Вечерние экскурсии Гранады

Найдено 4 экскурсии в категории «Вечерние» в Гранаде на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Прикоснуться к мавританскому наследию, узнать историю фламенко и полюбоваться панорамами
«Отсюда идеально любоваться закатами — красивейшими в Испании, поверьте»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180 за всё до 10 чел.
Легенды мавританского квартала Альбайсин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Легенды мавританского квартала Альбайсин
Начало: Рядом Пласа Нуэва
«Самая знаменитая Мирадор де Сан Николас влечет к себе каждый вечер не только туристов, но и местных жителей, музыкантов, художников и романтиков»
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от 140 за всё до 7 чел.
Альгамбра в объятьях ночи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Альгамбра в объятьях ночи
Познакомиться с наследием востока на вечерней экскурсии по дворцам Насридов или садам султанов
«К сожалению, комплекс Альгамбра не открыт всю ночь, поэтому во время вечернего визита вы успеете осмотреть дворцы или сады (на выбор)»
Сегодня в 22:30
Завтра в 21:30
180 за всё до 10 чел.
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Несложный треккинговый маршрут с панорамными видами
Начало: На Plaza Nueva
«Если окажемся там вечером, то увидим красивый закат»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
190 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    29 апреля 2024
    Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
    Елена очень позитивный и приятный человек. Она сама тренированный ходок, а достопримечательности Гранады этого требуют. Она прекрасно показала нам за один день все самое лучшее в Гранаде и спасибо ей за наши прекрасные впечатления.
  • Т
    Татьяна
    20 марта 2024
    Легенды мавританского квартала Альбайсин
    Необычный маршрут с великолепными панорамными видами на город и Альгамбру. Рекомендую. Спасибо, Анастасия.
    Необычный маршрут с великолепными панорамными видами на город и Альгамбру. Рекомендую. Спасибо, Анастасия
  • О
    Ольга
    27 октября 2023
    Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
    Для человека, живущего в северной Европе, знакомство с арабским влиянием на культуру этих мест очень интересно и познавательно. Спасибо нашему
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    гиду Елене за увлекательное путешествие по узким улочкам Альбайсина и рассказ о жизни местных жителей. Можно, конечно, погулять и самим, но с помошью гида более глубоко и тонко понимаешь историю этого места.

  • Л
    Лариса
    7 июня 2023
    Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
    Елена заранее предупредила нас об особенностях парковки. С терпением и дружелюбием отнеслась к нашему опозданию. Сама экскурсия была в формате легкой и приятной беседы с остановками в прекрасных местах для фото. Нам понравилось
  • С
    Светлана
    20 февраля 2022
    Легенды мавританского квартала Альбайсин
    Анастасия отличный рассказчик. Много увлекательных историй. Узнали много о Гренаде в целом и об Альбайсине в частности. Огромное спасибо.
    Анастасия отличный рассказчик. Много увлекательных историй. Узнали много о Гренаде в целом и об Альбайсине в частностиАнастасия отличный рассказчик. Много увлекательных историй. Узнали много о Гренаде в целом и об Альбайсине в частностиАнастасия отличный рассказчик. Много увлекательных историй. Узнали много о Гренаде в целом и об Альбайсине в частности
  • Е
    Екатерина
    13 января 2020
    Легенды мавританского квартала Альбайсин
    Анастасия прекрасна провела экскурсию, подобрала интересный маршрут. Легко и с юмором рассказала и об истории города, и частично об истории
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    Испании. При этом Анастасия сумела заинтересовать 5-летнего ребенка, который без особых проблем и капризов выдержал долгую прогулку по городу. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Гранаде в категории «Вечерние»

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  2. Легенды мавританского квартала Альбайсин
  3. Альгамбра в объятьях ночи
  4. Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Сколько стоит экскурсия по Гранаде в июне 2024
Сейчас в Гранаде в категории "Вечерние" можно забронировать 4 экскурсии от 140 до 190. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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