1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Сокровища Бискайи
Скалистые берега, красивые островки и рыбацкие деревушки - авто-путешествие по окрестностям Бильбао
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Баскские деликатесы
Дегустация овечьего сыра Идиасабаль, вина Чаколи и местных ликёров
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Бильбао
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 13:00
10 июня в 00:00
€53 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария4 июня 2024Очень довольна путешествием по побережью. Счастлива от общения, доброжелательности и профессионализма Натальи. Жаль, что мало времени было у меня в Бильбао. Очень хотела бы пару экскурсий с Натальей еще. До скорых встреч. Надеюсь, что скоро вернусь 🌞
- ООльга22 мая 2024Сегодня провели отличный день на Бискайском побережье. Красивые места в сопровождении Натальи! Было познавательно и интересно.
- ННадежда27 апреля 2024Очень благодарны Наталье за замечательную экскурсию, показала нам удивительные места, человек глубоких знаний истории этого края, прекрасный рассказчик и организатор. Влюбились в страну Басков. Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Бильбао в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Бильбао в июне 2024
Сейчас в Бильбао в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 53 до 300. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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