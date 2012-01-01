19 отзывов оставили туристы

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Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших

3.9
19 отзывов
Novovira
Novovira – Гид из Мадрида
Посещение самого большого королевского комплекса в Испании Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориал.

Вы отправитесь на автобусе 🚌 в пригород Мадрида, где 3 часа будете гулять 👣 по королевской резиденции.

Дорога до Эскориала займет 2 часа в две стороны.

После посещения монастыря и дворца Эль-Эскориал отправимся в Долину Павших, где посетим самую большую церковь ⛪ в скале.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €70 за человека

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Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
Во время экскурсии 🧭 во дворец Эскориал наши гиды расскажут о том, что история 📖 архитектурного комплекса началась в XVI веке, с решения короля Филиппа II возвести монастырь, дворец, резиденцию служащий одновременно семейным Пантеоном династии Габсбургов.
Весь архитектурный комплекс говорит о том, что к новому проекту король подошел весьма серьезно: год поисков подходящего места, где не будет ни холодно, ни жарко, ни далеко от Мадрида, а потом 21 год непрерывного строительства, результатом которого стало воплощение величия Империи и испанского абсолютизма. Центральное расположение собора стало символом веры Филиппа II, а сам комплекс был для него «дворцом для Бога и кельей для короля».
На протяжении веков результат строительства восхищал людей своим масштабом и угнетал их своим величием: 15 галерей и 13 часовен, более трехсот келий, 86 лестниц, 9 башен и 9 органов, 2673 окна, 1200 дверей!
Сегодня в Эскориале открыт музей 🖼, в помещениях которого хранятся картины художников XV—XVII веков. Коллекция насчитывает более чем 1600 полотен.
Внимание!
Оплата экскурсии наличными производится за 24 часа до начала представителю организатора.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входной билет в дворец-монастырь Эскориал
Начало
🚩 площадь Испании
Место завершения
🏁 около музея Прадо
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Novovira
Novovira
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19 отзывов оставили туристы

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