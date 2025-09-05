Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Бенидорм

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Бенидорм на русском языке, цены от €72, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
Побывать в древнем городе-крепости, Музее солонок и перечниц и дворце Каса Ордунья
Начало: У вашего отеля или апартаментов
«Мы прогуляемся по его современным улицам, полюбуемся крепостью и заглянем в необычные музеи: солонок и перечниц, микро- и макрогигантов, железных дорог и пыток»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€210 за всё до 8 чел.
Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
На машине
На микроавтобусе
6 часов
-
4%
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
Коста-Бланка - это рай на земле, где вы сможете насладиться дикими пляжами Бениссы, историей Кальпе и красотой Алтеи. Откройте для себя местные традиции и кухню
Начало: В Бенидорме, Аликанте, Кальпе, Алтея и в других го...
«На прогулке по центру вы увидите улицу Флагов, древние сторожевые башни, собор 14 века»
Расписание: ежедневно в 14:15
11 дек в 14:15
12 дек в 14:15
€72€75 за человека
Путешествие в Аликанте, на остров Табарка и в пещеры Канелобре - из Бенидорма
На машине
На катере
8 часов
-
5%
1 отзыв
Водная прогулка
Путешествие в Аликанте и на остров Табарка
Отправьтесь в захватывающее путешествие по историческим местам Аликанте, посетите пиратский остров Табарка и исследуйте мистические пещеры Канелобре
Начало: В Бенидорме, Аликанте или в пригородах
«А также улицу Грибов, исторический магистрат с нулевой отметкой высоты Испании и золотого Иоанна Крестителя — работу Сальвадора Дали»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€238€250 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lilija
    5 сентября 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
    Дата посещения: 2 сентября 2025
    Хочу выразить огромную благодарность гиду Лере,за прекрасную возможность узнать столько много о стране, обычаях, за экскурсию в замок и на
    читать дальше

    водопады. Дело не в том, что мы не могли сами съездить-могли, но съездить и просто увидеть красивые места-это одно, а вот когда тебе развёрнуто и проффесионально преподнесена информация, даже о каких то мелочах мимо которых сам прошёл бы мимо и не обратил внимания-это совсем другое. Рекомендую 💯% . Если нас занесёт ещё раз в эти места, обязательно воспользуюсь гидом Лерой. Спасибо Вам Огромное, хороших Вам туристов🤞🥰🎉💯

  • A
    Alla
    11 августа 2025
    Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
    Дата посещения: 6 августа 2025
    Наша экскурсия проведённая Валерией была замечательная.Програма была насыщенная и очень интересная.Благодаря профессиональности Валерии,мы с удовольствием изучили новые места для нас
    читать дальше

    ,посетили замок,прогулялись городом,заглянули в лавки с сувенирами,посетили музеи,попробовали местные продукты, также прогулялись по водопадам и даже с удовольствием искупались в них,узнали много нового и интересного.Обычно дети не очень заинтересованы экскурсиями но в этот раз с Валерией им было на столько интересно,что они не переставали задавать ей вопросы,на что получали сразу же ответы в простой и понятной форме.Это была прекрасная прогулка благодаря Валерии ,которая всегда тактично, профессионально и очень интересно преподносила всю информацию об исторических местах.
    Ещё раз большое спасибо Вам за организацию экскурсии.

  • M
    Marianna
    9 сентября 2025
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Хочу выразить благодарность за прекрасную экскурсию по Коста-Бланке. День пролетел незаметно, оставив массу ярких впечатлений. Особенно запомнилось атмосфера старого города
    читать дальше

    Альтеа и потрясающие виды Бениссы. Кальпе нас тоже не оставил равнодушным. Отдельное спасибо гиду Валерии за интересные рассказы и отличную организацию.

  • S
    Svetlana
    14 июля 2025
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Валерия — замечательный экскурсовод! Удобно, что забирали нас от самого дома, машина комфортная, в городах Валерия старалась простроить маршрут так,
    читать дальше

    чтобы было удобно ходить возрастной маме. Программа тоже составлена легко и интересно, никто не устал, все задавали дополнительные вопросы и Валерия на всё могла ответить. Видно, что человек знает и любит свое дело! В конце концов нам так понравился проведенный день с Валерией, что мы сразу же забронировали еще одну экскурсию на следующий день. Еще раз спасибо большое за проведенный уикенд, всем советуем!

  • И
    Инна
    11 мая 2025
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Второй день подряд с огромным удовольствием съездили на экскурсию с гидом Валерией - теперь по очаровательным окрестностям. Огромное спасибо Валерии за увлеченность и желание донести до туристов всю красоту окрестных мест.
    Мы остались очень довольны
  • М
    Марта
    6 января 2025
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Спасибо огромное, Валерия!
  • А
    Алексей
    2 октября 2024
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Отличная экскурсия и прекрасная Валерия!
    У нас остались самые приятные впечатления.
    Места не новые для нас, но Валерия сумела удивить!
    Интересно построен маршрут, услышали много новой информации, Валерия чудесный рассказчик!
    Спасибо большое.
  • А
    Александр
    23 сентября 2024
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Валерия! Огромное спасибо!!! Навсегда в нашем сердце!! За один день вы показали нам самые райские места, в которые сами мы
    читать дальше

    бы никогда не попали! Волшебная Бенисса - яркие краски и запах моря, Обязательно вернемся! Потрясающий Альтея!! Город мастеров с уникальными вещами и улочками! Кальпе под светом луны! Красивые места, красивые люди и счастливая жизнь! Эта экскурсия обязательна к посещению если захотите почувствовать себя счастливым человеком!
    Знакомство с Валерией станет знаковым событием вашей жизни! Спасибо огромное за наш счастливый день!!

  • Л
    Людмила
    28 августа 2024
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Огромное спасибо Валерии от семьи из Финляндии. Благодарны за отзывчивость, чуткость на наши пожелания. Изумительный рассказчик. Все супер. Мы ей очень благодарны и будем советовать другим.
    Людмила, Арнольд и Юлия
  • И
    Ирина
    26 июня 2024
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Отличная экскурсия 👍🏼
  • D
    D
    22 июня 2024
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Очень комфортная экскурсия и экскурсовод. Рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    10 июня 2024
    Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
    Экскурсия прошла с Валерией на одном дыхании. хотелось слушать и слушать Валерию. Очень содержательно, интересно и красиво. Валерия Посоветовала где
    читать дальше

    можно вкусно пообедать, поужинать, какие красивые локации посетить. Спасибо огромное Валерии!!! Рекомендую не только эту экскурсию, а все экскурсии с Валерией которые она проводит. Любая экскурсия с Валерией это очень познавательно и интересно!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Бенидорм в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бенидорм
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Замок Гуадалест и водопады Альгар: из Бенидорма - в сердце Коста-Бланки
  2. Сокровища Коста-Бланки: Алтея, Кальпе и Бенисса
  3. Путешествие в Аликанте, на остров Табарка и в пещеры Канелобре - из Бенидорма
Какие места ещё посмотреть в Бенидорм
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Бенидорм в декабре 2025
Сейчас в Бенидорм в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 72 до 238 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Бенидорм. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод