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Инга А.
Инга А. – Гид из Мадрида
Долина Павших
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €250 за экскурсию

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Долина Павших
Долина Павших

Что вы увидите

  • Долина Павших
Долина Павших — монументальное, грандиозное сооружение, памятник новейшей истории 📖 Испании, посвящённый жертвам Гражданской войны 1936—1939 гг.
Был построен по приказу Франко и открыт 1 апреля 1959 г., является Национальным Достоянием.
Здесь захоронены 33 872 человека — представители обеих партий, как республиканцев, так и франкистов. Работы по строительству велись как свободными рабочими, так и политическими заключёнными.
Прямо в скале прорубили туннель, сделав невероятную базилику. Грандиозный грот, длиной 262 м. и высотой в районе главного свода, над алтарём 41 м. Огромный крест, высотой 150 м. возвышается над базиликой и издалека виден с северо-западных окраин Мадрида.
В Долине Павших похоронен сам Франко и основатель (так же руководитель) партии Испанская Фаланга (политическая, испанская партия с фашистской идеологией) — Хосе Антонио Примо де Ривера.
Что входит
  • услуги гида
  • услуги водителя
  • транспорт
Что не входит
  • личные расходы
  • входные билеты в Долину Павших
Начало
🚩 Рецепция вашего отеля
Место завершения
🏁 По договоренности
Долина Павших
Долина Павших
Долина Павших
Долина Павших

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Инга А.
Инга А.
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