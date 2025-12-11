Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Бильбао на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 60 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия Прогулка по Бильбао, где современность встречается с историей. Увидите музей Гуггенхайма, старинные улочки и барочные здания Начало: Возле музея Гуггенхайма или театра Арриага €240 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа 79 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Бильбао - культурный коктейль Погрузимся в сердце города, где ритм улиц сплетается с ароматом кофе, а история ждёт на каждом углу Начало: Casco Viejo €155 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа 3 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Прогулка по средневековому центру Бильбао Погрузитесь в атмосферу старого Бильбао: узкие улочки, местные бары и богатая история ждут вас в этой уникальной экскурсии по средневековому центру от €160 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Бильбао

