Готический квартал Барселоны оживает в этой аудиоэкскурсии. Узнайте, как была основана Барселона и что связывает её с Каталонией. Прогулка по средневековым улочкам, посещение соборов и дворцов, истории о рыцарях и королях - всё это ждёт вас. 21 остановка маршрута позволит погрузиться в атмосферу древнего города, узнать о его легендах и гастрономических особенностях. Без гида, в любое время, с удобным приложением

Описание аудиогида

В ходе аудиоэкскурсии вы обязательно:

Увидите знаменитый готический мостик и узнаете, куда он ведёт

Заглянете в соборы Святого Креста и Святой Евлалии и выясните, откуда там гуси

Прогуляетесь по знаменитой пешеходной улице Рамбла и узнаете, как жилось барселонцам в Средневековье

Посмотрите на дворец и узнаете, где находилось королевство Арагон и куда оно пропало

Всего в маршруте 21 остановка. Текст написан профессиональными историками и журналистами, в лёгкой и дружественной манере без перечисления дат и сложных терминов. Вы узнаете не только достоверные исторические факты, но и причудливые легенды старинного города. А также выясните, куда стоит отправиться за местными гастрономическими специалитетами.

Организационные детали

Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (доступно для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении

Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные

Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка

Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации

Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!