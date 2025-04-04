Индивидуальная
Вечерний Мадрид и погружение в мир фламенко: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу вечернего Мадрида, пройдитесь по историческим местам и завершите вечер на ярком шоу фламенко
Начало: Площадь Испании
Расписание: Вторник в 19:00, четверг, суббота в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€95 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
Путешествие в Эскориал и Долину Павших откроет тайны королевской Испании. Исследуйте резиденцию Филиппа II и величественную церковь в скале
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия из Мадрида в Толедо
Начало: Гид заберёт вас от вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€240 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья4 апреля 2025Отличная экскурсия! Хороший гид, было интересно его слушать. Нам очень понравилось, несмотря на плохую погоду) даже она не испортила впечатление о поездке! Спасибо!
- SSvetlana14 января 2024Очень интересно хотя немного мало по времени. Из-за того, что были привязаны к началу шоу фламенко последние пол часа экскурсии практически бежали. Шоу фламенко очень понравилось, места были прямо напротив сцены и немного выше, поэтому видно всё было великолепно.
- IIrina2 апреля 2023Информативные, интересные экскурсии. Лучше не бывает!
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Здание Испанского конгресса депутатов»
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