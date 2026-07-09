В часе езды от Барселоны начинается предгорье Пиренеев, где скрываются деревушки и городки с аутентичной атмосферой Средневековья.
Путешествие включает посещение Бесалу с его романским мостом 11 века, обед в местном ресторане, святилище Эль-Фар на высоте 1123 м и сказочный городок Рупит на базальтовой скале. Экскурсия на комфортабельном минивэне, трансфер и паркинг включены в стоимость
Путешествие включает посещение Бесалу с его романским мостом 11 века, обед в местном ресторане, святилище Эль-Фар на высоте 1123 м и сказочный городок Рупит на базальтовой скале. Экскурсия на комфортабельном минивэне, трансфер и паркинг включены в стоимость
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные средневековые городки
- 🍽 Дегустация местной кухни
- 🚐 Комфортабельный трансфер
- 🌄 Головокружительные виды
- 📸 Фотогеничные локации
Что можно увидеть
- Бесалу
- Романский мост 11 века
- Святилище Эль-Фар
- Рупит
Описание экскурсии
- Бесалу — колоритный городок на реке Флувия. Кажется, он не заметил окончания Средневековья. Мы рассмотрим многочисленные памятники старины, особое внимание уделив романскому мосту 11 века. Я расскажу, чем город заслужил покровительство ЮНЕСКО в статусе достояния человечества.
- Обед в деревенском ресторане. Знакомство с культурой любого народа будет неполноценным без дегустации национальной кухни. Мы отправимся в типичный местный ресторан, чтобы лучше представить быт здешних жителей и их кулинарные предпочтения.
- Святилище Эль-Фар. Удивительное сооружение, возведённое на утёсе на высоте 1123 м. Вас поразит головокружительный вид на окрестные долины и водохранилище Сау. А я расскажу множество легенд, которыми из-за своей труднодоступности обросло это место.
- Рупит — сказочный городок на вершине километровой базальтовой скалы и самое фотографируемое место Каталонии. А всё из-за местонахождения, своеобразной архитектуры и застывшей лавы в тех местах, где у городов обычно улицы и тротуары.
Организационные детали
- Поездка стартует утром в Барселоне и проходит на комфортабельном минивэне представительского класса.
- Содержание экскурсии может варьироваться в зависимости от ваших предпочтений.
- В стоимость входит трансфер из вашего отеля, расходы на топливо, паркинг.
- Дополнительные расходы: обед в ресторане.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 835 туристов
Меня зовут Наталья. С 2008 года я живу в Барселоне и путешествую по Испании. Чем больше узнаю, тем сильнее люблю это место. Я ваш инсайдер из Барселоны. Человек, который сможет
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были на экскурсии у Натальи в мае 2026г.
Постоянно вспоминаем чудесные дни в Испании!
Прекрасный рассказчик! С первых минут такое ощущение, что мы знакомы давно.
Рассказала не только по теме экскурсии,но и много интересных моментов и фактов о жизни испанцев,забронировала вкусные рестораны -за что отдельное спасибо!
Вы остались в нашем сердце ♥️ Обязательно вернемся!🫶
Постоянно вспоминаем чудесные дни в Испании!
Прекрасный рассказчик! С первых минут такое ощущение, что мы знакомы давно.
Рассказала не только по теме экскурсии,но и много интересных моментов и фактов о жизни испанцев,забронировала вкусные рестораны -за что отдельное спасибо!
Вы остались в нашем сердце ♥️ Обязательно вернемся!🫶
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Нам все понравилось! Спасибо 🙏
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в составе 6 человек мы были с Натальей на двух экскурсиях. Окунулись полностью в Историю. Она потрясающий экскурсовод и рассказчик. Нам было очень легко и комфортно. выражаем ей огромную благодарность! ❤️❤️❤️
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Это была сказочная поездка! Наталья учла все наши пожелания и скорректировала маршрут, всю дорогу мы были в диалоге. Удобный автомобиль, комфортное вождение, эмоциональный и интересный рассказ о городах, где мы были, истории и современной жизни. Бесалу, Рупит и Кастельфоит-де-ла-Рока однозначно нужно посетить, если вам нравится погружаться в средневековье. Спасибо Наталье за отличный день!
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Замечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. Спасибо.
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М
Всё очень понравилось,гид рассказала много интересного. Советую посетить эти места.
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