Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Побывать в Театре-музее Дали, пройтись по Аллее Звёзд в Каннах и посетить казино Монте-Карло
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На встречу с Каталонией: пляжный отдых, прогулки по городам и дополнительные поездки по вкусу
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Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «В июле»
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