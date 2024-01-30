Погрузитесь в атмосферу Мадрида, узнайте о его истории и культуре в увлекательной экскурсии с личным гидом
Расположенный в оживленном районе Маласанья, Музей Истории Мадрида является ключом к пониманию богатой истории и культуры испанской столицы.
Под руководством опытного гида, посетители смогут увидеть и оценить бесценные экспонаты, которые рассказывают о жизни города на протяжении последних четырех столетий.
Во время двухчасовой прогулки вы узнаете о ключевых событиях, которые сформировали современный Мадрид, познакомитесь с бытом и традициями местных жителей, а также откроете для себя искусство и мануфактуры, которые сделали город известным на весь мир.
Завершите экскурсию посещением одного из старинных мадридских кафе, где сможете насладиться традиционными напитками и обсудить увиденное.
Экскурсия проводится каждый день, кроме понедельников и праздничных дней, а вход в музей абсолютно бесплатный
Под руководством опытного гида, посетители смогут увидеть и оценить бесценные экспонаты, которые рассказывают о жизни города на протяжении последних четырех столетий.
Во время двухчасовой прогулки вы узнаете о ключевых событиях, которые сформировали современный Мадрид, познакомитесь с бытом и традициями местных жителей, а также откроете для себя искусство и мануфактуры, которые сделали город известным на весь мир.
Завершите экскурсию посещением одного из старинных мадридских кафе, где сможете насладиться традиционными напитками и обсудить увиденное.
Экскурсия проводится каждый день, кроме понедельников и праздничных дней, а вход в музей абсолютно бесплатный
Ближайшие даты:
30
янв
янв
31
янв
янв
1
фев
фев
4
фев
фев
6
фев
фев
7
фев
фев
8
фев
фев
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Благодаря картинам, скульптурам и другим экспонатам музея, а также моему рассказу, вы не только разложите по полочкам историю Мадрида, но и сможете её визуализировать. Обсудим и наглядно рассмотрим:
- Основные моменты в истории города и Испании в целом: например, как Мадрид пережил эпоху Наполеоновских побед, как жилось городу при правлении его Хосе Бонапарта, за что его называли Пепе «Бутылка» и каким образом родилось понятие испанцев как нации.
- Чем жило мадридское общество: как оно развлекалось и флиртовало, какие профессии раньше были в ходу у испанцев, что ели и пили разные слои местного общества, как передвигались.
- Какие мануфактуры находились в Мадриде и какие изысканнейшие изделия изготавливались на них.
А завершим нашу встречу традиционно по-мадридски — в столетнем заведении неподалеку от музея, чтобы вы поделились впечатлениями и сполна прочувствовали настроение города под стаканчик вермута или виноградного сока.
Организационные детали
Музей закрыт по понедельникам, а также 1 и 6 января, 1 мая, 24, 25 и 31 декабря. Вход в музей бесплатный.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Фуэнкарраль
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Мадриде
Провела экскурсии для 606 туристов
Испания — моя страсть, а Мадрид — любовь с первого взгляда! Погружаю своих путешественников в местную жизнь через гастрономию, традиции и живое общение. Гарантирую, что вы почувствуете себя истинными мадридцами во время нашей встречи и после:)
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мадрида
Похожие туры из Мадрида
Индивидуальная
2 часа
О Мадриде с легкостью и юмором: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в увлекательный мир Мадрида с экскурсоводом, который знает город как свои пять пальцев
на центральной площади Соль (Puerta del Sol)
Сегодня
Завтра
5 фев
6 фев
от €65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Мадрид как он есть» - погрузитесь в атмосферу города
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Площадь Пуэрта-дель-Соль
1 фев
2 фев
5 фев
6 фев
€104 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия «Мадрид на ладони»: путешествие по столице Испании
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, исследуя его исторические районы и символы города вместе с опытным гидом
на площади Изабель II
Завтра
1 фев
2 фев
3 фев
€22 за человека