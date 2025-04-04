Отличная экскурсия! Хороший гид, было интересно его слушать. Нам очень понравилось, несмотря на плохую погоду) даже она не испортила впечатление о поездке! Спасибо!

S Svetlana

Очень интересно хотя немного мало по времени. Из-за того, что были привязаны к началу шоу фламенко последние пол часа экскурсии практически бежали. Шоу фламенко очень понравилось, места были прямо напротив сцены и немного выше, поэтому видно всё было великолепно.