1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Прикоснуться к мавританскому наследию, узнать историю фламенко и полюбоваться панорамами
«Отсюда идеально любоваться закатами — красивейшими в Испании, поверьте»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды мавританского квартала Альбайсин
Начало: Рядом Пласа Нуэва
«Самая знаменитая Мирадор де Сан Николас влечет к себе каждый вечер не только туристов, но и местных жителей, музыкантов, художников и романтиков»
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от €140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Альгамбра в объятьях ночи
Познакомиться с наследием востока на вечерней экскурсии по дворцам Насридов или садам султанов
«К сожалению, комплекс Альгамбра не открыт всю ночь, поэтому во время вечернего визита вы успеете осмотреть дворцы или сады (на выбор)»
Сегодня в 22:30
Завтра в 21:30
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Несложный треккинговый маршрут с панорамными видами
Начало: На Plaza Nueva
«Если окажемся там вечером, то увидим красивый закат»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
€190 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна29 апреля 2024Елена очень позитивный и приятный человек. Она сама тренированный ходок, а достопримечательности Гранады этого требуют. Она прекрасно показала нам за один день все самое лучшее в Гранаде и спасибо ей за наши прекрасные впечатления.
- ТТатьяна20 марта 2024Необычный маршрут с великолепными панорамными видами на город и Альгамбру. Рекомендую. Спасибо, Анастасия.
- ООльга27 октября 2023Для человека, живущего в северной Европе, знакомство с арабским влиянием на культуру этих мест очень интересно и познавательно. Спасибо нашему
- ЛЛариса7 июня 2023Елена заранее предупредила нас об особенностях парковки. С терпением и дружелюбием отнеслась к нашему опозданию. Сама экскурсия была в формате легкой и приятной беседы с остановками в прекрасных местах для фото. Нам понравилось
- ССветлана20 февраля 2022Анастасия отличный рассказчик. Много увлекательных историй. Узнали много о Гренаде в целом и об Альбайсине в частности. Огромное спасибо.
- ЕЕкатерина13 января 2020Анастасия прекрасна провела экскурсию, подобрала интересный маршрут. Легко и с юмором рассказала и об истории города, и частично об истории
Ответы на вопросы от путешественников по Гранаде в категории «Вечерние»
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Сколько стоит экскурсия по Гранаде в июне 2024
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