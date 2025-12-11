Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Прогулка по Бильбао, где современность встречается с историей. Увидите музей Гуггенхайма, старинные улочки и барочные здания
Начало: Возле музея Гуггенхайма или театра Арриага
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бильбао - культурный коктейль
Погрузимся в сердце города, где ритм улиц сплетается с ароматом кофе, а история ждёт на каждом углу
Начало: Casco Viejo
22 дек в 11:30
23 дек в 12:30
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по средневековому центру Бильбао
Погрузитесь в атмосферу старого Бильбао: узкие улочки, местные бары и богатая история ждут вас в этой уникальной экскурсии по средневековому центру
Сегодня в 12:30
14 дек в 10:00
от €160 за всё до 8 чел.
