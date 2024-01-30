Расположенный в оживленном районе Маласанья, Музей Истории Мадрида является ключом к пониманию богатой истории и культуры испанской столицы. Под руководством опытного гида, посетители смогут увидеть и оценить бесценные экспонаты, которые рассказывают о жизни города на протяжении последних четырех столетий. Во время двухчасовой прогулки вы узнаете о ключевых событиях, которые сформировали современный Мадрид, познакомитесь с бытом и традициями местных жителей, а также откроете для себя искусство и мануфактуры, которые сделали город известным на весь мир. Завершите экскурсию посещением одного из старинных мадридских кафе, где сможете насладиться традиционными напитками и обсудить увиденное. Экскурсия проводится каждый день, кроме понедельников и праздничных дней, а вход в музей абсолютно бесплатный

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Описание

Что вас ожидает

Благодаря картинам, скульптурам и другим экспонатам музея, а также моему рассказу, вы не только разложите по полочкам историю Мадрида, но и сможете её визуализировать. Обсудим и наглядно рассмотрим:

Основные моменты в истории города и Испании в целом: например, как Мадрид пережил эпоху Наполеоновских побед, как жилось городу при правлении его Хосе Бонапарта, за что его называли Пепе «Бутылка» и каким образом родилось понятие испанцев как нации.

Чем жило мадридское общество: как оно развлекалось и флиртовало, какие профессии раньше были в ходу у испанцев, что ели и пили разные слои местного общества, как передвигались.

Какие мануфактуры находились в Мадриде и какие изысканнейшие изделия изготавливались на них.

А завершим нашу встречу традиционно по-мадридски — в столетнем заведении неподалеку от музея, чтобы вы поделились впечатлениями и сполна прочувствовали настроение города под стаканчик вермута или виноградного сока.

Организационные детали

Музей закрыт по понедельникам, а также 1 и 6 января, 1 мая, 24, 25 и 31 декабря. Вход в музей бесплатный.