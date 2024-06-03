Пешие экскурсии-прогулки в Кордове с экскурсоводом

Найдено 5 экскурсий в категории «Пешеходные» в Кордове на русском языке, цены от €123, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кордоба - погружение в средневековье
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
71 отзыв
Кордоба - погружение в средневековье
Прогулка по бывшей столице единственного Халифата в Европе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Кордобе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Кордобе
Путешествие по родному городу Сенеки
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
195 за всё до 30 чел.
Мескита. Великая мечеть Кордовы
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мескита. Великая мечеть Кордовы
Побывать в уникальном соборе, изучить его архитектуру и узнать интригующую историю строительства
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
175123 за всё до 9 чел.
Кордова - город трёх культур и религий
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
Кордова - город трёх культур и религий
Погулять по Старому городу и погрузиться в его великое прошлое с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
175123 за всё до 6 чел.
По цветущим дворикам Кордобы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
По цветущим дворикам Кордобы
Заглянуть в самые красивые патио города и познакомиться с их хозяевами
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
155 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Мескита. Великая мечеть Кордовы
    Нам очень повезло, что мы заказали экскурсию по мечете у Рубена. Благодаря его глубоким знаниям и его искренней любви к своему делу экскурсия получилась незабываемой . Большое спасибо.
  • О
    Ольга
    5 апреля 2024
    Кордоба - погружение в средневековье
    Хороший и познавательный тур. Рекомендую
  • С
    Сергей
    30 марта 2024
    Кордоба - погружение в средневековье
    Мы получили хорошую информативную экскурсию. Павел непринужденно подаёт материал и является интересным собеседником, охотно делящимся инсайдерской информацией. Удачно спланированный маршрут позволил увидеть не только основные достопримечательности, но и на первый взгляд незаметные объекты. Было приятно и не утомительно. Рекомендуем!
  • R
    Roman
    25 марта 2024
    Кордоба - погружение в средневековье
    Павел, большое спасибо за отличную экскурсию!
  • В
    Виктория
    29 января 2024
    Мескита. Великая мечеть Кордовы
    Рубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь много интересных фактов, проникаешься величием
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    и духом времени Кордовы. Рубен разбирается в истории, архитектуре, религии, политике и других сферах, и готов адаптировать свой рассказ под запросы конкретного слушателя. Также хочу отметить его позитивный настрой! В итоге экскурсии Кордова для нас открылась в ее лучшем свете, обязательно вернёмся ещё!

    Рубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь многоРубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь многоРубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь многоРубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь многоРубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь многоРубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь много
  • О
    Ольга
    4 апреля 2023
    Обзорная экскурсия по Кордобе
    Эльмира легкий и веселый рассказчик. Спасибо за проведенное с нами время.
  • О
    Ольга
    20 августа 2022
    Обзорная экскурсия по Кордобе
    Рекомендую всем кто посещает Кордобу впервые. Вы влюбитесь в этот город с первых минут пешей прогулки.
  • Т
    Татьяна
    21 июля 2019
    Обзорная экскурсия по Кордобе
    Четкая организация экскурсии, дополнительно по нашей просьбе был организован трансфер от отеля в Бенальмадене в Кордобу и обратно. Волшебные 3
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    часа в сердце Кордобы! Римский мост (привет от Game of Thrones:), Мескита, еврейский квартал, Алькасар… Впечатляет до головокружения! В завершение прогулки по улочкам старинного города гид порекомендовал таверну, посоветовал традиционные андалусские блюда и помог сделать заказ.

Ответы на вопросы от путешественников по Кордове в категории «Пешеходные»

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  1. Кордоба - погружение в средневековье
  2. Обзорная экскурсия по Кордобе
  3. Мескита. Великая мечеть Кордовы
  4. Кордова - город трёх культур и религий
  5. По цветущим дворикам Кордобы
Сколько стоит экскурсия по Кордове в июне 2024
Сейчас в Кордове в категории "Пешеходные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 123 до 195 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Кордове (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Пешеходные», 76 ⭐ отзывов, цены от €123. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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