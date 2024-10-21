Индивидуальная
Вечерний Мадрид и погружение в мир фламенко: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу вечернего Мадрида, пройдитесь по историческим местам и завершите вечер на ярком шоу фламенко
Начало: Площадь Испании
Расписание: Вторник в 19:00, четверг, суббота в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€95 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Мадрида в Сеговию на один день: Алькасар, акведук и монастыри
Посетите Сеговию с её уникальными памятниками и узнайте, как римский акведук снабжал город водой
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Дворец-монастырь Эскориал и Долина Павших
Путешествие в Эскориал и Долину Павших откроет тайны королевской Испании. Исследуйте резиденцию Филиппа II и величественную церковь в скале
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по Алкала де Энарес
Погрузитесь в историю Алкала де Энарес, где каждый уголок рассказывает уникальные истории о Сервантесе, Колумбе и великих умах Испании
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия из Мадрида в Толедо
Начало: Гид заберёт вас от вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€240 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина21 октября 2024Потрясающий просто гид (Алек), увлеченный своим делом, историей! Получили колоссальное удовольствие, много интересной информации. Очень структурированная, грамотная подача. Следующие экскурсии из Мадрида только с этим гидом. Сеговия one love! Спасибо
- VVadim12 сентября 2024Это была одна из самых лучших экскурсий. Огромное спасибо гиду Алику.
Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Центр искусств Матадеро»
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