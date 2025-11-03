Индивидуальная
до 4 чел.
Бильбао, как его видят местные
Увлекательная прогулка по Бильбао: от музея Гуггенхайма до Старого города. Вдохновляющие истории и местные закуски - незабываемый опыт
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Прогулка по Бильбао, где современность встречается с историей. Увидите музей Гуггенхайма, старинные улочки и барочные здания
Начало: Возле музея Гуггенхайма или театра Арриага
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Бискайи: индивидуальная экскурсия по живописным местам
Начнем с Подвесного Моста Бискайи, затем отправимся в Гечо и Сан Хуан де Гастелугаче. Откройте для себя баскскую культуру и природу
11 дек в 15:00
12 дек в 10:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бильбао - культурный коктейль
Погрузимся в сердце города, где ритм улиц сплетается с ароматом кофе, а история ждёт на каждом углу
Начало: Casco Viejo
22 дек в 11:30
23 дек в 12:30
€155 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий3 ноября 2025Всё понравилось. Сам Город и Анна вызвали непреодолимое желание вернуться вновь, но не на один день, а на несколько, что
- ММаргарита24 октября 2025Анна была нашим экскурсоводом. Очень пунктуальная. С самого начала распросила наши пожелания и ожидания от экскурсии. Её любовь к архитектуре и городу проявлялась во всех аспектах нашей экскурсии. Посоветую её другим.
- ААлексей15 октября 2025Отличная, хорошо структурурированная экскурсия!
Экскурсовод с юмором, хорошими знаниями и любовью к городу провела нас по интересному маршруту.
Неожиданно для себя открыли
- ННаталья9 октября 2025Мы были на экскурсии вчетвером с парой друзей, встретились в назначенной точке в Старом городе. Не смотря на пасмурную погоду,
- ЕЕлена2 октября 2025Спасибо Анне за экскурсию. Мы получили большое удовольствие. Мы пенсионеры и не быстро ходим. Анна подстроилась под наш темп. Все
- ССветлана27 сентября 2025Мы очень рады, что заказали экскурсию по Бильбао с Анной!
Эта была непринужденная, очень познавательная прогулка с обаятельным человеком. Спасибо!
- ААлександр24 сентября 2025Отличный гид, рекомендую!
- ДДаниил15 сентября 2025Потрясающая, очень насыщенная, но в то же время легкая и непринужденная прогулка по городу в компании роскошного гида Анны - все прошло замечательно, узнали много интересных фактов и влюбились в Бильбао. Рекомендую
- AAlex27 августа 2025Анна очень классно, живо, интересно рассказала про город. Информации было не слишком много, не слишком мало, в самый раз:)
Ну и в целом очень приятный человек! Отличная экскурсия 👍 спасибо!!!!
- IIgor25 августа 2025Анна замечательный гид; легко адаптируется под гостей, интересно подает материал, всегда подскажет куда сходить и что делать в Бильбао
Большое спасибо
- ААнатолий25 августа 2025Благодаря гиду Анне, наша экскурсия была интересной, насыщенной и познавательной!
- ММаша18 августа 2025Большое спасибо Анне за экскурсию! Анна - очень приятная, тактичная, смогла полностью вовлечь даже детей-подростков)) ходили по очень разнообразным местам, и открыли для себя страну Басков со многими секретами! Спасибо 🫶🏼
- ААнна11 августа 2025Огромное спасибо Анне за очень увлекательную экскурсию. Были вместе с детьми 10 и 12 лет, было очень интересно и детям,
- ССтанислав10 августа 2025Спасибо за отличную прогулку, насыщенную историями о городе и его жителях!
- ААнастасия9 августа 2025Анна потрясающий гид. Знает очень много, ответила на все наши вопросы. Сыну 14 лет, он слушал ее с удовольствием и
- ММильштейн9 августа 2025Нам очень понравилось.
Гид, Анна провела увлекательную экскурсию, порекомендовала хороший ресторан, помогла с идеями на следующий день.
- ЮЮрий8 августа 2025Потрясающая экскурсия и чудесный гид-Анна.. Мы с сыном(11 лет)-в полном восторге и от города и от экскурсии..
Светлый,замечательный,вкусный(во всех смыслах) город..
- ННикита7 августа 2025Недавно мы побывали на экскурсии по Бильбао с гидом Анной, и это было замечательное время! Анна прекрасно знала историю города
- ВВалентина6 августа 2025Отличная экскурсия. Очень интересный маршрут, отлично подобранные места, увлекательно и ненавязчиво. Экскурсовод Анна — настоящий профессионал, видно, что любит город
- JJanis31 июля 2025Посетив город Бильбао не могли обойтись без гида. Эскурсаводом Анной мы очень доволны,можем рекомендовать как пунктуальную,внимательную,ответственную. Интересно рассказала,показала достопримечательности города. Порекомендовала что и где можем сами посмотреть. Посоветовала рестораны и кафе. Туристы из Латвии.
