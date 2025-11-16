Д Диана читать дальше отражаются в архитектуре и атмосфере города.

Вадим — гид, который действительно любит то, о чём рассказывает. Хотя и живёт в Испании не так давно, это совсем не чувствуется: его знания, внимание к деталям и увлечённость темой сразу располагают. Историческое образование делает подачу материала чёткой и грамотной, но не перегруженной, все сложные вещи были объяснены ясно и доступно.

Мы задавали много вопросов, и получали ответ на каждый — без спешки, с интересом, с желанием помочь разобраться. По ходу маршрута чувствовалось, что он открыт к диалогу и не ограничивается «стандартной программой», благодаря чему прогулка воспринимается не как выученный текст, а как живой рассказ.

Несмотря на серьёзную тему, экскурсия отлично подойдёт и тем, кто впервые в Мадриде. Маршрут авторский, сделан с душой и вниманием к деталям. Хочется пожелать Вадиму не сбавлять обороты и дальше проводить такие же сильные и увлечённые экскурсии. 10/10!



П. С. Также по ходу маршрута заглянули в ресторан местной кухни. Очень аутентичный опыт, который хорошо дополнил экскурсию и помог лучше прочувствовать город не только через историю, но и через гастрономию. Экскурсия оказалась очень содержательной и в то же время удивительно живой. Через непростую тему Гражданской войны, Вадим помог нам лучше почувствовать Мадрид и понять, как события прошлого до сих пор

Н Наталия Спасибо большое Вадиму за прекрасно подготовленную и с любовью проведенную экскурсию. Особенно нам с мужем хочется отметить профессионализм Вадима, исключительное знание выбранной темы, а также подача материала, с учетом нашего настроя и пожеланий. Четко, вовремя и непринужденно. Провели прекрасное время, узнали массу важного и интересного в компании великолепного профессионала.

Наталья читать дальше о Гражданской войне в Испании и посмотрела все знаковые места. Нашей экскурсии не помешала и не очень комфортная погода, Вадим вовремя увидел, что нам необходимо согреться и показал нам замечательное местечко для этого. Рекомендую всем, кто интересуется историей и просто хочет узнать Мадрид получше. Тот случай, когда гид прекрасно владеет материалом, умеет оперативно подстраиваться под запросы и настроение группы и легко и с тонким юмором рассказывает про серьезные вещи. Я узнала много новой информации

Елизавета Отличный тур, нестандартный! 3,5 часа пролетели как 5 минут. Большое спасибо Вадиму за эту прекрасную экскурсию, а Ирине спасибо за продолжение! Однозначно рекомендую команду профессиональных гидов Ирину и Вадима!

Узнала очень много нового благодаря ребятам и их легкой подаче достаточно сложного материала. Благодарю!

И Илья Когда берешь экскурсию по исторической теме, в которой ничего не понимаешь, хочется, чтобы она была именно такой!

Вадим профессионально, просто и ёмко повествуют противоречивые вехи истории, в которых каждый может найти пищу для размышления о себе и о времени, в котором он живет.

Л Людмила читать дальше Испании о которой слышали, видели в фильмах, т е где-то близкая, но забытая или непонятая. Вадим, историк по образованию, с прекрасной речью, очень глубоко, но в то же время с легкостью восприятия, доносит эту страницу истории Испании в десятилетия. Проходим по местам Мадрида, рядом с. центром, но в которые без Вадима не попали бы. Три с половиной часа с очень позитивным экскурсоводом пролетели как мгновенье, но оставили глубокое впечатление. Если у вас есть в Мадриде 2 дня, то я рекомендую, очень рекомендую данную экскурсию. В стандартных экскурсиях за несколько часов пробегаем историю страны в сотни лет, но есть история

Е Елена Интереснейшая авторская экскурсия Вадима фактически охватывает последнее столетие истории, культуры, архитектуры Испании, без которого знакомство с Мадридом было бы неполным. Отличное знание предмета, формат проведения, маршрут, позволяющий увидеть, в том числе и нетуристические места Мадрида, делают эту экскурсию, на мой взгляд, уникальной. Уверена, она никого не оставит равнодушным. Спасибо Вадиму, удачи в создании новых проектов такого уровня!

Анна читать дальше в прошлое и обратно.

Не было сухих фактов и вереницы дат и ощущения, что ты сидишь на уроке истории: весь рассказ был построен так, что ты как будто бы ощущал себя героем тех давних событий. Особо хочу отметить заключительный поход в музей и просмотр Герники! Этот художественный штрих был как нельзя кстати, что б поставить точку в нашей экскурсии, и визуализировать гражданскую войну. Идея с музеем прекрасная и прекрасно вписывается в контекст экскурсии. Очень жду еще экскурсий от Вадима! С удовольствием приду к нему ещё раз! Экскурсия превзошла все ожидания! Такой интересной и живой подачи материала я не видела нигде! Вадим был с авторским буклетом по гражданской войне, благодаря чему мы с улиц современного Мадрида ныряли

А Анастасия Вадим - это восторг! С ним мы сделали, в прямом смысле, первые шаги по Мадриду и это было настолько впечатляюще, что задало тон всей поездке. Вадим глубоко знает тему, при всей её серьезности сумел заинтересовать подростков (15 и 16 лет), найти к ним подход, разбавляя рассказ уместными шутками. Интересно, увлекательно, с юмором. Экскурсия с приятным послевкусием.

н наталья Экскурсия «Гражданская война в Испании» с Вадимом произвела сильное впечатление! Вадим — очень грамотный и увлечённый рассказчик, отлично чувствует аудиторию и подаёт сложный материал понятно и живо. Исторические события оживают в его рассказах. Узнали много нового, посмотрели интересные места, о которых не узнаешь из путеводителей. Отличная экскурсия для тех, кто хочет глубже понять историю Испании. Нам очень понравилось.

М Мария



Вадим — прекрасный рассказчик и очень погружен в тему гражданской войны. Он смог найти баланс между лекцией и диалогом, и экскурсия ощущалась как прогулка с другом-историком. У читать дальше меня, далекого от истории человека, уложился в голове весь 20-й век Испании, и появилось понимание, как процессы, начавшиеся тогда, отражаются в современном испанском обществе. Мы прошли по красивым улицам, скверам, зашли на смотровую, посидели в кафе за чашкой чая, и завершили вечер в музее — в общем, это были прекрасные 3,5 часа.



Жалею только о том, что у Вадима нет пока других экскурсий — я бы с удовольствием погуляла с ним ещё! Это было очень интересно!

Д Дмитрий Это было потрясающее путешествие по теме Гражданской войны, но главное – это экскурсия, которая про настоящее в том числе. Как вся диктатура влияет на текущее положение дел, детали, при чем тут СССР. Это было увлекательно, спасибо!

R Roman Нам всё очень понравилось, рекоменудем.

М Марина Спасибо большое за отличную экскурсию! Вадим представил нам историю Испании во время правления Франко. Очень интересно и познавательно! Большая и содержательная экскурсия, профессионально подготовленная! Сами много читали о данном периоде, но Вадим помог нам систематизировать Все по полочкам! Молодец! Очень рекомендую! Плюс еще посмотрели Гернику Пикассо.