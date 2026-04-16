Индивидуальная
до 10 чел.
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Исследуйте живописные холмы Гранады, насладитесь видами Альгамбры и Сакромонте, откройте для себя уникальные домики-пещеры и закаты с высоты
Начало: На Plaza Nueva
Сегодня в 08:00
Завтра в 12:30
от €220 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
A
Очень понравилась экскурсия. Алим вывел нас за пределы города и показал прекрасные виды на Альгамбру, провел через район Альбайсин и
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Алим- отличный рассказчик, знает все про Гранаду и даже больше: где какой дворец, кто его владелец, историю каждой улицы и
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Всего 2 отзыва в Гранаде в категории "Развлечения"
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