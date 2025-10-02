читать дальше

них. Все прошло на одном дыхании, очень продуктивно по покупкам, особенно учитывая, что изначально я не знала что хочу. Мы даже выполнили заказы моих близких, которые оказались не самыми простыми. Она максимально старалась найти то, что было необходимо или предложить альтернативу. При этом Элеонора очень приятный человек, что тоже немаловажно.