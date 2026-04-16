читать дальше уменьшить квартала, где в городе лучшие фламенко вечера и где вкусно поесть. Рекомендуем!

В следующий раз, когда будем в Гранаде, обязательно погуляем еще с Алимом по городу и окрестностям!

Алим- отличный рассказчик, знает все про Гранаду и даже больше: где какой дворец, кто его владелец, историю каждой улицы и