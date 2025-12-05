Город с тысячей лиц: персональное знакомство с Барселоной в сопровождении местной жительницы
Пройти там, где искал себя Пабло Пикассо, заглянуть в винтажные лавки и поговорить о творениях Гауди
Начало: Барселона, у музея восковых фигур, 10:00
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€471 за человека
Два сердца Испании: экспресс-тур по Барселоне и Мадриду
Пройтись по улицам Готического квартала, увидеть шедевры каталонского модерна и зайти в музей Прадо
Начало: Барселона, 10:00
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
€750 за человека
Персональные выходные в испанской Каталонии и французской Окситании
Исследовать горы и побережье, осмотреть крепости Вила-Велья и Каркасон, посетить монастырь Монсеррат
Начало: Любое удобное вам место в Барселоне, 9:00
6 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€899 за человека
Классика Испании с экскурсиями на выбор: Барселона и Мадрид, Кордова, Гранада и Валенсия
Увидеть собор, где хранится копия чаши Грааля, пройтись по Сарагосе и полюбоваться творениями Гауди
Начало: Барселона, аэропорт, 11:00
18 апр в 08:00
16 мая в 08:00
€650 за человека
Впервые в Барселоне: легенды, готика, Гауди
Изучить Старый город и неизведанные кварталы, разобраться в архитектурных символах и тайнах вампирши
Начало: Барселона, площадь Каталонии, 10:00. По договорённ...
14 дек в 08:00
21 дек в 10:00
€370 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Бюджетные туры»
