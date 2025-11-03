Мои заказы

Увидеть самое главное в Бильбао

Найдено 5 экскурсий в категории «Самое главное» в Бильбао на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
Пешая
2.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бильбао, как его видят местные
Увлекательная прогулка по Бильбао: от музея Гуггенхайма до Старого города. Вдохновляющие истории и местные закуски - незабываемый опыт
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Прогулка по Бильбао, где современность встречается с историей. Увидите музей Гуггенхайма, старинные улочки и барочные здания
Начало: Возле музея Гуггенхайма или театра Арриага
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
€240 за всё до 4 чел.
Сокровища Бискайи
На машине
5 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Бискайи: индивидуальная экскурсия по живописным местам
Начнем с Подвесного Моста Бискайи, затем отправимся в Гечо и Сан Хуан де Гастелугаче. Откройте для себя баскскую культуру и природу
11 дек в 15:00
12 дек в 10:00
€400 за всё до 4 чел.
Бильбао - культурный коктейль
Пешая
2 часа
79 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бильбао - культурный коктейль
Погрузимся в сердце города, где ритм улиц сплетается с ароматом кофе, а история ждёт на каждом углу
Начало: Casco Viejo
22 дек в 11:30
23 дек в 12:30
€155 за всё до 4 чел.
Прогулка по средневековому центру Бильбао
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по средневековому центру Бильбао
Погрузитесь в атмосферу старого Бильбао: узкие улочки, местные бары и богатая история ждут вас в этой уникальной экскурсии по средневековому центру
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €160 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    3 ноября 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Всё понравилось. Сам Город и Анна вызвали непреодолимое желание вернуться вновь, но не на один день, а на несколько, что
    читать дальше

    бы ещё больше узнать о Бильбао, его окрестности и о стране Басков.
    В следующий приезд Анна опять будет нашим гидом. Она Молодец!!

  • М
    Маргарита
    24 октября 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Анна была нашим экскурсоводом. Очень пунктуальная. С самого начала распросила наши пожелания и ожидания от экскурсии. Её любовь к архитектуре и городу проявлялась во всех аспектах нашей экскурсии. Посоветую её другим.
  • А
    Алексей
    15 октября 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Отличная, хорошо структурурированная экскурсия!
    Экскурсовод с юмором, хорошими знаниями и любовью к городу провела нас по интересному маршруту.
    Неожиданно для себя открыли
    читать дальше

    с одной стороны с длинной богатой историей, с другой стороны очень современный Бильбао.
    Получили рекомендации по ресторананам и магазинам, которыми в последствии воспользовались.
    Большое спасибо за увлекательную экскурию!
    Олично провели время, три часа пролетели незаметно.

  • Н
    Наталья
    9 октября 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Мы были на экскурсии вчетвером с парой друзей, встретились в назначенной точке в Старом городе. Не смотря на пасмурную погоду,
    читать дальше

    своей улыбкой и позитивным настроем Анна нам задала настроение всей экскурсии. Перед началом прогулки она узнала интересует ли нас что то конкретное и есть ли предпочтения, но мы не готовились и сказали, что готовы идти, куда поведут и смотреть что покажут:) В общем экскурсия нам понравилась, Анна показала несколько интересных мест и архитектурных объектов. Общение было комфортным и лёгким.

  • Е
    Елена
    2 октября 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Спасибо Анне за экскурсию. Мы получили большое удовольствие. Мы пенсионеры и не быстро ходим. Анна подстроилась под наш темп. Все
    читать дальше

    было доходчиво и интересно. Мы получили ответы на все наши вопросы, а так же рекомендации на наше дальнейшее путешествие по стране Басков. Рекомендуем воспользоваться Анниными услугами. Кстати, наша экскурсия, из/ за нашей медлительности продлилась больше трех часов. Нам очень понравился Бильбао. Он нас удивил.

  • С
    Светлана
    27 сентября 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Мы очень рады, что заказали экскурсию по Бильбао с Анной!
    Эта была непринужденная, очень познавательная прогулка с обаятельным человеком. Спасибо!
  • А
    Александр
    24 сентября 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Отличный гид, рекомендую!
  • Д
    Даниил
    15 сентября 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Потрясающая, очень насыщенная, но в то же время легкая и непринужденная прогулка по городу в компании роскошного гида Анны - все прошло замечательно, узнали много интересных фактов и влюбились в Бильбао. Рекомендую
    Потрясающая, очень насыщенная, но в то же время легкая и непринужденная прогулка по городу в компании
  • A
    Alex
    27 августа 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Анна очень классно, живо, интересно рассказала про город. Информации было не слишком много, не слишком мало, в самый раз:)
    Ну и в целом очень приятный человек! Отличная экскурсия 👍 спасибо!!!!
  • I
    Igor
    25 августа 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Анна замечательный гид; легко адаптируется под гостей, интересно подает материал, всегда подскажет куда сходить и что делать в Бильбао
    Большое спасибо
  • А
    Анатолий
    25 августа 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Благодаря гиду Анне, наша экскурсия была интересной, насыщенной и познавательной!
  • М
    Маша
    18 августа 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Большое спасибо Анне за экскурсию! Анна - очень приятная, тактичная, смогла полностью вовлечь даже детей-подростков)) ходили по очень разнообразным местам, и открыли для себя страну Басков со многими секретами! Спасибо 🫶🏼
  • А
    Анна
    11 августа 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Огромное спасибо Анне за очень увлекательную экскурсию. Были вместе с детьми 10 и 12 лет, было очень интересно и детям,
    читать дальше

    и взрослым. Получили много новых знаний и об истории региона, о нынешней экономической и социальной ситуации в регионе. Анна дала очень полезные советы относительно нашего самостоятельного пребывания в Бильбао - порекомендовала музеи для посещения, отличные рестораны, прекрасный пляж.

  • С
    Станислав
    10 августа 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Спасибо за отличную прогулку, насыщенную историями о городе и его жителях!
  • А
    Анастасия
    9 августа 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Анна потрясающий гид. Знает очень много, ответила на все наши вопросы. Сыну 14 лет, он слушал ее с удовольствием и
    читать дальше

    интересом. Экскурсия была выстроена идеально, прошли по всем самым важным и красивым местам. По окончанию экскурсии Анна дала кучу рекомендаций по музеям и ресторанам. Очень рекомендую.

  • М
    Мильштейн
    9 августа 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Нам очень понравилось.
    Гид, Анна провела увлекательную экскурсию, порекомендовала хороший ресторан, помогла с идеями на следующий день.
Нам очень понравилось
    Нам очень понравилосьНам очень понравилось
  • Ю
    Юрий
    8 августа 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Потрясающая экскурсия и чудесный гид-Анна.. Мы с сыном(11 лет)-в полном восторге и от города и от экскурсии..
    Светлый,замечательный,вкусный(во всех смыслах) город..
    читать дальше

    И особенно он раскрылся через рассказ и настроение Анны.. оч рекомендуем всем кто доберется до Страны Басков,а добраться нужно непременно-Бильбао станет жемчужиной в ваших путешествиях. .

  • Н
    Никита
    6 августа 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Недавно мы побывали на экскурсии по Бильбао с гидом Анной, и это было замечательное время! Анна прекрасно знала историю города
    читать дальше

    и делилась увлекательными фактами о его культуре и архитектуре. Анна была дружелюбной и отзывчивой, отвечая на все наши вопросы. Рекомендуем экскурсию с ней всем, кто хочет глубже узнать Бильбао!

  • В
    Валентина
    6 августа 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Отличная экскурсия. Очень интересный маршрут, отлично подобранные места, увлекательно и ненавязчиво. Экскурсовод Анна — настоящий профессионал, видно, что любит город
    читать дальше

    и умеет этим делиться. А сам Бильбао — просто невероятный! Современный, уютный, с богатой историей и особой атмосферой. Остались только самые яркие впечатления. Спасибо за такую возможность полюбить этот город с первого взгляда)

    Отличная экскурсия. Очень интересный маршрут, отлично подобранные места, увлекательно и ненавязчиво. Экскурсовод Анна — настоящий профессионалОтличная экскурсия. Очень интересный маршрут, отлично подобранные места, увлекательно и ненавязчиво. Экскурсовод Анна — настоящий профессионалОтличная экскурсия. Очень интересный маршрут, отлично подобранные места, увлекательно и ненавязчиво. Экскурсовод Анна — настоящий профессионал
  • J
    Janis
    31 июля 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Посетив город Бильбао не могли обойтись без гида. Эскурсаводом Анной мы очень доволны,можем рекомендовать как пунктуальную,внимательную,ответственную. Интересно рассказала,показала достопримечательности города. Порекомендовала что и где можем сами посмотреть. Посоветовала рестораны и кафе. Туристы из Латвии.

