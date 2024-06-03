1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Кордоба - погружение в средневековье
Прогулка по бывшей столице единственного Халифата в Европе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Кордобе
Путешествие по родному городу Сенеки
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€195 за всё до 30 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Мескита. Великая мечеть Кордовы
Побывать в уникальном соборе, изучить его архитектуру и узнать интригующую историю строительства
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
175€123 за всё до 9 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
Кордова - город трёх культур и религий
Погулять по Старому городу и погрузиться в его великое прошлое с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
175€123 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
По цветущим дворикам Кордобы
Заглянуть в самые красивые патио города и познакомиться с их хозяевами
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€155 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июня 2024Нам очень повезло, что мы заказали экскурсию по мечете у Рубена. Благодаря его глубоким знаниям и его искренней любви к своему делу экскурсия получилась незабываемой . Большое спасибо.
- ООльга5 апреля 2024Хороший и познавательный тур. Рекомендую
- ССергей30 марта 2024Мы получили хорошую информативную экскурсию. Павел непринужденно подаёт материал и является интересным собеседником, охотно делящимся инсайдерской информацией. Удачно спланированный маршрут позволил увидеть не только основные достопримечательности, но и на первый взгляд незаметные объекты. Было приятно и не утомительно. Рекомендуем!
- RRoman25 марта 2024Павел, большое спасибо за отличную экскурсию!
- ВВиктория29 января 2024Рубен - профессиональный гид, который любит свое дело и свой город! С таким человеком узнаешь много интересных фактов, проникаешься величием
- ООльга4 апреля 2023Эльмира легкий и веселый рассказчик. Спасибо за проведенное с нами время.
- ООльга20 августа 2022Рекомендую всем кто посещает Кордобу впервые. Вы влюбитесь в этот город с первых минут пешей прогулки.
- ТТатьяна21 июля 2019Четкая организация экскурсии, дополнительно по нашей просьбе был организован трансфер от отеля в Бенальмадене в Кордобу и обратно. Волшебные 3
Ответы на вопросы от путешественников по Кордове в категории «Летние»
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Сколько стоит экскурсия по Кордове в июне 2024
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