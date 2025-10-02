Мои заказы

Активности – экскурсии в Мадриде

Найдено 6 экскурсий в категории «Активности» в Мадриде на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Шопинг в мадридском стиле
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шопинг в мадридском стиле
Узнать всё о модных местах города и найти вещи по вкусу
Сегодня в 11:00
11 дек в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Семь секретов Мадрида
Пешая
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия Семь секретов Мадрида - погрузитесь в уникальный мир города
Познайте Мадрид с новой стороны: семь уникальных мест, которые не найдешь в туристических гидах
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €130 за всё до 6 чел.
Первое знакомство с Мадридом
Пешая
3 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 2 чел.
Мадрид как он есть
Пешая
3 часа
309 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мадрид глазами местных
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
Завтра в 11:30
11 дек в 10:30
€160 за всё до 4 чел.
Нескучный Мадрид с детьми
Пешая
2.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нескучный Мадрид с детьми
Это действительно было живо, весело и познавательно!
Начало: На площади Пуэрта-дель-Соль
Завтра в 11:00
11 дек в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Свидание с Мадридом каждый день
Пешая
2 часа
293 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по Мадриду: от площадей до королевских дворцов
Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе
Начало: На площади Сибелес
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Larisa
    2 октября 2025
    Шопинг в мадридском стиле
    Добрый день. Прекрасный гид. Провели время очень плодотворно. Благодарна Элеоноре за конструктивно спланированный маршрут, обязательно буду рекомендовать гида своим друзьям.
  • О
    Ольга
    27 февраля 2025
    Шопинг в мадридском стиле
    Хочу поблагодарить Элеонору за замечательное время, которое мы провели вместе в Мадриде! Все было великолепно- маршрут по моему желанию, рассказ
    читать дальше

    о истории города, и конечно же покупки! Элеонора очень приятный и открытый человек, благодаря ей у меня есть план снова посетить Мадрид!

  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Шопинг в мадридском стиле
    Шоппинг с Элеонорой - это восторг! От того как она его организовала, как она понимает запросы клиента и реагирует на
    читать дальше

    них. Все прошло на одном дыхании, очень продуктивно по покупкам, особенно учитывая, что изначально я не знала что хочу. Мы даже выполнили заказы моих близких, которые оказались не самыми простыми. Она максимально старалась найти то, что было необходимо или предложить альтернативу. При этом Элеонора очень приятный человек, что тоже немаловажно.

  • А
    Анна
    19 ноября 2023
    Шопинг в мадридском стиле
    Хотим выразить благодарность Элеоноре за шопинг-тур. Помимо основной цели экскурсии, благодаря которой узнали много неизвестных для себя брендов, но при
    читать дальше

    этом невероятно стильных и качественных, Элеонора отлично знает историю города, удалось узнать много нового и интересного про исторические особенности Мадрида в том числе.
    Спасибо большое!

  • Е
    Елена
    23 июля 2023
    Шопинг в мадридском стиле
    В начале шоппинга я объяснила Элеоноре, какие бренды меня интересуют. Она быстро составила маршрут. Конечно, без Элеоноры я успела бы
    читать дальше

    посетить, максимум треть от желаемого. Пока мы передвигались по маршруту, Элеонора рассказала мне много интересного об истории Мадрида и его жителях. Спасибо, Элеонора, за увлекательный шоппинг!

  • В
    Виктор
    10 января 2023
    Шопинг в мадридском стиле
    Экскурсия замечательная
  • O
    Oksana
    26 января 2022
    Шопинг в мадридском стиле
    Экскурсия прошла замечательно: легко и непринуждённо. Заказывала 2 раза))) спасибо, Элеонора!
  • А
    Анастасия
    21 января 2016
    Шопинг в мадридском стиле
    Элеонора, спасибо большое за те несколько часов, которые мы провели вместе с Вами! Очень интересная экскурсия по Прадо, нашей 14-летней
    читать дальше

    дочке тоже очень понравилось. Вы сумели найти баланс между подачей фактов и занимательных историй о художниках и их временах.
    Обязательно обратимся к Вам вновь,когда будем в Мадриде.
    Анастасия, Николай, Алиса.

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мадриде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Шопинг в мадридском стиле
  2. Семь секретов Мадрида
  3. Первое знакомство с Мадридом
  4. Мадрид как он есть
  5. Нескучный Мадрид с детьми
Какие места ещё посмотреть в Мадриде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Королевский дворец
  3. Музей Прадо
  4. Улица Гран Виа
  5. Собор Альмудена
  6. Парк ретиро
  7. Сады Сабатини
  8. Стадион Реал Мадрид
  9. Ворота Алкала
  10. Стадион Сантьяго Бернабеу
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в декабре 2025
Сейчас в Мадриде в категории "Активности" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 170. Туристы уже оставили гидам 775 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Активности», 775 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль