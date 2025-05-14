Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На один день из Мадрида в Толедо. Отправляйтесь в этот город и почувствуйте его мистическую средневековую атмосферу.



Мы прогуляемся по еврейскому кварталу, увидим арабскую площадь Сокодовер и посетим католический Кафедральный собор. Вместе с дорогой путешествие продлится 5 часов. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Сказать, что Толедо особенный город, это значит не сказать ничего! Бывшая королевская резиденция прослыла городом богатым и влиятельным тогда, когда Мадрид и думать не смел о звании главного города королевства. «Богатство», применительно к Толедо, измеряется не столько конкретными суммами и физическими сокровищами, сколько историческим наследием, культурными традициями и архитектурным изяществом, которым обеспечили город арабская, иудейская и христианская культуры. Во время экскурсии стоит пройтись по древним мостам Алькантара и Св. Мартина, прогуляться по тонким переулкам-стрелам еврейского квартала, а потом выйти на оживлённые улочки старого Толедо, которые непременно выведут на площадь с необычным названием Сокодовер, что по-арабски означает «скотоводческий рынок». Не изменяя традициям, здесь до сих пор заключают сделки животноводы всей провинции. Экскурсия в Толедо предусматривает посещение Кафедрального Собора – жемчужину Испании и мировой готической архитектуры, где до сих пор хранятся полотна Эль Греко, Гойи и Рубенса. В случае выбора оплаты наличными, необходимо за 24 часа связаться с представителем организатора по тел. +34667293328

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мосты Алькантара и Св. Мартина

Еврейский квартал

Площадь Сокодовер

Кафедральный Собор Что включено Транспорт

Что не входит в цену Входные билеты Где начинаем и завершаем? Начало: Гид заберёт вас от вашего отеля Завершение: Гид оставит вас в вашем отеле или в любом другом удобном для вас месте в черте города Когда и сколько длится? Когда: ежедневно в 09:00 Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.