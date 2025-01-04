Мини-группа
до 8 чел.
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе
Пройти по узеньким улочкам, зайти в древний замок и помолодеть на 5 лет под целебными водопадами
Начало: В Бенидорме и в Аликанте
«Храм Успения Богородицы, перестроенный после разрушительного землетрясения»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
17 мар в 09:30
€70 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
По Бенидорму: на автобусе и пешком
Увидеть must-see места одного из самых необычных городов Испании
Начало: В парке Эльче
«Заглянем в старейшее здание — церковь Святого Иоакима и Святой Анны»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30, во вторник и четверг в 18:00
Завтра в 09:30
17 мар в 09:30
€25 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Бенидорм: винодельня и модерн
Побродить среди виноградников, увидеть быт 18 века и зайти в церковь, которая на себя не похожа
Начало: В удобном для вас месте в в городах Бенидорм, Виль...
«Зайдём в небольшую церковь на холме — её построили в начале 20 века в стиле модерн»
17 мар в 10:00
20 мар в 10:00
€220 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария4 января 2025Вчера мы с мужем посетили экскурсию, и я рекомендовала бы её всем и каждому, кто будет в Бенидорме и окрестностях.
- RRodion4 января 2025Отличная и насыщенная экскурсия! Гид Валерия вдохнула жизнь в старинный город Гуадалест, в город который пережил невероятное количество различных событий.
- ААнастасия25 октября 2024Экскурсия была потрясающая)))Валерия очень интересно рассказывала,хотелось слушать и слушать)Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Бенидорм в категории «Святые места»
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