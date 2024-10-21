Центр искусств Матадеро – экскурсии в Мадриде

Найдено 5 экскурсий в категории «Центр искусств Матадеро» в Мадриде на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Экскурсия по вечернему Мадриду и погружение в ритмы фламенко
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Вечерний Мадрид и погружение в мир фламенко: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу вечернего Мадрида, пройдитесь по историческим местам и завершите вечер на ярком шоу фламенко
Начало: Площадь Испании
Расписание: Вторник в 19:00, четверг, суббота в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€95 за человека
Из Мадрида в Сеговию на один день
На автобусе
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Мадрида в Сеговию на один день: Алькасар, акведук и монастыри
Посетите Сеговию с её уникальными памятниками и узнайте, как римский акведук снабжал город водой
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
На автобусе
5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
Путешествие в Эскориал и Долину Павших откроет тайны королевской Испании. Исследуйте резиденцию Филиппа II и величественную церковь в скале
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за экскурсию
Экскурсия по прекрасному пригороду Мадрида - Алкала де Энарес
На автобусе
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по Алкала де Энарес
Погрузитесь в историю Алкала де Энарес, где каждый уголок рассказывает уникальные истории о Сервантесе, Колумбе и великих умах Испании
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за экскурсию
Экскурсия из Мадрида в Толедо
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия из Мадрида в Толедо
Начало: Гид заберёт вас от вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€240 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дина
    21 октября 2024
    Из Мадрида в Сеговию на один день
    Потрясающий просто гид (Алек), увлеченный своим делом, историей! Получили колоссальное удовольствие, много интересной информации. Очень структурированная, грамотная подача. Следующие экскурсии из Мадрида только с этим гидом. Сеговия one love! Спасибо
  • V
    Vadim
    12 сентября 2024
    Из Мадрида в Сеговию на один день
    Это была одна из самых лучших экскурсий. Огромное спасибо гиду Алику.

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Центр искусств Матадеро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Экскурсия по вечернему Мадриду и погружение в ритмы фламенко
  2. Из Мадрида в Сеговию на один день
  3. Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
  4. Экскурсия по прекрасному пригороду Мадрида - Алкала де Энарес
  5. Экскурсия из Мадрида в Толедо
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Улица Гран Виа
  3. Музей Прадо
  4. Собор Альмудена
  5. Парк ретиро
  6. Королевский дворец
  7. Сады Сабатини
  8. Стадион Реал Мадрид
  9. Ворота Алкала
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в апреле 2025
Сейчас в Мадриде в категории "Центр искусств Матадеро" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 95 до 250. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Центр искусств Матадеро», 38 ⭐ отзывов, цены от €95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь