Из Мадрида - на водохранилище Пантано де Сан Хуан

Провести день на песчаном пляже в окружение сосновых рощ, скал и лесов

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Ответы на вопросы
Пантано де Сан Хуан — одно из самых живописных мест в окрестностях Мадрида. Береговая линия водохранилища протягивается на 14 км. На одних участках есть вся инфраструктура, шезлонги и кафе. На других — пустынные пляжи и возможность побыть наедине с природе. Вы сами выберете, где провести время. Я сориентирую вас на местности и в назначенное время отвезу обратно в Мадрид.
Из Мадрида - на водохранилище Пантано де Сан Хуан
Из Мадрида - на водохранилище Пантано де Сан Хуан
Из Мадрида - на водохранилище Пантано де Сан Хуан
Из Мадрида - на водохранилище Пантано де Сан Хуан
Из Мадрида - на водохранилище Пантано де Сан Хуан
Из Мадрида - на водохранилище Пантано де Сан Хуан
Из Мадрида - на водохранилище Пантано де Сан Хуан
Из Мадрида - на водохранилище Пантано де Сан Хуан
Из Мадрида - на водохранилище Пантано де Сан Хуан
Из Мадрида - на водохранилище Пантано де Сан Хуан
Из Мадрида - на водохранилище Пантано де Сан Хуан
Из Мадрида - на водохранилище Пантано де Сан Хуан
Ближайшие даты:
30
сен
1
окт
7
окт
8
окт
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Релакс на пляже

Водохранилище Пантано де Сан Хуан находится в 70 км от Мадрида. На авто мы доберёмся до него примерно за час. На месте я покажу, где что находится, и оставлю вас отдыхать на пять часов. По желанию, могу на время дать надувной каяк. Если вы любите велосипеды, я также могу взять их с собой — вокруг водохранилища есть много лесных тропинок, по которым приятно покататься.

Организационные детали

  • Мы поедем на автомобиле Ford Fiesta. Транспорт включён в стоимость.
  • Это поездка на пляж, не предполагающая экскурсионного сопровождения
  • Если нужно взять велосипеды и каяк, напишите мне об этом заранее. Это бонус к поездке, доплата не требуется.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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