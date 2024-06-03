Необычные экскурсии по Мадриду

Найдено 22 экскурсии в категории «Необычные» в Мадриде на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
С гидом по музею Прадо
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
Популярное предложение
Эксклюзивная экскурсия по музею Прадо: шедевры мирового искусства
Погрузитесь в мир великих мастеров живописи в компании опытного гида. Живые картины, истории и тайны ждут вас
Начало: Возле музея Прадо
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
107 за всё до 4 чел.
Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
48 отзывов
Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
Смесь Бомбея и Монмартра, хипстерские места, мадридский стрит-арт и многое другое
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от 64 за всё до 5 чел.
Мадрид. Другая история
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
290 отзывов
Мадрид. Другая история: уникальный взгляд на знаменитые места
Погрузитесь в атмосферу средневекового Мадрида с экскурсией, раскрывающей неизведанные истории
Начало: площадь Соль
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 70 за всё до 10 чел.
Загадки шедевров Прадо
Индивидуальная
2.5 часа
111 отзывов
Загадки шедевров Прадо: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией «Загадки шедевров Прадо». Откройте для себя тайны великих мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства
Начало: У главного входа в музей Прадо
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Мадрид для одного
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
27 отзывов
Мадрид для одного: индивидуальная экскурсия
Приезжая в Мадрид, можно позволить себе быть эгоистом и выбрать маршрут по своему вкусу. Гид покажет вам город с самых интересных сторон
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
67 за человека
Сеговия, сестра-принцесса Мадрида
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Сеговия, сестра-принцесса Мадрида: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в средневековую Испанию, исследуя замок, вдохновивший Диснея, и древнеримский акведук. Попробуйте уникальные блюда Сеговии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 170 за всё до 10 чел.
Педро Альмодовар и его Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Педро Альмодовар и его Мадрид: эксклюзивный тур по городу
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, вдохновлявшего Альмодовара, и почувствуйте дух испанского кино
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от 65 за всё до 10 чел.
Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Гастрономическое путешествие: бары Мадрида и традиционные тапас
Погрузитесь в мир мадридских вкусов с экскурсией по лучшим барам. От тапас до вина - станьте знатоком испанских блюд
Начало: На площади Puerta del Sol
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 90 за всё до 10 чел.
Великолепный парк Ретиро - экскурсия на сегвеях
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Великолепный парк Ретиро и исторический Мадрид: экскурсия на сегвеях
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по парку Ретиро и историческим кварталам столицы Испании
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 134 за всё до 6 чел.
Мадрид 18+
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Мадрид 18+: пикантная экскурсия по секретам знати и богемы
Погрузитесь в мир тайн и развлечений старинного Мадрида с эксклюзивной экскурсией для взрослых
Начало: Площадь Соль
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 70 за всё до 10 чел.
По Мадриду весело и с песней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
По Мадриду весело и с песней: путешествие с местным гидом
Загляните в душу Мадрида в компании эксперта, который раскроет секреты и колорит столицы Испании
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
161 за человека
Святая инквизиция в Мадриде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Святая инквизиция в Мадриде: История и тайны
Погрузитесь в историю святой инквизиции в Мадриде. Узнайте, как жили и действовали инквизиторы, и какие места связаны с их деятельностью
10 июня в 13:00
14 июня в 09:00
85 за всё до 10 чел.
Искусство мадридских улиц
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Экскурсия по мадридскому стрит-арту: искусство улиц в деталях
Погрузитесь в мир мадридского стрит-арта, открывая новые творения на каждом шагу вместе с опытным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 80 за всё до 5 чел.
Средневековый Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Средневековый Мадрид: путешествие по скрытым сокровищам города
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайные уголки и исторические сокровища Мадрида в компании опытного гида
Начало: Возле собора Альмудена
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
80 за всё до 5 чел.
По темной стороне Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная экскурсия: По темной стороне Мадрида
Прогулка по непарадному Мадриду, наполненному историями о призраках, ведьмах и криминальных событиях. Узнайте секреты городской Оперы и Адской арки
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
13 июня в 10:00
17 июня в 15:00
120 за всё до 4 чел.
Шопинг в мадридском стиле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Шопинг в мадридском стиле: эксклюзивное путешествие по магазинам
Откройте для себя мир моды и стиля в Мадриде, где каждая покупка станет особенным событием
Сегодня в 19:00
10 июня в 10:00
120 за всё до 5 чел.
Семь секретов Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Экскурсия Семь секретов Мадрида - погрузитесь в уникальный мир города
Познайте Мадрид с новой стороны: семь уникальных мест, которые не найдешь в туристических гидах
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от 85 за всё до 6 чел.
Яркие и непредсказуемые Ла Латина и Лавапьес
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Яркие и непредсказуемые Ла Латина и Лавапьес
Испанская столица - это не только исторический центр. Погрузитесь в авангардную часть города, где жизнь кипит в каждом уголке
11 июня в 18:30
12 июня в 18:30
от 67 за всё до 10 чел.
Стрит-арт и граффити: вандализм или искусство?
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Стрит-арт Мадрида: граффити, история района Лавапьес
Познайте тайны мадридского Лавапьеса: стрит-арт, граффити и 500-летняя история района в одной экскурсии
Начало: В районе станции метро «Ла Латина»
10 июня в 16:30
12 июня в 16:30
85 за всё до 8 чел.
Музей Прадо, 3 часа
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
2 отзыва
Билет в Музей Прадо на 3-4 часа: шедевры мировой живописи в Мадриде
Погрузитесь в мир искусства с билетом в Музей Прадо. Откройте для себя шедевры Веласкеса, Гойи и Эль Греко
Начало: Музей Прадо
Расписание: Экскурсия с 9:00 -10:00.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Мадриду
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
13 отзывов
Ежедневная пешеходная экскурсия по Мадриду
Расписание: Ежедневно в 15:15
25 за человека
Винтажный Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Винтажный Мадрид
Посетить блошиный рынок «Эль Растро», секретную арт-галерею и популярный фудкорт
Начало: Возле метро Puerta de Toledo
Завтра в 14:00
16 июня в 10:00
от 150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oksana
    3 июня 2024
    Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
    Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и почему и как производиться.
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    Лариса внимательный и интересный человек, с ней было легко и приятно! Очень рекомендую, особенно тем кто уже был на разных исторических экскурсиях, это про другое и помогает дополнить картину, что бы иметь полное представление о Мадриде!

    Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и
  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Загадки шедевров Прадо
    Оксана великолепный знаток истории и искусства, настоящий профессионал! Всей семье понравилось, много интересных фактов и информация прекрасно структурирована. Благодаря Оксане мы чудесно провели день в Мадриде, очень тёплые воспоминания, огромное спасибо!
  • М
    Маша
    27 мая 2024
    Мадрид. Другая история
    Спасибо большое Нелли за познавательную и приятную экскурсию! Классная и живая подача материала, видно, что гид неравнодушна к городу и своей работе)
  • Е
    Ева
    27 мая 2024
    Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
    Спасибо большое за познавательную прогулку, очень понравилось 😊
  • С
    Слава
    25 мая 2024
    Мадрид. Другая история
    Нелли, замечательный рассказчик, знает много интересных фактов из истории Испании. Было интересно,быстро и позновательно. Огромное спасибо. Рекомендую всем, кто не любит скучные экскурсии.
  • Т
    Татьяна
    23 мая 2024
    Педро Альмодовар и его Мадрид
    Спасибо большое Андрею за экскурсию, очень интересно и мы многое узнали.
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    С гидом по музею Прадо
    Экскурсия с Мариной по музею Прадо прошла отлично. Мы смогли осмотреть много картин, Марина очень интересно и не перегружая информацией рассказала о них. Я осталась под большим впечатлением от музея и экскурсии! Рекомендую!
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Шопинг в мадридском стиле
    Шоппинг с Элеонорой - это восторг! От того как она его организовала, как она понимает запросы клиента и реагирует на
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    них. Все прошло на одном дыхании, очень продуктивно по покупкам, особенно учитывая, что изначально я не знала что хочу. Мы даже выполнили заказы моих близких, которые оказались не самыми простыми. Она максимально старалась найти то, что было необходимо или предложить альтернативу. При этом Элеонора очень приятный человек, что тоже немаловажно.

  • М
    Мария
    23 мая 2024
    С гидом по музею Прадо
    Очень понравилась экскурсия. Марина рассказывает увлекательно и с юмором 👌
  • T
    Tatjana
    23 мая 2024
    Средневековый Мадрид
    Большое спасибо Инне за замечательную экскурсию. Гибкая организация, профессиональный подход, эрудированно и информативно. Самое главное что Инна спонтанно сориентировалась в нашей ситуации и адекватно скомпоновала программу, чутко ориентируясь на настроение группы и ситуацию. До следующего раза! С уважением Татьяна

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Необычные»

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  1. С гидом по музею Прадо
  2. Непопсовый Мадрид, или Вдоль стены Филиппа IV
  3. Мадрид. Другая история
  4. Загадки шедевров Прадо
  5. Мадрид для одного
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Улица Гран Виа
  5. Собор Альмудена
  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Необычные" можно забронировать 22 экскурсии от 25 до 170. Туристы уже оставили гидам 674 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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