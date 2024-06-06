🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 22 отзыва Мадрид: путешествие от прошлого к настоящему, эксклюзивный тур Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, открывая город с разных сторон вместе с личным гидом «Вы оцените живописную площадь Испании и древнеегипетский храм Дебод» € 168 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 111 отзывов Загадки шедевров Прадо: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мир искусства с экскурсией «Загадки шедевров Прадо». Откройте для себя тайны великих мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства Начало: У главного входа в музей Прадо «Вы увидите уникальный шедевр Босха — «Сад земных наслаждений» и разгадаете зашифрованные там символы, найдете оригинальную подпись автора, его автопортрет и даже знаменитый символ столицы — медведя с земляничным деревом» € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 30 отзывов Нескучный Мадрид с детьми: загадки, легенды и сладости Проведите 2,5 часа в Мадриде, разгадывая загадки и слушая легенды, которые увлекут и детей, и взрослых. В конце - вкуснейшие чуррос с горячим шоколадом Начало: На площади Пуэрта-дель-Соль € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Главные люди Мадрида: создатели имперской столицы Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, открывая истории создателей великой столицы от € 100 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 74 отзыва Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города Начало: По договоренности с туристами от € 100 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Прогулка по эпохам Мадрида: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Эта экскурсия для тех, кто впервые в Мадриде: узнайте историю города, посетите главные достопримечательности и попробуйте местные деликатесы Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль «Площадь Пласа-де-Ориенте: вы узнаете о выдающихся испанских королях и прогуляетесь по живописным Садам Сабатини по соседству с Королевским дворцом — наследием Бурбонов» € 65 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 39 отзывов Индивидуальная экскурсия по величественному Мадриду Погрузитесь в мир истории и культуры Мадрида вместе с личным гидом, который раскроет секреты города € 330 за всё до 6 чел.

🛴 На самокатах Индивидуальная 1 час 33 отзыва Обзорная экскурсия на сегвеях: история и культура Мадрида Погрузитесь в атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по его знаменитым историческим местам и кварталам. Уникальный и безопасный опыт «Конечным пунктом этого маршрута могут стать подвесные сады, созданные по проекту известного французского биолога Патрика Бланка (Patrick Blank), или площадь “Ворота Солнца” (Puerta del Sol)» от € 95 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Сеговия, сестра-принцесса Мадрида: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в средневековую Испанию, исследуя замок, вдохновивший Диснея, и древнеримский акведук. Попробуйте уникальные блюда Сеговии «В 100 км от Мадрида находится один из самых древних и живописных городков страны» от € 170 за всё до 10 чел.

🛴 На самокатах Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Великолепный парк Ретиро и исторический Мадрид: экскурсия на сегвеях Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по парку Ретиро и историческим кварталам столицы Испании «Среди его вековых деревьев вы обнаружите живописные сады, спрятанные от туристов, и единственный сохранившийся в Европе Стеклянный дворец ХIX века» от € 134 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Экскурсия по мадридскому стрит-арту: искусство улиц в деталях Погрузитесь в мир мадридского стрит-арта, открывая новые творения на каждом шагу вместе с опытным гидом от € 80 за всё до 5 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Велопрогулка по Мадриду: история и культура в одном маршруте Погрузитесь в атмосферу Мадрида, наслаждаясь велопрогулкой по его знаковым местам. Идеальный способ увидеть город под новым углом Начало: Calle Mayor «Количество предполагаемых мест для посещения может измениться по не зависящим от нас причинам: массовые городские события, природные катаклизмы, физические возможности путешественников» от € 110 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства от € 250 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Пешеходная экскурсия по Мадриду: от Пуэрта-дель-Соль до Королевского Дворца Погрузитесь в атмосферу Мадрида, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища в компании опытного гида Начало: По договоренности «Пласа-Майор, Кафедральный собор Богоматери Альмуденской, Королевский Дворец, Королевский Оперный Театр, Сады Сабатини, ул» Расписание: По договоренности € 200 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа От Прадо до Ретиро: пешеходное путешествие по историческому Мадриду Пройдите путь от знаменитого музея Прадо до живописного парка Ретиро, исследуя культурное наследие Мадрида Начало: На площади Сибелис «Прогуляетесь в тенистых садах и вдоль набережной живописного пруда» от € 59 за всё до 10 чел.