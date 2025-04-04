Здание Испанского конгресса депутатов – экскурсии в Мадриде

Найдено 3 экскурсии в категории «Здание Испанского конгресса депутатов» в Мадриде на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Экскурсия по вечернему Мадриду и погружение в ритмы фламенко
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Вечерний Мадрид и погружение в мир фламенко: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу вечернего Мадрида, пройдитесь по историческим местам и завершите вечер на ярком шоу фламенко
Начало: Площадь Испании
Расписание: Вторник в 19:00, четверг, суббота в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€95 за человека
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
На автобусе
5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
Путешествие в Эскориал и Долину Павших откроет тайны королевской Испании. Исследуйте резиденцию Филиппа II и величественную церковь в скале
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за экскурсию
Экскурсия из Мадрида в Толедо
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия из Мадрида в Толедо
Начало: Гид заберёт вас от вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€240 за экскурсию

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Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Здание Испанского конгресса депутатов»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по вечернему Мадриду и погружение в ритмы фламенко
  2. Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
  3. Экскурсия из Мадрида в Толедо
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Улица Гран Виа
  3. Музей Прадо
  4. Собор Альмудена
  5. Парк ретиро
  6. Королевский дворец
  7. Сады Сабатини
  8. Стадион Реал Мадрид
  9. Ворота Алкала
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в апреле 2025
Сейчас в Мадриде в категории "Здание Испанского конгресса депутатов" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 240. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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