Познавательные экскурсии на природе в Мадриде

Найдено 16 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Мадриде на русском языке, цены от €59. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мадрид: прошлое и настоящее
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Мадрид: путешествие от прошлого к настоящему, эксклюзивный тур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, открывая город с разных сторон вместе с личным гидом
«Вы оцените живописную площадь Испании и древнеегипетский храм Дебод»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
168 за всё до 4 чел.
Загадки шедевров Прадо
Индивидуальная
2.5 часа
111 отзывов
Загадки шедевров Прадо: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией «Загадки шедевров Прадо». Откройте для себя тайны великих мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства
Начало: У главного входа в музей Прадо
«Вы увидите уникальный шедевр Босха — «Сад земных наслаждений» и разгадаете зашифрованные там символы, найдете оригинальную подпись автора, его автопортрет и даже знаменитый символ столицы — медведя с земляничным деревом»
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Нескучный Мадрид с детьми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Нескучный Мадрид с детьми: загадки, легенды и сладости
Проведите 2,5 часа в Мадриде, разгадывая загадки и слушая легенды, которые увлекут и детей, и взрослых. В конце - вкуснейшие чуррос с горячим шоколадом
Начало: На площади Пуэрта-дель-Соль
12 июня в 15:00
13 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Главные люди Мадрида: создатели имперской столицы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Мадриду, открывая истории создателей великой столицы
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
от 100 за всё до 6 чел.
Первое знакомство с Мадридом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
74 отзыва
Первое знакомство с Мадридом: увлекательное путешествие по городу
Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Начало: По договоренности с туристами
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от 100 за всё до 3 чел.
Прогулка по эпохам Мадрида
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулка по эпохам Мадрида: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Мадриде: узнайте историю города, посетите главные достопримечательности и попробуйте местные деликатесы
Начало: Площадь Пуэрта-дель-Соль
«Площадь Пласа-де-Ориенте: вы узнаете о выдающихся испанских королях и прогуляетесь по живописным Садам Сабатини по соседству с Королевским дворцом — наследием Бурбонов»
30 июня в 14:00
1 июля в 10:00
65 за всё до 4 чел.
Величественный Мадрид
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная экскурсия по величественному Мадриду
Погрузитесь в мир истории и культуры Мадрида вместе с личным гидом, который раскроет секреты города
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
330 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия на сегвеях по Мадриду
🛴 На самокатах
Индивидуальная
1 час
33 отзыва
Обзорная экскурсия на сегвеях: история и культура Мадрида
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по его знаменитым историческим местам и кварталам. Уникальный и безопасный опыт
«Конечным пунктом этого маршрута могут стать подвесные сады, созданные по проекту известного французского биолога Патрика Бланка (Patrick Blank), или площадь “Ворота Солнца” (Puerta del Sol)»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 95 за всё до 8 чел.
Сеговия, сестра-принцесса Мадрида
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Сеговия, сестра-принцесса Мадрида: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в средневековую Испанию, исследуя замок, вдохновивший Диснея, и древнеримский акведук. Попробуйте уникальные блюда Сеговии
«В 100 км от Мадрида находится один из самых древних и живописных городков страны»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 170 за всё до 10 чел.
Великолепный парк Ретиро - экскурсия на сегвеях
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Великолепный парк Ретиро и исторический Мадрид: экскурсия на сегвеях
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мадрида, прокатившись на сегвеях по парку Ретиро и историческим кварталам столицы Испании
«Среди его вековых деревьев вы обнаружите живописные сады, спрятанные от туристов, и единственный сохранившийся в Европе Стеклянный дворец ХIX века»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 134 за всё до 6 чел.
Искусство мадридских улиц
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Экскурсия по мадридскому стрит-арту: искусство улиц в деталях
Погрузитесь в мир мадридского стрит-арта, открывая новые творения на каждом шагу вместе с опытным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 80 за всё до 5 чел.
Велопрогулка по Мадриду: влюбиться в город за три часа
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Велопрогулка по Мадриду: история и культура в одном маршруте
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, наслаждаясь велопрогулкой по его знаковым местам. Идеальный способ увидеть город под новым углом
Начало: Calle Mayor
«Количество предполагаемых мест для посещения может измениться по не зависящим от нас причинам: массовые городские события, природные катаклизмы, физические возможности путешественников»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 110 за всё до 10 чел.
Аристократичный Мадрид
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Аристократичный Мадрид: экскурсия по дворцам и музеям
Индивидуальная экскурсия по Мадриду: дворцы, музеи, парки и тайны королевской жизни. Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 250 за всё до 8 чел.
Пешеходная экскурсия по Мадриду на 2 часа, 3 часа, 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Пешеходная экскурсия по Мадриду: от Пуэрта-дель-Соль до Королевского Дворца
Погрузитесь в атмосферу Мадрида, исследуя его исторические уголки и культурные сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
«Пласа-Майор, Кафедральный собор Богоматери Альмуденской, Королевский Дворец, Королевский Оперный Театр, Сады Сабатини, ул»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 7 чел.
От Прадо до Ретиро - пешком через века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
От Прадо до Ретиро: пешеходное путешествие по историческому Мадриду
Пройдите путь от знаменитого музея Прадо до живописного парка Ретиро, исследуя культурное наследие Мадрида
Начало: На площади Сибелис
«Прогуляетесь в тенистых садах и вдоль набережной живописного пруда»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 59 за всё до 10 чел.
Изысканный Мадрид: прогулка по аристократической Саламанке
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Изысканный Мадрид: аристократическая прогулка по Саламанке
Погрузитесь в мир роскоши и истории Мадрида, прогуливаясь по аристократической Саламанке с её дворцами, особняками и знаменитой «Золотой милей»
Начало: Около дворца Сибелес
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от 150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Мадрид: прошлое и настоящее
    Спасибо Эдуарду за хорошую экскурсию!
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Мадрид: прошлое и настоящее
    Мы очень приятно впечатлены знаниями Эдуарда, а также всем ходом нашей экскурсии. Маршрут был выбран оптимальный, равно как и темп
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    прогулки. Надеемся, что это не последняя наша встреча и удастся попутешествовать с Эдуардом также в другие города. Желаем нашему гиду успехов и адекватных клиентов.

  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Загадки шедевров Прадо
    Оксана великолепный знаток истории и искусства, настоящий профессионал! Всей семье понравилось, много интересных фактов и информация прекрасно структурирована. Благодаря Оксане мы чудесно провели день в Мадриде, очень тёплые воспоминания, огромное спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Аристократичный Мадрид
    Большое спасибо за экскурсию!
  • Д
    Даниил
    18 мая 2024
    Первое знакомство с Мадридом
    Незабываемая прогулка по Мадриду с погружением в историю города
  • Д
    Даниил
    18 мая 2024
    Искусство мадридских улиц
    Потрясающий тур для любителей стрит-арта!
  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    Мадрид: прошлое и настоящее
    Эдуард, здравствуйте! большое Вам спасибо за проведенную экскурсию, мы в восторге от Вашей замечательной подачи истории, от прекрасно построенного маршрута. Мы
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    чудесно провели время с Вами, оно пробежало незаметно. обязательно вернемся, чтобы Вы показали нам те достопримечательности и окрестности Мадрида, к-рые мы, из-за нехватки времени, не успели посмотреть. до новой встречи!

  • А
    Анастасия
    15 мая 2024
    Нескучный Мадрид с детьми
    Ольга-очень приятная в общении,очень очень!!! Рекомендую как экскурсовода,так и саму экскурсию. Сыну 11 лет. Был заинтересован 2 часа. Задавал вопросы!))Что говорит об увлекательности. Я тоже впечатлена красотой Мадрида и историей.
  • И
    Иосиф
    10 мая 2024
    Загадки шедевров Прадо
    Классно!
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Первое знакомство с Мадридом
    Лариса прекрасный рассказчик и очень внимательна к туристам. Три часа прошли на одном дыхании!

Ответы на вопросы от путешественников по Мадриду в категории «Природа и пейзажи»

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  4. Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть
  5. Первое знакомство с Мадридом
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Музей Прадо
  3. Парк ретиро
  4. Улица Гран Виа
  5. Собор Альмудена
  6. Сады Сабатини
  7. Королевский дворец
  8. Стадион Реал Мадрид
Сколько стоит экскурсия по Мадриду в июне 2024
Сейчас в Мадриде в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 59 до 330. Туристы уже оставили гидам 376 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Мадриде (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 16 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 376 ⭐ отзывов, цены от €59. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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