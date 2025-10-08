Готический квартал Барселоны оживает в этой аудиоэкскурсии. Узнайте, как была основана Барселона и что связывает её с Каталонией.
Прогулка по средневековым улочкам, посещение соборов и дворцов, истории о рыцарях и королях - всё это ждёт вас.
21 остановка маршрута позволит погрузиться в атмосферу древнего города, узнать о его легендах и гастрономических особенностях. Без гида, в любое время, с удобным приложением
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Удобный формат аудиогида
- 🏰 Исторические факты и легенды
- 📱 Доступно в любое время
- 🚶♂️ Самостоятельная прогулка
- 💳 Простая оплата онлайн
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Готический мостик
- Собор Святого Креста
- Собор Святой Евлалии
- Пешеходная улица Рамбла
- Дворец
Описание аудиогида
В ходе аудиоэкскурсии вы обязательно:
- Увидите знаменитый готический мостик и узнаете, куда он ведёт
- Заглянете в соборы Святого Креста и Святой Евлалии и выясните, откуда там гуси
- Прогуляетесь по знаменитой пешеходной улице Рамбла и узнаете, как жилось барселонцам в Средневековье
- Посмотрите на дворец и узнаете, где находилось королевство Арагон и куда оно пропало
Всего в маршруте 21 остановка. Текст написан профессиональными историками и журналистами, в лёгкой и дружественной манере без перечисления дат и сложных терминов. Вы узнаете не только достоверные исторические факты, но и причудливые легенды старинного города. А также выясните, куда стоит отправиться за местными гастрономическими специалитетами.
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (доступно для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка
- Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации
Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Барселоне
Провёл экскурсии для 2820 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
8 окт 2025
Не хватало немного рассказа при переходе между точками, но туристов с экскурсиями много вокруг, можно послушать, что говорят более детально соседние гиды)
D
Daniil
7 июн 2025
Отличная обзорная экскурсия, очень советую кто любит ходить в своем темпе
Юлия
4 мая 2025
Крайне поверхностная информация даже для меня - человека, которому сложно воспринимать глубокие исторические факты и даты. Но тут отрезки экскурсии в основном по 1-2 минуты длятся и не несут никакой конкретной информации. Мы пропустили многие интересные места готического квартала. Часть достопримечательностей уже закрыта вечером, но организатор утверждает, что экскурсию можно пройти в любое время. .
Антон
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв. Мы заметили, что вы снова воспользовались нашей экскурсией и вновь остались не вполне довольны. Возможно, формат
А
Андрей
30 янв 2025
Слушая рассказы, почувствовал, как оживает история. Легенды, тайны и реальные события сплелись в удивительный рассказ. Такой формат в путешествии попробовал впервые и мне понравилось!
Входит в следующие категории Барселоны
