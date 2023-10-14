Посетить каталонские деревушки, постоять на утёсе и посмотреть на лаву вместо тротуаров
В часе езды от Барселоны начинается предгорье Пиренеев. Пейзажи и архитектура здесь не похожи на приморские.
Спрятанные в горах деревушки и городки привлекают своим размеренным укладом жизни и нестираемым отпечатком Средних веков.
Вы познакомитесь с заповедными местами, удалёнными от курортных зон, и словно перенесётесь в прошлое — не меньше, чем на несколько столетий.
Спрятанные в горах деревушки и городки привлекают своим размеренным укладом жизни и нестираемым отпечатком Средних веков.
Вы познакомитесь с заповедными местами, удалёнными от курортных зон, и словно перенесётесь в прошлое — не меньше, чем на несколько столетий.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Бесалу — колоритный городок на реке Флувия. Кажется, он не заметил окончания Средневековья. Мы рассмотрим многочисленные памятники старины, особое внимание уделив романскому мосту 11 века. Я расскажу, чем город заслужил покровительство ЮНЕСКО в статусе достояния человечества.
- Обед в деревенском ресторане. Знакомство с культурой любого народа будет неполноценным без дегустации национальной кухни. Мы отправимся в типичный местный ресторан, чтобы лучше представить быт здешних жителей и их кулинарные предпочтения.
- Святилище Эль-Фар. Удивительное сооружение, возведённое на утёсе на высоте 1123 м. Вас поразит головокружительный вид на окрестные долины и водохранилище Сау. А я расскажу множество легенд, которыми из-за своей труднодоступности обросло это место.
- Рупит — сказочный городок на вершине километровой базальтовой скалы и самое фотографируемое место Каталонии. А всё из-за местонахождения, своеобразной архитектуры и застывшей лавы в тех местах, где у городов обычно улицы и тротуары.
Организационные детали
- Поездка стартует утром в Барселоне и проходит на комфортабельном минивэне представительского класса.
- Содержание экскурсии может варьироваться в зависимости от ваших предпочтений.
- В стоимость входит трансфер из вашего отеля, расходы на топливо, паркинг.
- Дополнительные расходы: обед в ресторане.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 155 туристов
Меня зовут Наталья. С 2008 года я живу в Барселоне и путешествую по Испании. Чем больше узнаю, тем сильнее люблю это место. Я ваш инсайдер из Барселоны. Человек, который сможет показать не только великолепный город с его окрестностями, но и провезти в отдалённые и труднодоступные для туриста места: легко, ненавязчиво и без суеты. Расскажу обо всех тонкостях жизни в Барселоне, Каталонии и Испании в целом. В вашем распоряжении комфортабельный автомобиль и доступ к самым незабываемым местам Испании от Валенсии до Галисии!
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