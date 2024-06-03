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🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 290 отзывов Мадрид. Другая история: уникальный взгляд на знаменитые места Погрузитесь в атмосферу средневекового Мадрида с экскурсией, раскрывающей неизведанные истории Начало: площадь Соль от € 70 за всё до 10 чел.

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Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Сеговия, сестра-принцесса Мадрида: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в средневековую Испанию, исследуя замок, вдохновивший Диснея, и древнеримский акведук. Попробуйте уникальные блюда Сеговии от € 170 за всё до 10 чел.

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🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Гастрономическое путешествие: бары Мадрида и традиционные тапас Погрузитесь в мир мадридских вкусов с экскурсией по лучшим барам. От тапас до вина - станьте знатоком испанских блюд Начало: На площади Puerta del Sol от € 90 за всё до 10 чел.

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🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Мадрид 18+: пикантная экскурсия по секретам знати и богемы Погрузитесь в мир тайн и развлечений старинного Мадрида с эксклюзивной экскурсией для взрослых Начало: Площадь Соль от € 70 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 24 отзыва По Мадриду весело и с песней: путешествие с местным гидом Загляните в душу Мадрида в компании эксперта, который раскроет секреты и колорит столицы Испании € 161 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Святая инквизиция в Мадриде: История и тайны Погрузитесь в историю святой инквизиции в Мадриде. Узнайте, как жили и действовали инквизиторы, и какие места связаны с их деятельностью € 85 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Экскурсия по мадридскому стрит-арту: искусство улиц в деталях Погрузитесь в мир мадридского стрит-арта, открывая новые творения на каждом шагу вместе с опытным гидом от € 80 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Средневековый Мадрид: путешествие по скрытым сокровищам города Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайные уголки и исторические сокровища Мадрида в компании опытного гида Начало: Возле собора Альмудена € 80 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 16 отзывов Индивидуальная экскурсия: По темной стороне Мадрида Прогулка по непарадному Мадриду, наполненному историями о призраках, ведьмах и криминальных событиях. Узнайте секреты городской Оперы и Адской арки Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Шопинг в мадридском стиле: эксклюзивное путешествие по магазинам Откройте для себя мир моды и стиля в Мадриде, где каждая покупка станет особенным событием € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 34 отзыва Экскурсия Семь секретов Мадрида - погрузитесь в уникальный мир города Познайте Мадрид с новой стороны: семь уникальных мест, которые не найдешь в туристических гидах Начало: По договоренности от € 85 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 17 отзывов Яркие и непредсказуемые Ла Латина и Лавапьес Испанская столица - это не только исторический центр. Погрузитесь в авангардную часть города, где жизнь кипит в каждом уголке от € 67 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Стрит-арт Мадрида: граффити, история района Лавапьес Познайте тайны мадридского Лавапьеса: стрит-арт, граффити и 500-летняя история района в одной экскурсии Начало: В районе станции метро «Ла Латина» € 85 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 2 отзыва Билет в Музей Прадо на 3-4 часа: шедевры мировой живописи в Мадриде Погрузитесь в мир искусства с билетом в Музей Прадо. Откройте для себя шедевры Веласкеса, Гойи и Эль Греко Начало: Музей Прадо Расписание: Экскурсия с 9:00 -10:00. € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 13 отзывов Ежедневная пешеходная экскурсия по Мадриду Расписание: Ежедневно в 15:15 € 25 за человека