Музей Истории Мадрида: экспресс-прогулка сквозь 5 веков
Индивидуальная экскурсия в Мадриде

Погрузитесь в атмосферу Мадрида, узнайте о его истории и культуре в увлекательной экскурсии с личным гидом

Расположенный в оживленном районе Маласанья, Музей Истории Мадрида является ключом к пониманию богатой истории и культуры испанской столицы.

Под руководством опытного гида, посетители смогут увидеть и оценить бесценные экспонаты, которые рассказывают о жизни города на протяжении последних четырех столетий.

Во время двухчасовой прогулки вы узнаете о ключевых событиях, которые сформировали современный Мадрид, познакомитесь с бытом и традициями местных жителей, а также откроете для себя искусство и мануфактуры, которые сделали город известным на весь мир.

Завершите экскурсию посещением одного из старинных мадридских кафе, где сможете насладиться традиционными напитками и обсудить увиденное.

Экскурсия проводится каждый день, кроме понедельников и праздничных дней, а вход в музей абсолютно бесплатный
Музей Истории Мадрида: экспресс-прогулка сквозь 5 веков
Музей Истории Мадрида: экспресс-прогулка сквозь 5 веков
Музей Истории Мадрида: экспресс-прогулка сквозь 5 веков
Ближайшие даты:
30
янв
31
янв
1
фев
4
фев
6
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7
фев
8
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Благодаря картинам, скульптурам и другим экспонатам музея, а также моему рассказу, вы не только разложите по полочкам историю Мадрида, но и сможете её визуализировать. Обсудим и наглядно рассмотрим:

  • Основные моменты в истории города и Испании в целом: например, как Мадрид пережил эпоху Наполеоновских побед, как жилось городу при правлении его Хосе Бонапарта, за что его называли Пепе «Бутылка» и каким образом родилось понятие испанцев как нации.
  • Чем жило мадридское общество: как оно развлекалось и флиртовало, какие профессии раньше были в ходу у испанцев, что ели и пили разные слои местного общества, как передвигались.
  • Какие мануфактуры находились в Мадриде и какие изысканнейшие изделия изготавливались на них.

А завершим нашу встречу традиционно по-мадридски — в столетнем заведении неподалеку от музея, чтобы вы поделились впечатлениями и сполна прочувствовали настроение города под стаканчик вермута или виноградного сока.

Организационные детали

Музей закрыт по понедельникам, а также 1 и 6 января, 1 мая, 24, 25 и 31 декабря. Вход в музей бесплатный.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Фуэнкарраль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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