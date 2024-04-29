И Инна Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте Елена очень позитивный и приятный человек. Она сама тренированный ходок, а достопримечательности Гранады этого требуют. Она прекрасно показала нам за один день все самое лучшее в Гранаде и спасибо ей за наши прекрасные впечатления.

Т Татьяна Легенды мавританского квартала Альбайсин Необычный маршрут с великолепными панорамными видами на город и Альгамбру. Рекомендую. Спасибо, Анастасия.

О Ольга Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте читать дальше гиду Елене за увлекательное путешествие по узким улочкам Альбайсина и рассказ о жизни местных жителей. Можно, конечно, погулять и самим, но с помошью гида более глубоко и тонко понимаешь историю этого места. Для человека, живущего в северной Европе, знакомство с арабским влиянием на культуру этих мест очень интересно и познавательно. Спасибо нашему

Л Лариса Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте Елена заранее предупредила нас об особенностях парковки. С терпением и дружелюбием отнеслась к нашему опозданию. Сама экскурсия была в формате легкой и приятной беседы с остановками в прекрасных местах для фото. Нам понравилось

С Светлана Легенды мавританского квартала Альбайсин Анастасия отличный рассказчик. Много увлекательных историй. Узнали много о Гренаде в целом и об Альбайсине в частности. Огромное спасибо.