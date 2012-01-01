19 отзывов оставили туристы

Во время экскурсии 🧭 во дворец Эскориал наши гиды расскажут о том, что история 📖 архитектурного комплекса началась в XVI веке, с решения короля Филиппа II возвести монастырь, дворец, резиденцию служащий одновременно семейным Пантеоном династии Габсбургов.

Весь архитектурный комплекс говорит о том, что к новому проекту король подошел весьма серьезно: год поисков подходящего места, где не будет ни холодно, ни жарко, ни далеко от Мадрида, а потом 21 год непрерывного строительства, результатом которого стало воплощение величия Империи и испанского абсолютизма. Центральное расположение собора стало символом веры Филиппа II, а сам комплекс был для него «дворцом для Бога и кельей для короля».

На протяжении веков результат строительства восхищал людей своим масштабом и угнетал их своим величием: 15 галерей и 13 часовен, более трехсот келий, 86 лестниц, 9 башен и 9 органов, 2673 окна, 1200 дверей!

Сегодня в Эскориале открыт музей 🖼, в помещениях которого хранятся картины художников XV—XVII веков. Коллекция насчитывает более чем 1600 полотен.

Внимание!

Оплата экскурсии наличными производится за 24 часа до начала представителю организатора.