М Мария

Очень довольна путешествием по побережью. Счастлива от общения, доброжелательности и профессионализма Натальи. Жаль, что мало времени было у меня в Бильбао. Очень хотела бы пару экскурсий с Натальей еще. До скорых встреч. Надеюсь, что скоро вернусь 🌞