфер и паркинг включены в стоимость
5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные средневековые городки
  • 🍽 Дегустация местной кухни
  • 🚐 Комфортабельный трансфер
  • 🌄 Головокружительные виды
  • 📸 Фотогеничные локации
Застывшее Средневековье: из Барселоны - в Рупит, Бесалу и Эль-Фар
Застывшее Средневековье: из Барселоны - в Рупит, Бесалу и Эль-Фар
Застывшее Средневековье: из Барселоны - в Рупит, Бесалу и Эль-Фар

Что можно увидеть

  • Бесалу
  • Романский мост 11 века
  • Святилище Эль-Фар
  • Рупит

Описание экскурсии

  • Бесалу — колоритный городок на реке Флувия. Кажется, он не заметил окончания Средневековья. Мы рассмотрим многочисленные памятники старины, особое внимание уделив романскому мосту 11 века. Я расскажу, чем город заслужил покровительство ЮНЕСКО в статусе достояния человечества.
  • Обед в деревенском ресторане. Знакомство с культурой любого народа будет неполноценным без дегустации национальной кухни. Мы отправимся в типичный местный ресторан, чтобы лучше представить быт здешних жителей и их кулинарные предпочтения.
  • Святилище Эль-Фар. Удивительное сооружение, возведённое на утёсе на высоте 1123 м. Вас поразит головокружительный вид на окрестные долины и водохранилище Сау. А я расскажу множество легенд, которыми из-за своей труднодоступности обросло это место.
  • Рупит — сказочный городок на вершине километровой базальтовой скалы и самое фотографируемое место Каталонии. А всё из-за местонахождения, своеобразной архитектуры и застывшей лавы в тех местах, где у городов обычно улицы и тротуары.

Организационные детали

  • Поездка стартует утром в Барселоне и проходит на комфортабельном минивэне представительского класса.
  • Содержание экскурсии может варьироваться в зависимости от ваших предпочтений.
  • В стоимость входит трансфер из вашего отеля, расходы на топливо, паркинг.
  • Дополнительные расходы: обед в ресторане.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 835 туристов
Меня зовут Наталья. С 2008 года я живу в Барселоне и путешествую по Испании. Чем больше узнаю, тем сильнее люблю это место. Я ваш инсайдер из Барселоны. Человек, который сможет
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показать не только великолепный город с его окрестностями, но и провезти в отдалённые и труднодоступные для туриста места: легко, ненавязчиво и без суеты. Расскажу обо всех тонкостях жизни в Барселоне, Каталонии и Испании в целом. В вашем распоряжении комфортабельный автомобиль и доступ к самым незабываемым местам Испании от Валенсии до Галисии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
Юлия
Были на экскурсии у Натальи в мае 2026г.
Постоянно вспоминаем чудесные дни в Испании!
Прекрасный рассказчик! С первых минут такое ощущение, что мы знакомы давно.
Рассказала не только по теме экскурсии,но и много интересных моментов и фактов о жизни испанцев,забронировала вкусные рестораны -за что отдельное спасибо!
Вы остались в нашем сердце ♥️ Обязательно вернемся!🫶
Были на экскурсии у Натальи в мае 2026г.
Были на экскурсии у Натальи в мае 2026г.
Были на экскурсии у Натальи в мае 2026г.
Были на экскурсии у Натальи в мае 2026г.
Были на экскурсии у Натальи в мае 2026г.
Были на экскурсии у Натальи в мае 2026г.
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Сергей
Нам все понравилось! Спасибо 🙏
Нам все понравилось! Спасибо 🙏
Нам все понравилось! Спасибо 🙏
Нам все понравилось! Спасибо 🙏
Нам все понравилось! Спасибо 🙏
Нам все понравилось! Спасибо 🙏
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Регина
в составе 6 человек мы были с Натальей на двух экскурсиях. Окунулись полностью в Историю. Она потрясающий экскурсовод и рассказчик. Нам было очень легко и комфортно. выражаем ей огромную благодарность! ❤️❤️❤️
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Наталья
Это была сказочная поездка! Наталья учла все наши пожелания и скорректировала маршрут, всю дорогу мы были в диалоге. Удобный автомобиль, комфортное вождение, эмоциональный и интересный рассказ о городах, где мы были, истории и современной жизни. Бесалу, Рупит и Кастельфоит-де-ла-Рока однозначно нужно посетить, если вам нравится погружаться в средневековье. Спасибо Наталье за отличный день!
Это была сказочная поездка! Наталья учла все наши пожелания и скорректировала маршрут, всю дорогу мы были
Это была сказочная поездка! Наталья учла все наши пожелания и скорректировала маршрут, всю дорогу мы были
Это была сказочная поездка! Наталья учла все наши пожелания и скорректировала маршрут, всю дорогу мы были
Это была сказочная поездка! Наталья учла все наши пожелания и скорректировала маршрут, всю дорогу мы были
Это была сказочная поездка! Наталья учла все наши пожелания и скорректировала маршрут, всю дорогу мы были
Это была сказочная поездка! Наталья учла все наши пожелания и скорректировала маршрут, всю дорогу мы были
Это была сказочная поездка! Наталья учла все наши пожелания и скорректировала маршрут, всю дорогу мы были
Это была сказочная поездка! Наталья учла все наши пожелания и скорректировала маршрут, всю дорогу мы были
Вам был полезен этот отзыв?
Salome
Замечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. Спасибо.
Замечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. Спасибо.
Замечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. Спасибо.
Замечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. Спасибо.
Замечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. Спасибо.
Замечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. Спасибо.
Замечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Всё очень понравилось,гид рассказала много интересного. Советую посетить эти места.
Всё очень понравилось,гид рассказала много интересного. Советую посетить эти места.
Всё очень понравилось,гид рассказала много интересного. Советую посетить эти места.
Всё очень понравилось,гид рассказала много интересного. Советую посетить эти места.
Всё очень понравилось,гид рассказала много интересного. Советую посетить эти места.
Всё очень понравилось,гид рассказала много интересного. Советую посетить эти места.
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