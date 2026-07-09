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Юлия Были на экскурсии у Натальи в мае 2026г.

Постоянно вспоминаем чудесные дни в Испании!

Прекрасный рассказчик! С первых минут такое ощущение, что мы знакомы давно.

Рассказала не только по теме экскурсии,но и много интересных моментов и фактов о жизни испанцев,забронировала вкусные рестораны -за что отдельное спасибо!

Вы остались в нашем сердце ♥️ Обязательно вернемся!🫶 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Сергей Нам все понравилось! Спасибо 🙏 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Регина в составе 6 человек мы были с Натальей на двух экскурсиях. Окунулись полностью в Историю. Она потрясающий экскурсовод и рассказчик. Нам было очень легко и комфортно. выражаем ей огромную благодарность! ❤️❤️❤️ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Наталья Это была сказочная поездка! Наталья учла все наши пожелания и скорректировала маршрут, всю дорогу мы были в диалоге. Удобный автомобиль, комфортное вождение, эмоциональный и интересный рассказ о городах, где мы были, истории и современной жизни. Бесалу, Рупит и Кастельфоит-де-ла-Рока однозначно нужно посетить, если вам нравится погружаться в средневековье. Спасибо Наталье за отличный день! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Salome Замечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. Спасибо. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет