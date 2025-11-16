«Пятая колонна!», «¡No pasarán!», «Над всей Испанией безоблачное небо!» — эти фразы давно стали историей, но их эхо до сих пор звучит в испанских семьях.
Описание экскурсии
- Путь до метро «Монклоа» — это путешествие по линии фронта 90-летней давности
- Площадь Испании покажет, как победители перекраивали город под свою идеологию
- Холм Принсипе Пио и храм Дебод расскажут, как фронт проходил прямо здесь, в сердце столицы
- Улицы районов Маласанья, Аргуэльес и Монклоа откроют истории людей, столкнувшихся с трагедией
- А в музее Рейна-София вы посмотрите на «Гернику» Пикассо — универсальный символ ужаса войны
И конечно…
- Вы научитесь читать скрытые послания в архитектуре и городском пространстве
- Поймёте, каково это — когда война приходит в твой дом, когда соседи становятся врагами, когда нужно выбирать сторону или бежать
- Представите, как идеальные фасады были изуродованы снарядами, как менялась архитектура при диктатуре, какие символы исчезали, а какие появлялись
- Услышите о женщинах, которые меняли ход истории, о лидерах сопротивления, о том, как 40 лет диктатуры изменили сознание целых поколений
- Проследите эволюцию франкистского режима и разберетесь, почему переход к демократии оказался таким болезненным
- Разберётесь, как искусство превращается в политическое оружие, и почему «Герника» 40 лет не могла вернуться домой
- И главное — узнаете, как Испания сегодня работает (или не работает) со своим травматичным прошлым
Организационные детали
- Мы пройдём около 7000 шагов и один раз прокатимся на метро
- Поездка на метро включена в стоимость, в музеи мы заходим в часы бесплатного посещения
- Вторник — выходной в музее, но программа адаптируется под другие значимые для нашей темы места
- В середине маршрута можем сделать кофе-брейк — оплачивается дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 16:30, в воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€33
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Испании
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 16:30, в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Мадриде
Провели экскурсии для 663 туристов
Вас приветствует маленькая и дружная команда гидов, живущая в разных странах и состоящая из Вадима и Иры (Мадрид), Елены и Ольги (Нови-Сад) Вадим — историк по образованию, гид по призванию, всегда
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Д
Диана
16 ноя 2025
Экскурсия оказалась очень содержательной и в то же время удивительно живой. Через непростую тему Гражданской войны, Вадим помог нам лучше почувствовать Мадрид и понять, как события прошлого до сих пор
Н
Наталия
9 ноя 2025
Спасибо большое Вадиму за прекрасно подготовленную и с любовью проведенную экскурсию. Особенно нам с мужем хочется отметить профессионализм Вадима, исключительное знание выбранной темы, а также подача материала, с учетом нашего настроя и пожеланий. Четко, вовремя и непринужденно. Провели прекрасное время, узнали массу важного и интересного в компании великолепного профессионала.
Наталья
9 ноя 2025
Тот случай, когда гид прекрасно владеет материалом, умеет оперативно подстраиваться под запросы и настроение группы и легко и с тонким юмором рассказывает про серьезные вещи. Я узнала много новой информации
Елизавета
8 ноя 2025
Отличный тур, нестандартный! 3,5 часа пролетели как 5 минут. Большое спасибо Вадиму за эту прекрасную экскурсию, а Ирине спасибо за продолжение! Однозначно рекомендую команду профессиональных гидов Ирину и Вадима!
И
Илья
29 окт 2025
Когда берешь экскурсию по исторической теме, в которой ничего не понимаешь, хочется, чтобы она была именно такой!
Л
Людмила
25 окт 2025
Если у вас есть в Мадриде 2 дня, то я рекомендую, очень рекомендую данную экскурсию. В стандартных экскурсиях за несколько часов пробегаем историю страны в сотни лет, но есть история
Е
Елена
21 окт 2025
Интереснейшая авторская экскурсия Вадима фактически охватывает последнее столетие истории, культуры, архитектуры Испании, без которого знакомство с Мадридом было бы неполным. Отличное знание предмета, формат проведения, маршрут, позволяющий увидеть, в том числе и нетуристические места Мадрида, делают эту экскурсию, на мой взгляд, уникальной. Уверена, она никого не оставит равнодушным. Спасибо Вадиму, удачи в создании новых проектов такого уровня!
Анна
18 окт 2025
Экскурсия превзошла все ожидания! Такой интересной и живой подачи материала я не видела нигде! Вадим был с авторским буклетом по гражданской войне, благодаря чему мы с улиц современного Мадрида ныряли
А
Анастасия
13 окт 2025
Вадим - это восторг! С ним мы сделали, в прямом смысле, первые шаги по Мадриду и это было настолько впечатляюще, что задало тон всей поездке. Вадим глубоко знает тему, при всей её серьезности сумел заинтересовать подростков (15 и 16 лет), найти к ним подход, разбавляя рассказ уместными шутками. Интересно, увлекательно, с юмором. Экскурсия с приятным послевкусием.
н
наталья
11 окт 2025
Экскурсия «Гражданская война в Испании» с Вадимом произвела сильное впечатление! Вадим — очень грамотный и увлечённый рассказчик, отлично чувствует аудиторию и подаёт сложный материал понятно и живо. Исторические события оживают в его рассказах. Узнали много нового, посмотрели интересные места, о которых не узнаешь из путеводителей. Отличная экскурсия для тех, кто хочет глубже понять историю Испании. Нам очень понравилось.
М
Мария
4 окт 2025
Это было очень интересно!
Д
Дмитрий
3 окт 2025
Это было потрясающее путешествие по теме Гражданской войны, но главное – это экскурсия, которая про настоящее в том числе. Как вся диктатура влияет на текущее положение дел, детали, при чем тут СССР. Это было увлекательно, спасибо!
R
Roman
29 сен 2025
Нам всё очень понравилось, рекоменудем.
М
Марина
28 сен 2025
Спасибо большое за отличную экскурсию! Вадим представил нам историю Испании во время правления Франко. Очень интересно и познавательно! Большая и содержательная экскурсия, профессионально подготовленная! Сами много читали о данном периоде, но Вадим помог нам систематизировать Все по полочкам! Молодец! Очень рекомендую! Плюс еще посмотрели Гернику Пикассо.
Дмитрий
26 сен 2025
Замечательная экскурсия! Вадим профессионал с глубоким знанием материала. Тема испанской гражданской войны, Франко, интербригад очень не простая и очень интересная. Рекомендую. Три часа пролетели незаметно и не утомили. Особое спасибо за Гернику Пикассо!
