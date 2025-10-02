Индивидуальная
до 5 чел.
Шопинг в мадридском стиле
Узнать всё о модных местах города и найти вещи по вкусу
Сегодня в 11:00
11 дек в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия Семь секретов Мадрида - погрузитесь в уникальный мир города
Познайте Мадрид с новой стороны: семь уникальных мест, которые не найдешь в туристических гидах
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мадрид глазами местных
Откройте настоящий Мадрид! Исследуйте его улицы, легенды и вкусные традиции вместе с местным гидом
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
Завтра в 11:30
11 дек в 10:30
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нескучный Мадрид с детьми
Это действительно было живо, весело и познавательно!
Начало: На площади Пуэрта-дель-Соль
Завтра в 11:00
11 дек в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по Мадриду: от площадей до королевских дворцов
Вас ждет погружение в дух Мадрида: от пышных дворцов до знаменитых музеев и исторических кафе
Начало: На площади Сибелес
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- LLarisa2 октября 2025Добрый день. Прекрасный гид. Провели время очень плодотворно. Благодарна Элеоноре за конструктивно спланированный маршрут, обязательно буду рекомендовать гида своим друзьям.
- ООльга27 февраля 2025Хочу поблагодарить Элеонору за замечательное время, которое мы провели вместе в Мадриде! Все было великолепно- маршрут по моему желанию, рассказ
- ААнна23 мая 2024Шоппинг с Элеонорой - это восторг! От того как она его организовала, как она понимает запросы клиента и реагирует на
- ААнна19 ноября 2023Хотим выразить благодарность Элеоноре за шопинг-тур. Помимо основной цели экскурсии, благодаря которой узнали много неизвестных для себя брендов, но при
- ЕЕлена23 июля 2023В начале шоппинга я объяснила Элеоноре, какие бренды меня интересуют. Она быстро составила маршрут. Конечно, без Элеоноры я успела бы
- ВВиктор10 января 2023Экскурсия замечательная
- OOksana26 января 2022Экскурсия прошла замечательно: легко и непринуждённо. Заказывала 2 раза))) спасибо, Элеонора!
- ААнастасия21 января 2016Элеонора, спасибо большое за те несколько часов, которые мы провели вместе с Вами! Очень интересная экскурсия по Прадо, нашей 14-летней
