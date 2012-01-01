Долина Павших — монументальное, грандиозное сооружение, памятник новейшей истории 📖 Испании, посвящённый жертвам Гражданской войны 1936—1939 гг.

Был построен по приказу Франко и открыт 1 апреля 1959 г., является Национальным Достоянием.

Здесь захоронены 33 872 человека — представители обеих партий, как республиканцев, так и франкистов. Работы по строительству велись как свободными рабочими, так и политическими заключёнными.

Прямо в скале прорубили туннель, сделав невероятную базилику. Грандиозный грот, длиной 262 м. и высотой в районе главного свода, над алтарём 41 м. Огромный крест, высотой 150 м. возвышается над базиликой и издалека виден с северо-западных окраин Мадрида.

В Долине Павших похоронен сам Франко и основатель (так же руководитель) партии Испанская Фаланга (политическая, испанская партия с фашистской идеологией) — Хосе Антонио Примо де Ривера.