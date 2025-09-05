Индивидуальная
Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
Побывать в древнем городе-крепости, Музее солонок и перечниц и дворце Каса Ордунья
Начало: У вашего отеля или апартаментов
«Мы прогуляемся по его современным улицам, полюбуемся крепостью и заглянем в необычные музеи: солонок и перечниц, микро- и макрогигантов, железных дорог и пыток»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€210 за всё до 8 чел.
-
4%
Мини-группа
до 10 чел.
Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
Коста-Бланка - это рай на земле, где вы сможете насладиться дикими пляжами Бениссы, историей Кальпе и красотой Алтеи. Откройте для себя местные традиции и кухню
Начало: В Бенидорме, Аликанте, Кальпе, Алтея и в других го...
«На прогулке по центру вы увидите улицу Флагов, древние сторожевые башни, собор 14 века»
Расписание: ежедневно в 14:15
11 дек в 14:15
12 дек в 14:15
€72
€75 за человека
-
5%
Водная прогулка
Путешествие в Аликанте и на остров Табарка
Отправьтесь в захватывающее путешествие по историческим местам Аликанте, посетите пиратский остров Табарка и исследуйте мистические пещеры Канелобре
Начало: В Бенидорме, Аликанте или в пригородах
«А также улицу Грибов, исторический магистрат с нулевой отметкой высоты Испании и золотого Иоанна Крестителя — работу Сальвадора Дали»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€238
€250 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLilija5 сентября 2025Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-БланкиДата посещения: 2 сентября 2025Хочу выразить огромную благодарность гиду Лере,за прекрасную возможность узнать столько много о стране, обычаях, за экскурсию в замок и на
- AAlla11 августа 2025Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-БланкиДата посещения: 6 августа 2025Наша экскурсия проведённая Валерией была замечательная.Програма была насыщенная и очень интересная.Благодаря профессиональности Валерии,мы с удовольствием изучили новые места для нас
- MMarianna9 сентября 2025Хочу выразить благодарность за прекрасную экскурсию по Коста-Бланке. День пролетел незаметно, оставив массу ярких впечатлений. Особенно запомнилось атмосфера старого города
- SSvetlana14 июля 2025Валерия — замечательный экскурсовод! Удобно, что забирали нас от самого дома, машина комфортная, в городах Валерия старалась простроить маршрут так,
- ИИнна11 мая 2025Второй день подряд с огромным удовольствием съездили на экскурсию с гидом Валерией - теперь по очаровательным окрестностям. Огромное спасибо Валерии за увлеченность и желание донести до туристов всю красоту окрестных мест.
Мы остались очень довольны
- ММарта6 января 2025Спасибо огромное, Валерия!
- ААлексей2 октября 2024Отличная экскурсия и прекрасная Валерия!
У нас остались самые приятные впечатления.
Места не новые для нас, но Валерия сумела удивить!
Интересно построен маршрут, услышали много новой информации, Валерия чудесный рассказчик!
Спасибо большое.
- ААлександр23 сентября 2024Валерия! Огромное спасибо!!! Навсегда в нашем сердце!! За один день вы показали нам самые райские места, в которые сами мы
- ЛЛюдмила28 августа 2024Огромное спасибо Валерии от семьи из Финляндии. Благодарны за отзывчивость, чуткость на наши пожелания. Изумительный рассказчик. Все супер. Мы ей очень благодарны и будем советовать другим.
Людмила, Арнольд и Юлия
- ИИрина26 июня 2024Отличная экскурсия 👍🏼
- DD22 июня 2024Очень комфортная экскурсия и экскурсовод. Рекомендуем.
- ТТатьяна10 июня 2024Экскурсия прошла с Валерией на одном дыхании. хотелось слушать и слушать Валерию. Очень содержательно, интересно и красиво. Валерия Посоветовала где
