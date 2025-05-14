На один день из Мадрида в Толедо. Отправляйтесь в этот город и почувствуйте его мистическую средневековую атмосферу.
Мы прогуляемся по еврейскому кварталу, увидим арабскую площадь Сокодовер и посетим католический Кафедральный собор. Вместе с дорогой путешествие продлится 5 часов.
Описание экскурсииСказать, что Толедо особенный город, это значит не сказать ничего! Бывшая королевская резиденция прослыла городом богатым и влиятельным тогда, когда Мадрид и думать не смел о звании главного города королевства. «Богатство», применительно к Толедо, измеряется не столько конкретными суммами и физическими сокровищами, сколько историческим наследием, культурными традициями и архитектурным изяществом, которым обеспечили город арабская, иудейская и христианская культуры. Во время экскурсии стоит пройтись по древним мостам Алькантара и Св. Мартина, прогуляться по тонким переулкам-стрелам еврейского квартала, а потом выйти на оживлённые улочки старого Толедо, которые непременно выведут на площадь с необычным названием Сокодовер, что по-арабски означает «скотоводческий рынок». Не изменяя традициям, здесь до сих пор заключают сделки животноводы всей провинции. Экскурсия в Толедо предусматривает посещение Кафедрального Собора – жемчужину Испании и мировой готической архитектуры, где до сих пор хранятся полотна Эль Греко, Гойи и Рубенса. В случае выбора оплаты наличными, необходимо за 24 часа связаться с представителем организатора по тел. +34667293328
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мосты Алькантара и Св. Мартина
- Еврейский квартал
- Площадь Сокодовер
- Кафедральный Собор
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Гид оставит вас в вашем отеле или в любом другом удобном для вас месте в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем
14 мая 2025
Потрясающая поездка в Толедо с гидом Аликом стала одним из самых ярких впечатлений за всё наше пребывание в Испании! С самого начала всё было организовано идеально: Алик забрал нас на
