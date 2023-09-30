Провести день на песчаном пляже в окружение сосновых рощ, скал и лесов
Пантано де Сан Хуан — одно из самых живописных мест в окрестностях Мадрида. Береговая линия водохранилища протягивается на 14 км. На одних участках есть вся инфраструктура, шезлонги и кафе. На других — пустынные пляжи и возможность побыть наедине с природе. Вы сами выберете, где провести время. Я сориентирую вас на местности и в назначенное время отвезу обратно в Мадрид.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Релакс на пляже
Водохранилище Пантано де Сан Хуан находится в 70 км от Мадрида. На авто мы доберёмся до него примерно за час. На месте я покажу, где что находится, и оставлю вас отдыхать на пять часов. По желанию, могу на время дать надувной каяк. Если вы любите велосипеды, я также могу взять их с собой — вокруг водохранилища есть много лесных тропинок, по которым приятно покататься.
Организационные детали
- Мы поедем на автомобиле Ford Fiesta. Транспорт включён в стоимость.
- Это поездка на пляж, не предполагающая экскурсионного сопровождения
- Если нужно взять велосипеды и каяк, напишите мне об этом заранее. Это бонус к поездке, доплата не требуется.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Osvaniur — ваш гид в Мадриде
Здравствуйте! Я профессиональный переводчик и фанат путешествий. Закончил филологический факультет Гаванского университета. Говорю на русском, испанском и английском языках. Более 10 лет работал гидом на Кубе, затем переехал в Мадрид. Я верю, что одна из главных целей в жизни — получение удовольствия от познания мира. С радостью вам в этом помогу.
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